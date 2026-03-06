Πρώτες δοκιμές του εκρηκτικού Audi RS 5 των 639 PS στο Μαρόκο – Τελικά παίζει ρόλο το βάρος;

Το νέο Audi RS 5 δοκιμάστηκε στο Marrakech και τον Άτλαντα. Νέα τετρακίνηση quattro με torque vectoring και ανάρτηση RS sport. Αρκούν;

Το νέο Audi RS 5 βγήκε για τις πρώτες ουσιαστικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες στο Μαρόκο, σε δύο περιβάλλοντα που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για να κρύψει τις αδυναμίες του. Πίστα στο Circuit de Marrakech από τη μία, ορεινοί δρόμοι με συνεχείς φουρκέτες και εναλλαγές πρόσφυσης στην οροσειρά του Άτλαντα από την άλλη. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο η καθαρή ισχύς, αλλά το πώς ένα plug in hybrid υψηλών επιδόσεων διαχειρίζεται το πρόσθετο βάρος της εξηλεκτρισμένης διάταξης όταν ο ρυθμός ανεβαίνει.

Plug in hybrid RS με 639 PS και 825 Nm

Για πρώτη φορά το RS 5 περνά σε plug in hybrid διάταξη. Ο V6 biturbo 2,9 λίτρων συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 130 kW και η συνολική απόδοση φτάνει τους 470 kW, δηλαδή 639 PS, με 825 Nm ροπής. Το ηλεκτρικό κομμάτι λειτουργεί ως άμεση υποβοήθηση στην επιτάχυνση, με στόχο την πιο γρήγορη απόκριση στα ανοίγματα του γκαζιού.

Το ερώτημα που αναπόφευκτα τίθεται είναι αν το βάρος που “φέρνει” ένα PHEV μπορεί να αλλοιώσει τον σπορ χαρακτήρα. Η φιλοσοφία του set up εδώ είναι να αξιοποιηθεί το επιπλέον βάρος με τρόπο που να ενισχύει τη σταθερότητα και την ακρίβεια, χωρίς να χαθεί η αίσθηση ευελιξίας.

Τι έδειξε στην πίστα του Marrakech

Στο Circuit de Marrakech, η δοκιμή έγινε σε διαδρομή με σφιχτές στροφές, slalom και ειδικές ζώνες drift, ώστε να φανούν οι αντιδράσεις του αυτοκινήτου σε γρήγορες μεταφορές φορτίου. Το RS 5 περιγράφεται με άμεση απόκριση στις εντολές του τιμονιού και με κατανομή ροπής που προσαρμόζεται διαρκώς, ώστε να διατηρείται σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες και ευκολία στις αλλαγές κατεύθυνσης.

Κεντρικό ρόλο παίζει η νέα τετρακίνηση quattro με Dynamic Torque Control, που επιτρέπει ηλεκτρομηχανικό torque vectoring στον πίσω άξονα. Η ροπή μοιράζεται μεταξύ των τροχών με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια, με στόχο πιο “ζωντανό” εμπρός μέρος, μεγαλύτερη σταθερότητα και πιο ελεγχόμενη επιτάχυνση στις κλειστές στροφές.

Από την πίστα στις φουρκέτες του Άτλαντα

Η δεύτερη φάση της δοκιμής μεταφέρει το RS 5 από το Marrakech στους δρόμους της οροσειράς του Άτλαντα. Εκεί το ζητούμενο αλλάζει. Η πρόσφυση και η επιφάνεια δεν είναι “καθαρή” όπως στην πίστα, ενώ οι ρυθμοί ανεβοκατεβαίνουν συνεχώς λόγω κλίσης, στενότητας και αλληλουχίας στροφών.

Σε αυτό το περιβάλλον αναδεικνύεται η ανάρτηση RS sport με αμορτισέρ twin valve. Σε τμήματα με ανομοιομορφίες, δίνεται έμφαση στην απορρόφηση των μικρών ανωμαλιών. Όσο ο δρόμος γίνεται πιο απαιτητικός, η απόσβεση ανταποκρίνεται πιο άμεσα στις κινήσεις του αμαξώματος, περιορίζοντας κλίσεις και βυθίσεις. Το ζητούμενο είναι ο έλεγχος στις συνεχείς φουρκέτες, εκεί όπου κάθε επιπλέον κιλό φαίνεται αν δεν υπάρχει σωστή “στήριξη” από πλαίσιο, ανάρτηση και τετρακίνηση.

Η ηλεκτρική λειτουργία και το “διπλό πρόσωπο” στην καθημερινότητα

Σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, το RS 5 κινείται σχεδόν αθόρυβα σε ορεινά χωριά. Όταν το φορτίο ανεβαίνει, θερμικός και ηλεκτρικός κινητήρας συνεργάζονται ώστε να υπάρχουν αποθέματα ισχύος σε μεγάλες ανηφόρες ή αλλεπάλληλες στροφές. Η εικόνα που προκύπτει είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να λειτουργεί ως “ήσυχο” PHEV σε πιο χαλαρό περιβάλλον και να γυρίζει άμεσα σε ρυθμό RS όταν ζητηθεί.

Παίζει ρόλο το βάρος

Σε ένα plug in hybrid υψηλών επιδόσεων, το βάρος είναι πάντα μέρος της εξίσωσης. Εδώ η προσέγγιση δεν είναι να αγνοηθεί, αλλά να “δουλευτεί” μέσω δύο βασικών αξόνων.

Ο πρώτος είναι η διαχείριση ροπής με την τετρακίνηση quattro και το torque vectoring στον πίσω άξονα, που στοχεύει σε πιο καθαρή γραμμή, πιο άμεσες αντιδράσεις και σταθερότητα όταν η πρόσφυση αλλάζει.

Ο δεύτερος είναι η ανάρτηση RS sport με twin valve αμορτισέρ, που περιορίζει τις κινήσεις του αμαξώματος και κρατά το αυτοκίνητο “δεμένο” σε διαδρομές όπου οι μεταφορές φορτίου είναι συνεχείς. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόσθετο βάρος δεν παρουσιάζεται ως μειονέκτημα που αλλοιώνει χαρακτήρα, αλλά ως στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί για μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα, αρκεί το set up να είναι σωστό.

Σχεδίαση με RS λεπτομέρειες

Το RS 5 συνδέει το σπορ προφίλ του και αισθητικά, με έμφαση στους έντονους ώμους και τα φαρδιά φτερά που του δίνουν μία μυώδη αύρα σαν αγριεμένο bulldog (μόνο για καλό θα μπορούσαμε να κάνουμε μία τέτοια παρομοίωση) και τρισδιάστατη μάσκα Singleframe. Την εικόνα συμπληρώνουν οι σκουρόχρωμοι προβολείς Matrix LED και η ψηφιακή φωτεινή υπογραφή ημέρας με μοτίβο που παραπέμπει σε καρό σημαία.

Τι κρατάμε;