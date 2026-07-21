Πρώτες εικόνες του smart #2 στον δρόμο λίγο πριν την παγκόσμια πρεμιέρα

Στον δρόμο για την πρεμιέρα: Το smart #2 ολοκληρώνει τις τελευταίες δοκιμές πριν αποκαλυφθεί επίσημα στο Παρίσι

Το νέο smart #2 βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη παρουσίασή του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον προσεχή Οκτώβριο. Το αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο μοντέλο ολοκληρώνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών με στόχο να ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα που έχει θέσει η εταιρεία σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς, άνεσης, ποιότητας και ασφάλειας.

Η νέα γενιά του εμβληματικού διθέσιου της smart πραγματοποιεί ήδη δοκιμές σε δημόσιους δρόμους, φορώντας το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο καμουφλάζ που σχεδίασε η ομάδα Global Design της Mercedes-Benz. Πίσω από αυτό το καμουφλάζ κρύβεται ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να διατηρήσει τον αστικό χαρακτήρα του smart, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά αναβαθμισμένες δυνατότητες σε όλους τους τομείς.

Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες

Το πρόγραμμα εξέλιξης του smart #2 επικεντρώθηκε κυρίως στις απαιτήσεις της καθημερινής αστικής μετακίνησης. Οι μηχανικοί της εταιρείας αξιολόγησαν τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σε πλήθος διαφορετικών σεναρίων, όπως απότομες αλλαγές λωρίδας, εμπόδια, βρεγμένο ή ολισθηρό οδόστρωμα και ελιγμούς σε μικρούς χώρους.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών πραγματοποιήθηκαν συνεχείς βελτιώσεις στη γεωμετρία του πλαισίου, στη ρύθμιση της ανάρτησης, στη σχέση μετάδοσης του συστήματος διεύθυνσης και στη διαδρομή της κρεμαγιέρας. Στόχος ήταν το νέο smart #2 να προσφέρει υψηλή ευελιξία, άμεση απόκριση και σταθερή συμπεριφορά στις συνθήκες όπου θα χρησιμοποιείται περισσότερο: μέσα στην πόλη.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορούσε και την ανθεκτικότητα του αυτοκινήτου στις πραγματικές συνθήκες που συναντά ένας οδηγός στην καθημερινότητά του. Το smart #2 δοκιμάστηκε σε διαφορετικούς τύπους ασφαλτοτάπητα, τραχιές επιφάνειες, αυλακωτό σκυρόδεμα και διαδρομές υψηλής ταχύτητας, ώστε να επιτευχθεί η ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη χαμηλή αντίσταση κύλισης που συμβάλλει στη μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία και στη μείωση του θορύβου.

Παράλληλα, υποβλήθηκε σε δοκιμές αντοχής σε κακοτράχαλους δρόμους, συνεχόμενες ανωμαλίες και λακκούβες, ενώ πραγματοποιήθηκαν και ειδικές δοκιμές πρόσκρουσης που προσομοιώνουν συνηθισμένα αστικά περιστατικά, όπως η επαφή με κράσπεδα ή η διέλευση από βαθιές λακκούβες.

Έμφαση στην ποιότητα κύλισης και την ηχομόνωση

Παρά τις ιδιαίτερα συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του, η smart θέλησε να εξασφαλίσει ότι το νέο μοντέλο θα προσφέρει επίπεδα άνεσης που συναντά κανείς σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών NVH (Noise, Vibration, Harshness), το οποίο αξιολογεί τον θόρυβο, τους κραδασμούς και τη συνολική ποιότητα λειτουργίας του αυτοκινήτου.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε αεροδυναμική σήραγγα, ακουστικό θάλαμο, τετραϋδραυλική πλατφόρμα δοκιμών με ελεγχόμενη θερμοκρασία, πίστες εξέλιξης αλλά και σε δημόσιους δρόμους. Οι μηχανικοί εξέτασαν κάθε πιθανή πηγή θορύβου, από τον αεροδυναμικό θόρυβο και τον θόρυβο κύλισης μέχρι τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, τη θερμική συμπεριφορά, τις μικροδονήσεις, τις τριβές μεταξύ εξαρτημάτων και τη συνολική ακουστική εμπειρία στο εσωτερικό.

Η smart αναφέρει ότι το νέο #2 διαθέτει ακόμη μεγαλύτερη ακαμψία πλαισίου και βελτιστοποιημένη δομή στα σημεία καταπόνησης, με στόχο τη μακροχρόνια αξιοπιστία. Παράλληλα, εξοπλίζεται με τη νέα γενιά του χαρακτηριστικού κλωβού ασφαλείας tridion, ο οποίος αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της ταυτότητας της smart.

Η νέα κατασκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις παθητικής ασφάλειας, προσφέροντας υψηλά επίπεδα προστασίας και στιβαρότητας.

Πιστό στη φιλοσοφία της smart

Το smart #2 διατηρεί τη γνωστή σχεδιαστική φιλοσοφία “wheels at the corners”, με τους τροχούς τοποθετημένους στα άκρα του αμαξώματος, χαρακτηριστικό που γνωρίσαμε ήδη από την πρώτη γενιά του fortwo. Η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εξωτερικών διαστάσεων, εξασφαλίζοντας κορυφαία ευελιξία και πολύ μικρό κύκλο στροφής, στοιχεία που αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα για την κίνηση στο αστικό περιβάλλον.

Με τις δοκιμές εξέλιξης να ολοκληρώνονται, το νέο smart #2 μετρά πλέον αντίστροφα για την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον Οκτώβριο του 2026, όπου θα αποκαλυφθούν και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου ηλεκτρικού μοντέλου.