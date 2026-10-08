Πρώτες επίσημες φωτογραφίες του νέου Citroen 2CV

Το θρυλικό «Ντεσεβό» επιστρέφει ως ένα προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο, με σχεδιαστικές αναφορές στο αυθεντικό 2CV

Η Citroen ετοιμάζεται να επαναφέρει ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της ιστορίας της, παρουσιάζοντας τη σύγχρονη εκδοχή του 2CV. Οι πρώτες εικόνες του νέου μοντέλου αποκαλύπτουν ορισμένα από τα σχεδιαστικά στοιχεία που παραπέμπουν στο πρωτότυπο, ενώ η γαλλική εταιρεία φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο για την καθημερινότητα.

Το νέο 2CV θα κάνει την επίσημη εμφάνισή του την λίγο πριν από την έναρξη της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού, όπου αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Citroen.

Με σχεδιαστικές αναφορές στο αυθεντικό 2CV

Οι νέες φωτογραφίες φανερώνουν μια σειρά από λεπτομέρειες που συνδέουν το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τον ιστορικό πρόγονό του. Τα στρογγυλεμένα φωτιστικά σώματα, τοποθετημένα ψηλά στα εμπρός φτερά, αποτελούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές, όπως και οι έντονες διαμορφώσεις στο καπό, που θυμίζουν τις ανάγλυφες επιφάνειες των πρώτων 2CV.

Ανάμεσα στα εμπρός φτερά και το καπό υπάρχουν επίσης αυλακώσεις, στοιχείο που συναντούσαμε σε μεταγενέστερες εκδόσεις του μοντέλου.

Παράλληλα, οι τροχοί, με σχεδίαση που παραπέμπει σε ατσάλινες ζάντες, ολοκληρώνονται από ελαστικά της Michelin, της εταιρείας που είχε σημαντική συμμετοχή στην εξέλιξη του αρχικού 2CV.

Η Citroen δεν έχει αποκαλύψει ακόμη όλες τις λεπτομέρειες της σχεδίασης, ωστόσο είναι σαφές ότι επιδιώκει να διατηρήσει την ταυτότητα του ιστορικού μοντέλου, προσαρμόζοντάς την στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Η επιστροφή του 2CV εντάσσεται στη στρατηγική της Citroen για ενίσχυση της παρουσίας της στην κατηγορία των προσιτών μοντέλων. Όπως έχει γίνει γνωστό, το νέο 2CV θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό και θα τοποθετηθεί στη βάση της γκάμας της μάρκας, ανάμεσα στο τετράκυκλο Ami και το συμβατικό C3.

Ο επικεφαλής της Citroen, Xavier Chardon, έχει δηλώσει ότι το νέο 2CV σχεδιάστηκε ως ένα «αυτοκίνητο για τον λαό», προσανατολισμένο στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης. Στόχος είναι να προσφέρει στους Ευρωπαίους οδηγούς μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, σε μια περίοδο κατά την οποία η τιμή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή αυτοκινήτου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η τιμή του θα είναι χαμηλότερη από 15.000 ευρώ. Παράλληλα, η εξέλιξή του έχει γίνει με γνώμονα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η οποία προβλέπει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για μοντέλα που κατασκευάζονται εντός της ΕΕ.

«Το μέλλον ανήκει στα απλά αυτοκίνητα»

Η Citroen θεωρεί ότι η απλότητα και η ευκολία χρήσης θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο μέλλον της αυτοκίνησης. «Το μέλλον της κινητικότητας δεν θα κριθεί από τα πιο σύνθετα αυτοκίνητα, αλλά από τα πιο απλά και διαισθητικά», ανέφερε ο Xavier Chardon, προσθέτοντας ότι το σημαντικότερο είναι ένα μοντέλο να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των οδηγών.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου 2CV θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 18:00. Μέχρι τότε, οι πρώτες εικόνες δίνουν μια γεύση από την επιστροφή ενός ονόματος που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία της Citroen.