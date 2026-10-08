quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρώτες επίσημες φωτογραφίες του νέου Citroen 2CV

ΠΕΜΠΤΗ | 08.10.2026
Autotypos Team
protes-episimes-fotografies-tou-neou-citroen-2cv-819023
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το θρυλικό «Ντεσεβό» επιστρέφει ως ένα προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο, με σχεδιαστικές αναφορές στο αυθεντικό 2CV

Η Citroen ετοιμάζεται να επαναφέρει ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της ιστορίας της, παρουσιάζοντας τη σύγχρονη εκδοχή του 2CV. Οι πρώτες εικόνες του νέου μοντέλου αποκαλύπτουν ορισμένα από τα σχεδιαστικά στοιχεία που παραπέμπουν στο πρωτότυπο, ενώ η γαλλική εταιρεία φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο για την καθημερινότητα.

Το νέο 2CV θα κάνει την επίσημη εμφάνισή του την λίγο πριν από την έναρξη της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού, όπου αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Citroen.

Με σχεδιαστικές αναφορές στο αυθεντικό 2CV

Οι νέες φωτογραφίες φανερώνουν μια σειρά από λεπτομέρειες που συνδέουν το νέο ηλεκτρικό μοντέλο με τον ιστορικό πρόγονό του. Τα στρογγυλεμένα φωτιστικά σώματα, τοποθετημένα ψηλά στα εμπρός φτερά, αποτελούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές, όπως και οι έντονες διαμορφώσεις στο καπό, που θυμίζουν τις ανάγλυφες επιφάνειες των πρώτων 2CV.

Ανάμεσα στα εμπρός φτερά και το καπό υπάρχουν επίσης αυλακώσεις, στοιχείο που συναντούσαμε σε μεταγενέστερες εκδόσεις του μοντέλου.

Παράλληλα, οι τροχοί, με σχεδίαση που παραπέμπει σε ατσάλινες ζάντες, ολοκληρώνονται από ελαστικά της Michelin, της εταιρείας που είχε σημαντική συμμετοχή στην εξέλιξη του αρχικού 2CV.

Η Citroen δεν έχει αποκαλύψει ακόμη όλες τις λεπτομέρειες της σχεδίασης, ωστόσο είναι σαφές ότι επιδιώκει να διατηρήσει την ταυτότητα του ιστορικού μοντέλου, προσαρμόζοντάς την στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Η επιστροφή του 2CV εντάσσεται στη στρατηγική της Citroen για ενίσχυση της παρουσίας της στην κατηγορία των προσιτών μοντέλων. Όπως έχει γίνει γνωστό, το νέο 2CV θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό και θα τοποθετηθεί στη βάση της γκάμας της μάρκας, ανάμεσα στο τετράκυκλο Ami και το συμβατικό C3.

Ο επικεφαλής της Citroen, Xavier Chardon, έχει δηλώσει ότι το νέο 2CV σχεδιάστηκε ως ένα «αυτοκίνητο για τον λαό», προσανατολισμένο στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης. Στόχος είναι να προσφέρει στους Ευρωπαίους οδηγούς μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, σε μια περίοδο κατά την οποία η τιμή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή αυτοκινήτου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η τιμή του θα είναι χαμηλότερη από 15.000 ευρώ. Παράλληλα, η εξέλιξή του έχει γίνει με γνώμονα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η οποία προβλέπει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για μοντέλα που κατασκευάζονται εντός της ΕΕ.

«Το μέλλον ανήκει στα απλά αυτοκίνητα»

Η Citroen θεωρεί ότι η απλότητα και η ευκολία χρήσης θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο μέλλον της αυτοκίνησης. «Το μέλλον της κινητικότητας δεν θα κριθεί από τα πιο σύνθετα αυτοκίνητα, αλλά από τα πιο απλά και διαισθητικά», ανέφερε ο Xavier Chardon, προσθέτοντας ότι το σημαντικότερο είναι ένα μοντέλο να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των οδηγών.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου 2CV θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 18:00. Μέχρι τότε, οι πρώτες εικόνες δίνουν μια γεύση από την επιστροφή ενός ονόματος που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία της Citroen.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Citroën#Citroen 2CV#Citroën AMI#Citroen C3#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

poio-citroen-tha-apokalyfthei-stin-auto-athina-2026-817829

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.09.2026

Ποιο Citroen θα αποκαλυφθεί στην Auto Athina 2026;
2cv-cocorico-40-chronia-apo-to-citroen-pou-giortase-to-pagkosmio-kypello-podosfairou-tis-fifa-809490

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.07.2026

2CV Cocorico: 40 χρόνια από το Citroen που γιόρτασε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA
o-ceo-tis-citroen-stin-ellada-pou-xechorizoume-se-schesi-me-tin-ypoloipi-evropaiki-agora-800435

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.06.2026

Ο CEO της Citroen στην Ελλάδα – Πού ξεχωρίζουμε σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά;
episimo-epistrefei-to-citroen-2cv-os-fthino-ilektriko-polis-pote-tha-apokalyfthei-804207

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.05.2026

Επίσημο: Επιστρέφει το Citroen 2CV ως φθηνό ηλεκτρικό πόλης – Πότε θα αποκαλυφθεί;
paratasi-gia-to-programma-aposyrsis-tis-citroen-des-mechri-pote-ischyei-802381

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.05.2026

Παράταση για το πρόγραμμα απόσυρσης της Citroen: Δες μέχρι πότε ισχύει
to-no1-aftokinito-se-poliseis-to-fevrouario-stin-ellada-792949

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.03.2026

Το No1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις το Φεβρουάριο στην Ελλάδα

Πρόσφατες Ειδήσεις