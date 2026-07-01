Πρώτες τιμές για τη νέα BMW X5 στην Ελλάδα

Οι πρώτες τιμές της νέας BMW X5 στην Ελλάδα, με κινητήρες βενζίνης και diesel στις εκδόσεις X5 40 xDrive και X5 40d xDrive.

Η νέα BMW X5 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στον ελληνικό διαμορφωτή της μάρκας, δίνοντάς μας τις πρώτες τιμές για την πέμπτη γενιά του μεγάλου Sports Activity Vehicle. Προς το παρόν, στην Ελλάδα εμφανίζονται οι δύο mild hybrid θερμικές εκδόσεις, η βενζινοκίνητη BMW X5 40 xDrive και η diesel BMW X5 40d xDrive.

Οι εκδόσεις M, οι plug-in hybrid και η αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5 θα είναι διαθέσιμες για παραγγελία από τις 8 Οκτωβρίου 2026, ανοίγοντας σταδιακά την πληρέστερη γκάμα που είχε ποτέ η X5. Και αυτό γιατί η νέα γενιά γίνεται το πρώτο μοντέλο της BMW που θα προσφέρεται με πέντε διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης: βενζίνη, diesel, plug-in hybrid, αμιγώς ηλεκτρική και υδρογόνο.

Οι πρώτες τιμές της νέας BMW X5 στην Ελλάδα

Με βάση τις τιμές που εμφανίζονται στον επίσημο διαμορφωτή της BMW στην Ελλάδα, η νέα X5 ξεκινά από τις 109.900 € για την diesel X5 40d xDrive και από τις 113.900 € για τη βενζινοκίνητη X5 40 xDrive.

Έκδοση Τιμή από BMW X5 40d xDrive 109.900 € BMW X5 40d xDrive M Sport Πακέτο 115.593 € BMW X5 40d xDrive M Sport Pro Πακέτο 117.882 € BMW X5 40 xDrive 113.900 € BMW X5 40 xDrive M Sport Πακέτο 119.593 € BMW X5 40 xDrive M Sport Pro Πακέτο 121.882 €

Η diesel έκδοση ξεκινά χαμηλότερα από τη βενζινοκίνητη, κάτι που έχει ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, όπου ένα μεγάλο SUV μεγάλων αποστάσεων εξακολουθεί να έχει λογική με πετρελαιοκινητήρα, ειδικά για οδηγούς που κάνουν πολλά χιλιόμετρα.

Ποιες εκδόσεις εμφανίζονται πρώτες

Η BMW X5 40 xDrive χρησιμοποιεί εξακύλινδρο σε σειρά βενζινοκινητήρα 3,0 λίτρων με τεχνολογία 48V mild hybrid, οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic και τετρακίνηση BMW xDrive. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 400 PS και τα 580 Nm, με την επιτάχυνση από 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 5,3 δευτερόλεπτα.

Η BMW X5 40d xDrive διατηρεί επίσης εξακύλινδρη διάταξη 3,0 λίτρων, με 48V mild hybrid υποβοήθηση. Αποδίδει 313 PS και 670 Nm, επιταχύνοντας από 0-100 km/h σε 6,1 δευτερόλεπτα. Η μέση κατανάλωση WLTP κυμαίνεται από 7,3 έως 7,0 lt/100 km, σύμφωνα με τα στοιχεία της μάρκας.

Και στις δύο περιπτώσεις, η BMW συνεχίζει να ποντάρει στους εξακύλινδρους κινητήρες για την X5, κρατώντας τον χαρακτήρα μεγάλου premium SUV, αλλά με ηλεκτρική υποβοήθηση για καλύτερη απόκριση και αποδοτικότητα.

Τι περιλαμβάνει ο βασικός εξοπλισμός

Η νέα BMW X5 έρχεται με ιδιαίτερα πλούσιο βασικό εξοπλισμό, κάτι αναμενόμενο για ένα μοντέλο αυτής της κατηγορίας και αυτής της τιμής. Στο εξωτερικό περιλαμβάνονται Προσαρμοζόμενοι Προβολείς LED, πίσω φώτα LED, Σύστημα Υποβοήθησης Φώτων Πορείας, αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών με άνοιγμα χωρίς χέρια, χειρολαβές θυρών τύπου αεροτομής στις κολόνες B και C με Σύστημα Άνετης Πρόσβασης, BMW Ψηφιακό Κλειδί Plus για smartphone ή smartwatch, διευρυμένο πακέτο εξωτερικών καθρεπτών και πανοραμική γυάλινη οροφή με λειτουργία ανοίγματος.

Στο εσωτερικό, η νέα X5 περνά στη νέα ψηφιακή εποχή της BMW. Στάνταρ περιλαμβάνονται το BMW Operating System X, το BMW Panoramic iDrive με BMW Panoramic Vision, η κεντρική οθόνη με σχεδίαση Free-Cut, το νέο πολυλειτουργικό τιμόνι, το BMW 3D Head-Up Display, η ενσωμάτωση smartphone, οι BMW Χάρτες με online πλοήγηση, ο BMW Intelligent Personal Assistant, ο αυτόματος κλιματισμός 2,5 ζωνών, τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα με μνήμη και θέρμανση, το θερμαινόμενο τιμόνι και το πίσω κάθισμα με αναδίπλωση 40/20/40.

Στον τομέα της υποβοήθησης, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει το BMW Symbiotic Drive, με λογισμικό που υποστηρίζεται από Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και σειρά συστημάτων όπως Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας, Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας, Υποβοήθηση Πέδησης Ανάγκης, Υποβοήθηση Αποφυγής, Προειδοποίηση Οπίσθιας Σύγκρουσης, Cruise Control, Περιοριστή Ταχύτητας και Ένδειξη Ορίων Ταχύτητας.

Για τη στάθμευση, στάνταρ είναι η κάμερα οπισθοπορείας με πανοραμική προβολή, το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης, το PDC, η Υποβοήθηση Οπισθοπορείας, η λειτουργία πέδησης έκτακτης ανάγκης σε οπισθοπορεία, η επιτήρηση εκκίνησης και η προειδοποίηση αποβίβασης.

Νέα σχεδίαση με στοιχεία Neue Klasse

Η πέμπτη γενιά της BMW X5 αλλάζει αισθητά σχεδιαστικά, χωρίς όμως να απομακρύνεται από τις κλασικές αναλογίες του μοντέλου. Το εμπρός μέρος είναι πιο κάθετο και πιο καθαρό, με τη νέα φωτιζόμενη μάσκα BMW kidney Iconic Glow και τα φωτιστικά σώματα double-X, τα οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά σε BMW.

Τα νέα φώτα ενσωματώνουν φώτα πορείας, φώτα ημέρας, φλας και φώτα θέσης σε ένα ενιαίο στοιχείο. Στάνταρ προσφέρονται Adaptive LED προβολείς με λειτουργία cornering, matrix λειτουργία μεγάλης σκάλας με εμβέλεια έως 600 μέτρα και BMW Selective Beam.

Στο πλάι, η εικόνα είναι πιο μονολιθική, με καθαρές επιφάνειες και τις νέες χειρολαβές BMW Winglets, οι οποίες ενσωματώνονται στις κολόνες B και C. Με ένα ελαφρύ άγγιγμα ανοίγουν οι ηλεκτρικά υποβοηθούμενες πόρτες, ενώ το Soft Close ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό.

Πίσω, τα λεπτά φωτιστικά σώματα επαναλαμβάνουν το μοτίβο double-X και εκτείνονται σχεδόν σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου. Η γκάμα χρωμάτων περιλαμβάνει 11 αποχρώσεις, ενώ οι τροχοί ξεκινούν από τις 21 ίντσες και φτάνουν για πρώτη φορά έως τις 23 ίντσες.

Ψηφιακό εσωτερικό με BMW Panoramic iDrive

Στο εσωτερικό, η νέα X5 υιοθετεί βασικές τεχνολογίες που γνωρίσαμε από τη νέα ψηφιακή φιλοσοφία της BMW. Το νέο BMW Panoramic iDrive βασίζεται στο BMW Operating System X και συνδυάζει το BMW Panoramic Vision, το 3D Head-Up Display, την κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών και το νέο πολυλειτουργικό τιμόνι.

Το BMW Panoramic Vision προβάλλει πληροφορίες σε όλο το πλάτος της βάσης του παρμπρίζ, ενώ ο οδηγός μπορεί να διαμορφώνει widgets και ενδείξεις ανάλογα με τις ανάγκες του. Προαιρετικά διατίθεται και BMW Passenger Screen 14,6 ιντσών για τον συνοδηγό, με δυνατότητες streaming, gaming, εφαρμογών και βιντεοκλήσεων.

Η BMW δίνει επίσης μεγαλύτερη έμφαση στα υλικά. Για πρώτη φορά προσφέρεται σχιστόλιθος ως διακοσμητική επιφάνεια, ενώ υπάρχουν στοιχεία από γυαλί σε χειριστήρια και επιλογείς. Η μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή είναι στάνταρ, ενώ προαιρετικά διατίθεται ηχοσύστημα Bowers & Wilkins με έως 18 ηχεία και υποστήριξη Dolby Atmos.

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW iX5

Το μεγάλο νέο της πέμπτης γενιάς είναι η BMW iX5, η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική X5 στην ιστορία. Η έκδοση BMW iX5 60 xDrive χρησιμοποιεί την έκτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive, αρχιτεκτονική 800V, δύο ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρική τετρακίνηση BMW xDrive.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 578 PS, με ροπή 805 Nm. Η μπαταρία έχει καθαρή χωρητικότητα 141 kWh και χρησιμοποιεί νέες κυλινδρικές κυψέλες ιόντων λιθίου. Η BMW ανακοινώνει αυτονομία έως 845 km WLTP, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 km/h.

Η φόρτιση είναι ένα από τα ισχυρότερα σημεία της iX5. Χάρη στην αρχιτεκτονική 800V, η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC φτάνει τα 460 kW, ενώ σε ιδανικές συνθήκες μπορούν να ανακτηθούν έως 350 km αυτονομίας σε 10 λεπτά. Η φόρτιση 10-80% ολοκληρώνεται σε 23 λεπτά, ενώ η φόρτιση AC φτάνει τα 22 kW στάνταρ.

Κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει επιπλέον αποθηκευτικός χώρος 53 lt, κατάλληλος για καλώδιο φόρτισης. Η iX5 θα υποστηρίζει και αμφίδρομη φόρτιση, με δυνατότητες Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home και Vehicle-to-Grid, όπου οι υποδομές και η αγορά το επιτρέπουν.

Plug-in hybrid και υδρογόνο στη συνέχεια

Η νέα X5 θα διατεθεί και σε δύο plug-in hybrid εκδόσεις. Η BMW X5 50e xDrive αποδίδει συνδυαστικά 489 PS και 700 Nm, με ηλεκτρική αυτονομία έως 102 km. Η κορυφαία BMW X5 M60e xDrive ανεβάζει την ισχύ στους 612 PS και τη ροπή στα 800 Nm, επιταχύνοντας από 0-100 km/h σε 4,5 δευτερόλεπτα και προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 98 km.

Αργότερα θα ακολουθήσει και η BMW iX5 Hydrogen, το πρώτο μοντέλο παραγωγής της BMW με κυψέλη καυσίμου υδρογόνου. Η αυτονομία του θα φτάνει έως 750 km, ενώ ο ανεφοδιασμός θα μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 5 λεπτά. Το σύστημα αποθήκευσης αποτελείται από επτά δεξαμενές υψηλής πίεσης και μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 7 kg υδρογόνου.

Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη: η BMW δεν επιλέγει μία τεχνολογία για τη νέα X5, αλλά κρατά ανοιχτές όλες τις λύσεις, ανάλογα με την αγορά, τη χρήση και τις ανάγκες του οδηγού.

Πότε ξεκινά η παραγωγή και το λανσάρισμα

Η παραγωγή της νέας BMW X5 θα ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2026 στο εργοστάσιο του BMW Group στο Spartanburg των ΗΠΑ, εκεί όπου κατασκευάζεται η X5 από το 1999. Το εμπορικό λανσάρισμα των πρώτων εκδόσεων έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου 2026, ενώ οι αμιγώς ηλεκτρικές και plug-in hybrid εκδόσεις θα ακολουθήσουν στις αρχές του 2027.

Για την Ελλάδα, το πρώτο πρακτικό βήμα έγινε ήδη με την εμφάνιση των τιμών για τις BMW X5 40 xDrive και X5 40d xDrive στον επίσημο διαμορφωτή. Οι υπόλοιπες εκδόσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, θα είναι διαθέσιμες για παραγγελία από τις 8 Οκτωβρίου 2026.

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