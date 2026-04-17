Πρώτη εικόνα του εσωτερικού της νέας Mercedes-Benz C-Class – Έχει οθόνη 39 ιντσών

Η νέα Mercedes-Benz C-Class ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα με περισσότερους χώρους, vegan εσωτερικό και μια τεράστια κεντρική οθόνη

Η νέα ηλεκτρική C-Class υιοθετεί ένα πλήρως ψηφιακό ταμπλό με μια εντυπωσιακή οθόνη 39,1 ιντσών MBUX Hyperscreen να κυριαρχεί στο εσωτερικό, δίπλα σε ελάχιστα φυσικά κουμπιά. Η γερμανική μάρκα χαρακτηρίζει το νέο εσωτερικό του ηλεκτρικού σεντάν ως «καταφύγιο προσανατολισμένο στον οδηγό», ωστόσο, η τεράστια οθόνη αναμένεται να διχάσει το κοινό.

Άραγε, από πόσες ίντσες και πάνω μια οθόνη θεωρείται πολύ μεγάλη για ένα αυτοκίνητο;

10 εκατ. pixels

Η τεράστια κεντρική οθόνη, η οποία έρχεται από την ηλεκτρική GLC και πλησιάζει… διαφημιστική πινακίδα σε μέγεθος, διαθέτει 10 εκατ. pixels, δίνοντάς της εξαιρετική ποιότητα εικόνας. Η Mercedes υπόσχεται πως η νέα Hyperscreen μειώνει την ανάγκη για υπερβολικά πολλά μενού και είναι πιο εύκολη στη χρήση.

Η Mercedes φαίνεται πως κινείται κόντρα στη ροή, αδιαφορώντας για τη μεγάλη αντίδραση του κοινού γύρω από τις τεράστιες οθόνες την ίδια εποχή που αρκετές μάρκες επαναφέρουν όλο και περισσότερα φυσικά κουμπιά στα νέα τους μοντέλα. Μερικά από αυτά έχουν διατηρηθεί και στη νέα C-Class, με φυσικά κουμπιά να τοποθετούνται στην κεντρική κονσόλα και στο τιμόνι.

Εκτός από την Hyperscreen 39 ιντσών, η Mercedes προσφέρει και τη Superscreen, μια πιο παραδοσιακή διάταξη με τρεις οθόνες, η οποία θα είναι διαθέσιμη στις χαμηλότερες εκδόσεις. Και στις δύο επιλογές υπάρχουν δέκα διαφορετικές επιλογές εσωτερικού φωτισμού, ενώ το νέο σεντάν διαθέτει περισσότερους χώρους και ανέσεις.

Άνεση και σπορ χαρακτήρας

Εκτός από περισσότερους χώρους, η Mercedes λέει πως η νέα C-Class έχει πιο σπορ χαρακτήρα από ποτέ, ενώ είναι και πιο άνετη, έτοιμη για μεγάλα ταξίδια. Αυτό χάρη σε χαρακτηριστικά όπως τα νέα καθίσματα, την προαιρετική ηλιοροφή – γεμάτη αστέρια, το εξελιγμένο σύστημα κλιματισμού και την εξαιρετική ηχομόνωση. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν στήριξη τεσσάρων κατευθύνσεων, σύστημα 4D ήχου, λειτουργίες μασάζ και αερισμού. Όλα αυτά συνεργάζονται με τα προγράμματα Energizing Comfort που στοχεύουν στην «ψυχική και σωματική αναζωογόνηση» κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Παράλληλα, το σύστημα κλιματισμού περιλαμβάνει μια νέα αντλία θερμότητας που ζεσταίνει την καμπίνα δύο φορές πιο γρήγορα από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ καταναλώνει 50% λιγότερη ενέργεια.

Η ηλεκτρική C-Class θα διαθέτει επίσης πιστοποιημένο vegan εσωτερικό με μαλακές επιφάνειες. Οι επιλογές υλικών περιλαμβάνουν το Softtorino με υφή δέρματος, το Twisted Diamond Nappa δέρμα και τις γρίλιες ηχείων από ανοξείδωτο ατσάλι του ηχοσυστήματος Burmester 3D.

Όσο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η Mercedes δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τις πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτρικής C-Class. Ωστόσο, το μοντέλο αναμένεται να βασιστεί στην πλατφόρμα 800-volt MB.EA, την ίδια με τη GLC. Το εν λόγω μοντέλο διαθέτει ισχύ 483 ίππων και 800 Nm ροπής χάρη σε δύο ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία 94 kWh, ενώ προσφέρει αυτονομία 700 χλμ. στον κύκλο WLTP.

H νέα Mercedes-Benz C-Class θα παρουσιαστεί επίσημα στις 20 Απριλίου.

