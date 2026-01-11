quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρώτη εμφάνιση για το νέο Opel Astra: Τι αλλάζει;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 11.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
proti-emfanisi-gia-to-neo-opel-astra-ti-allazei-788865

Με εντυπωσιακή παρουσίαση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, η Opel αποκάλυψε το νέο Astra, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμα πιο φιλόδοξης χρονιάς για τη γερμανική μάρκα

Ο CEO της εταιρείας, Florian Huettl, παρουσίασε το ανανεωμένο best seller της compact κατηγορίας, το οποίο πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση και κυριαρχεί στο περίπτερο της μάρκας στο Hall 5 του Brussels Expo, όπου θα παραμείνει έως τις 18 Ιανουαρίου.

Φως και Τεχνολογία στο Επίκεντρο

Το νέο Astra φέρνει σημαντικές καινοτομίες στην 90χρονη ιστορία της Opel στην compact κατηγορία. Η πιο εντυπωσιακή από αυτές είναι το κορυφαίο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD, το οποίο ενσωματώνει περισσότερα από 50.000 στοιχεία LED στους προβολείς. Αυτή η τεχνολογία εξασφαλίζει εξαιρετική ακρίβεια φωτισμού του δρόμου, των πινακίδων κυκλοφορίας και πιθανών εμποδίων, ενώ ταυτόχρονα δεν ενοχλεί τους οδηγούς των διερχόμενων οχημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το φως αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της σχεδιαστικής ταυτότητας της μάρκας. Για πρώτη φορά, το εμβληματικό Opel Blitz και η φωτεινή υπογραφή Opel Compass είναι μόνιμα φωτιζόμενα, ενισχύοντας τον δυναμικό και τεχνολογικά προηγμένο χαρακτήρα του μοντέλου. Η επιλογή του φωτός αντί των παραδοσιακών χρωμιωμένων στοιχείων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται καθόλου στο νέο Astra, αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα, όπως τόνισε η Rebecca Reinermann.

Βιώσιμη Πολυτέλεια στο Εσωτερικό

Η φιλοσοφία της βιωσιμότητας εκτείνεται και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, όπου όλα τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από εκατό τοις εκατό ανακυκλωμένα υλικά. Οδηγός και επιβάτες απολαμβάνουν μια άνετη αλλά και φιλική προς το περιβάλλον εμπειρία, καθώς ακόμη και η βασική έκδοση περιλαμβάνει στον standard εξοπλισμό τα πατενταρισμένα Intelli-Seats με εργονομική εσοχή στο κέντρο.

Πλήρης Γκάμα Κινητήρων

Το νέο Astra προσφέρει μια εκτενή επιλογή συστημάτων κίνησης που καλύπτει κάθε ανάγκη και προτίμηση. Από αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικό σύστημα 48V, έως plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με εντυπωσιακή αυτονομία έως 454 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, το Astra απευθύνεται σε όλους τους υποψήφιους αγοραστές της κατηγορίας.

Ηλεκτρική Επίδειξη Δύναμης

Πέρα από το νέο Astra, το περίπτερο της Opel στο Hall 5 φιλοξενεί μια εντυπωσιακή γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Opel Mokka GSE, το ταχύτερο μέχρι σήμερα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της μάρκας και νικητής του βραβείου “Χρυσό Τιμόνι 2025”. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το Grandland Electric AWD, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση, καθώς και το Frontera Electric Long Range.

Το υψηλών επιδόσεων πρωτότυπο Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, που γεφυρώνει τον ψηφιακό με τον πραγματικό κόσμο και υπογραμμίζει τη διαχρονική δέσμευση της Opel στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, κλέβει για ακόμα μία φορά τις εντυπώσεις των επισκεπτών.

Με το νέο Astra να πρωταγωνιστεί και μια ισχυρή γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων να το συνοδεύει, η Opel στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η μάρκα με τον Κεραυνό είναι έτοιμη να κεραυνοβολήσει το 2026.

Tags
#Opel#Opel Astra
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις