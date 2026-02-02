Πρώτη φωτογραφία: Έρχεται το νέο SUV της Toyota με τις 3 σειρές καθισμάτων

Η Toyota έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser του νέου SUV με 3 σειρές καθισμάτων – Αποκάλυψη στις 10 Φεβρουαρίου

Στο teaser μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες όπως, η μεγάλη γυάλινη πανοραμική οροφή, οι θύρες USB στις πίσω κολώνες και το ψηφιακό ταμπλό οργάνων δίπλα σε μια μεγάλη οθόνη Infotainment στην κεντρική κονσόλα.

Δείτε το βίντεο εδώ

Πιθανότατα νέα έκδοση του Highlander

Το κρυπτογραφημένο teaser της Toyota με τίτλο «Κάτι νέο έρχεται», ενώ η ιαπωνική εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με το πιο μοντέλο μπορούμε να δούμε στις φωτογραφίες. Ωστόσο, το αυτοκίνητο πρόκειται πιθανότατα για μια μεγαλύτερη έκδοση του SUV, Highlander, το οποίο θα διαθέτει τρεις σειρές καθισμάτων στη συγκεκριμένη έκδοση.

Αυτό θα είναι ένα από τα 15 νέα οχήματα που η Toyota υποσχέθηκε να παρουσιάσει στη νέα της ηλεκτρική εποχή, με την ιαπωνική εταιρεία να λέει το 2023 πως στα σχέδιά της βρισκόταν κι ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV με τρεις σειρές καθισμάτων. Η Toyota τότε το είχε ονομάσει bZ5X.

Η Toyota έχει ήδη επιβεβαιώσει πως το νέο ηλεκτρικό SUV τριών σειρών καθισμάτων θα κατασκευάζεται στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο εργοστάσιό της στο Κεντάκι, με μπαταρίες που θα προέρχονται από τις εγκαταστάσεις της στη Βόρεια Καρολίνα.

Κι ενώ ακόμα δεν γνωρίζουμε αν αυτό θα πρόκειται για το νέο bZ5X ή για μια νέα έκδοση του Highlander, όλες οι απορίες θα μας λυθούν με την επίσημη αποκάλυψή του στις 10 Φεβρουαρίου.

