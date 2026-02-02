quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρώτη φωτογραφία: Έρχεται το νέο SUV της Toyota με τις 3 σειρές καθισμάτων

ΔΕΥΤΕΡΑ | 02.02.2026
Autotypos Team
proti-fotografia-erchetai-to-neo-suv-tis-toyota-me-tis-3-seires-kathismaton-791762

Η Toyota έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser του νέου SUV με 3 σειρές καθισμάτων – Αποκάλυψη στις 10 Φεβρουαρίου

Στο teaser μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες όπως, η μεγάλη γυάλινη πανοραμική οροφή, οι θύρες USB στις πίσω κολώνες και το ψηφιακό ταμπλό οργάνων δίπλα σε μια μεγάλη οθόνη Infotainment στην κεντρική κονσόλα.

Δείτε το βίντεο εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιθανότατα νέα έκδοση του Highlander

Το κρυπτογραφημένο teaser της Toyota με τίτλο «Κάτι νέο έρχεται», ενώ η ιαπωνική εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με το πιο μοντέλο μπορούμε να δούμε στις φωτογραφίες. Ωστόσο, το αυτοκίνητο πρόκειται πιθανότατα για μια μεγαλύτερη έκδοση του SUV, Highlander, το οποίο θα διαθέτει τρεις σειρές καθισμάτων στη συγκεκριμένη έκδοση.

Αυτό θα είναι ένα από τα 15 νέα οχήματα που η Toyota υποσχέθηκε να παρουσιάσει στη νέα της ηλεκτρική εποχή, με την ιαπωνική εταιρεία να λέει το 2023 πως στα σχέδιά της βρισκόταν κι ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV με τρεις σειρές καθισμάτων. Η Toyota τότε το είχε ονομάσει bZ5X.

Η Toyota έχει ήδη επιβεβαιώσει πως το νέο ηλεκτρικό SUV τριών σειρών καθισμάτων θα κατασκευάζεται στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο εργοστάσιό της στο Κεντάκι, με μπαταρίες που θα προέρχονται από τις εγκαταστάσεις της στη Βόρεια Καρολίνα.

Κι ενώ ακόμα δεν γνωρίζουμε αν αυτό θα πρόκειται για το νέο bZ5X ή για μια νέα έκδοση του Highlander, όλες οι απορίες θα μας λυθούν με την επίσημη αποκάλυψή του στις 10 Φεβρουαρίου.

Τι κρατάμε:

  • Το νέο teaser της Toyota δείχνει ένα μεγάλο SUV με τρεις σειρές καθισμάτων
  • Αυτό είχε υποσχεθεί πριν χρόνια η Toyota, ως μέρος του νέου «κύματος» 15 νέων οχημάτων
  • Το νέο SUV μπορεί να ονομαστεί bZ5X, ή να κυκλοφορήσει ως Highlander
  • Περισσότερα θα μάθουμε όταν το νέο SUV αποκαλυφθεί επίσημα, στις 10 Φεβρουαρίου

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#SUV#Toyota
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-neo-toyota-c-hr-stin-athina-pou-tha-to-deis-apo-konta-prin-tin-episimi-kykloforia-tou-755222

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.12.2025

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του
erchetai-to-neo-sklirotrachilo-suv-tis-toyota-poio-einai-779745

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.10.2025

Έρχεται το νέο σκληροτράχηλο SUV της Toyota – Ποιο είναι;
to-dimofiles-suv-tis-toyota-pou-i-astynomia-eipe-oti-den-kanei-gia-peripoliko-778694

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.10.2025

Το δημοφιλές SUV της Toyota που η αστυνομία είπε ότι δεν κάνει για περιπολικό
se-poio-suv-tis-toyota-stochevei-to-neo-montelo-tis-hyundai-763238

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.08.2025

Σε ποιο SUV της Toyota στοχεύει το νέο μοντέλο της Hyundai;
i-toyota-mas-proideazei-gia-ena-neo-ilektrokinito-montelo-751750

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.02.2025

Η Toyota μας προϊδεάζει για ένα νέο ηλεκτροκίνητο μοντέλο
to-aneto-suv-tis-mg-me-tous-170-ps-pou-kostizei-26-950-evro-oles-oi-ekdoseis-791500

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.02.2026

Το άνετο SUV της MG με τους 170 PS που κοστίζει 26.950 ευρώ – Όλες οι εκδόσεις

Πρόσφατες Ειδήσεις