Πρώτη φωτογραφία του νέου C-SUV της Alfa Romeo

Η Alfa Romeo αποκάλυψε τις πρώτες πληροφορίες για το νέο της C-SUV, παρουσιάζοντας ένα teaser που προϊδεάζει για τη σχεδίαση του μοντέλου

Η εικόνα παρουσιάστηκε από τον Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer της Stellantis Enlarged Europe, στο πλαίσιο του National Automotive Industry Roundtable, που διοργανώθηκε από το ιταλικό Υπουργείο Επιχειρήσεων και Made in Italy (MIMIT). Το teaser αποκαλύπτει μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια του πίσω μέρους του νέου SUV, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες πληροφορίες για τη συνολική του σχεδίαση.

Το νέο C-SUV της Alfa Romeo αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της μάρκας στην πιο ανταγωνιστική κατηγορία της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η εξέλιξη του νέου μοντέλου είχε ήδη επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια του Stellantis Investor Day 2026, στις 21 Μαΐου, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου Fastlane 2030. Η Alfa Romeo στοχεύει να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην καρδιά της αγοράς, με ένα C-SUV που θα βασίζεται στη σύγχρονη πλατφόρμα STLA Medium του ομίλου Stellantis.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, το νέο μοντέλο θα διατίθεται με πολλαπλές επιλογές συστημάτων κίνησης (multi-energy), καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για τις διαθέσιμες εκδόσεις ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι το νέο C-SUV θα σχεδιαστεί από το Centro Stile Alfa Romeo στο Τορίνο, διατηρώντας τον ιταλικό χαρακτήρα της μάρκας, ενώ η παραγωγή του θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Melfi, στην Ιταλία, μία από τις σημαντικότερες μονάδες παραγωγής της Stellantis.

Η επίσημη αποκάλυψη του νέου C-SUV έχει προγραμματιστεί για το τέταρτο τρίμηνο του 2027, αποτελώντας ένα από τα βασικά νέα μοντέλα που θα στηρίξουν τη μελλοντική στρατηγική ανάπτυξης της ιταλικής φίρμας.