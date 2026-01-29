quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μάρκα που είναι πρώτη με διαφορά στις πωλήσεις – Ταπεινώνει τον ανταγωνισμό

ΠΕΜΠΤΗ | 29.01.2026
Autotypos Team
i-marka-pou-einai-proti-me-diafora-stis-poliseis-tapeinonei-ton-antagonismo-768609

Το τέλος του 2025 βρήκε την Toyota στην κορυφή των παγκόσμιων πωλήσεων αυτοκινήτων για άλλη μια χρονιά

Αυτή είναι η 6η συνεχόμενη χρονιά που η Toyota καταφέρνει να πουλήσει περισσότερα αυτοκίνητα από κάθε άλλoν. Σύμφωνα με τα εμπορικά δεδομένα που δημοσίευσε η εταιρεία, οι πωλήσεις της Toyota ανήλθαν στα 11.322.575 οχήματα μέσα στη χρονιά που μας πέρασε.

Ο εν λόγω αριθμός αποτελεί αύξηση της τάξης του 4,6% σε σχέση με το 2024, με την Toyota να ανοίγει κι άλλο τη διαφορά από τον δεύτερο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άλλη μια χρονιά παγκόσμιας κυριαρχίας

Ο εν λόγω αριθμός αφορά τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων της Toyota, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εταιρείες που βρίσκονται κάτω από την «ομπρέλα» της, δηλαδή της Lexus, της Daihatsu και της Hino. Δεύτερος σε πωλήσεις έμεινε ο όμιλος Volkswagen, με 8.983.900 πωλήσεις μέσα στο 2024, μια διαφορά που ξεπερνά τα 2 εκατ. αυτοκίνητα.

Οι 11.322.575 πωλήσεις αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό για τον ιαπωνικό κολοσσό και όλα δείχνουν πως το «χάσμα» μεταξύ της Toyota και του δεύτερου, ένα χάσμα που ήταν σημαντικά μικρότερο πριν μερικά χρόνια.

Η Toyota στη χώρα μας

Η Toyota κατέκτησε εύκολα την κορυφή της ελληνικής αγοράς, με 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιο – διπλάσιο από τη δεύτερη μάρκα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως 8 στα 10 νέα Toyota που πουλήθηκαν στη χώρα μας το 2025 διέθεταν εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης (HEV, PHEV, BEV).

Παράλληλα, η Toyota Professional κατέγραψε +36% άνοδο πωλήσεων, ενώ η μάρκα ανέβηκε στην 1η θέση και στα αμιγώς ηλεκτρικά LCVs.

Τα νέα Toyota που κέρδισαν τους Έλληνες

Με 8.017 ταξινομήσεις μέσα σε 12 μήνες, το Toyota Yaris Cross αναδείχθηκε το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα για το 2025. Ένας αριθμός που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης και αποτυπώνει με ακρίβεια τη δυναμική του μοντέλου στην πραγματική ζωή, έξω από πίνακες και στατιστικές.

Το Toyota Yaris ήταν το Νο1 μοντέλο της κατηγορίας Β στην Ελλάδα. Το Yaris κατέγραψε 5.245 αυτοκίνητα, εξασφαλίζοντας μερίδιο 18,39%, αφήνοντας πίσω του άμεσους ανταγωνιστές όπως το Suzuki Swift (3.587 ταξινομήσεις) και το Renault Clio (3.559 ταξινομήσεις).

Toyota C-HR

Το Toyota C-HR έκλεισε το 2025 ως το C-SUV με της περισσότερες πωλήσεις. Με 3.557 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 12,42%, βρίσκεται άνετα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, με το αμέσως επόμενο μοντέλο να βρίσκεται πάνω από 750 μονάδες πίσω.

Τέλος, το Toyota Hilux διατήρησε την απόλυτη πρωτοκαθεδρία στα pick-up με μερίδιο 46,5%.

Τι κρατάμε:

  • Η Toyota διατήρησε τα ηνία στις παγκόσμιες πωλήσεις και για το 2025
  • Με περισσότερες από 11.300.000 πωλήσεις, η ιαπωνική μάρκα ξεπέρασε τη Volkswagen για περισσότερες από 2 εκατ. πωλήσεις
  • Η Toyota επιβεβαίωσε την κυριαρχία της και στην Ελλάδα, με 25.315 πωλήσεις διπλάσιο μερίδιο αγοράς από τον δεύτερο
Tags
#Toyota#Toyota C-HR#Toyota Hilux#Toyota Yaris#Toyota Yaris Cross#Volkswagen
