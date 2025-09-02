Πρώτη πανελλήνια παρουσίαση του ομορφότερου SUV της Renault – Δες πού

Renault και Dacia δίνουν το παρών στην Auto Thessaloniki 2025. Δες την πρώτη πανελλήνια παρουσίαση του νέου SUV της Ranault και πολλά ακόμα.

Η Renault παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νέο Rafale Hyper Hybrid 4×4 300 PS στην Auto Thessaloniki 2025 (6–14/9)

Μαζί του, εμφανίζονται το Austral esprit Alpine, το ηλεκτρικό Renault 5, το Symbioz και το Captur E-Tech

Η Dacia δίνει το παρών με το ολοκαίνουργιο Bigster (από 23.800 €), το νέο Duster και το Sandero Stepway

Η έκθεση πραγματοποιείται στη ΔΕΘ, με εισιτήρια από 5 € και πάνω από 200.000 επισκέπτες να αναμένονται

Renault: Η μεγάλη πρεμιέρα του Rafale

Η Renault επιλέγει την Auto Thessaloniki 2025 για την πρώτη εμφάνιση του Rafale στην Ελλάδα. Το Rafale Hyper Hybrid 4×4 αποδίδει 300 PS, διαθέτει ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα και το μοναδικό σύστημα ενεργής τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced, που συνδυάζει κορυφαία ευστάθεια με εντυπωσιακή ευελιξία.

Με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 6,4 δλ. και μέση κατανάλωση 5,8 lt/100 km, το Rafale έρχεται να αναδείξει τη ναυαρχίδα της Renault στην premium κατηγορία των SUV.

Δίπλα του, το κοινό θα δει:

Renault Austral esprit Alpine E-Tech 200 με Face ID και full hybrid τεχνολογία.

Το πολυαναμενόμενο Renault 5 E-Tech , 100% ηλεκτρικό, με έως 150 PS .

Το νέο Renault Symbioz full hybrid , που ξεχωρίζει για τους χώρους του.

Το δημοφιλές Renault Captur E-Tech, σε full hybrid έκδοση.

Dacia: Bigster, Duster και Sandero Stepway

Η Dacia, με ξεχωριστό περίπτερο στην ίδια έκθεση, κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα με το νέο Bigster, το μεγαλύτερο και πιο premium SUV της μάρκας.

Το Bigster ξεκινά από 23.800 € , διαθέτει μήκος άνω των 4,5 μ., τεράστιους χώρους (πορτμπαγκάζ πάνω από 700 λίτρα ) και προσφέρεται με πλήρη γκάμα κινητήρων (βενζίνη, διπλού καυσίμου, mild hybrid και Hybrid 155 PS ). Διατίθεται και σε 4×4 .

Το νέο Duster 3ης γενιάς , το best-seller SUV της Ευρώπης, συνεχίζει με όλες τις επιλογές κινητήρων και έκδοση τετρακίνησης.

Το Sandero Stepway, με κινητήρες βενζίνης και LPG, παραμένει από τα πιο οικονομικά και πρακτικά crossover της αγοράς.

Λεπτομέρειες για την Auto Thessaloniki 2025

Η έκθεση διεξάγεται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, στο περίπτερο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές: 14:00 – 22:00 Σαββατοκύριακα: 10:00 – 22:00

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 5 € Μαθητές/Φοιτητές/ΑμεΑ: 3 € Οικογενειακό: 12 € (2 ενήλικες + 2 παιδιά)



Η φετινή ΔΕΘ έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, με 1.500 εκθέτες και περισσότερους από 200.000 επισκέπτες να αναμένονται.

Τι κρατάμε;

Το νέο Renault Rafale Hyper Hybrid 4×4 κάνει πρεμιέρα στην Auto Thessaloniki 2025 και εντυπωσιάζει με 300 PS, τετρακίνηση και χαμηλή κατανάλωση .

Η Dacia παρουσιάζει το Bigster , τη ναυαρχίδα της στην κατηγορία C-SUV, μαζί με Duster και Sandero Stepway .

Η έκθεση στη Θεσσαλονίκη (6–14/9) θα είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με ισχυρό παρών και των δύο εταιρειών.

