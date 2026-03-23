Πρώτη παρουσίαση του Zeekr 7GT στην Ελλάδα, πριν από το επίσημο λανσάρισμα – Τιμές για το κορυφαίο μοντέλο

Λίγους μήνες πριν από το επίσημο λανσάρισμά του στην ελληνική αγορά, το νέο Zeekr 7GT έκανε την πρώτη του εμφάνιση μπροστά σε κοινό στη χώρα μας, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το τι φέρνει η μάρκα στον κόσμο των ηλεκτρικών Grand Tourers. Παράλληλα, η Zeekr ανακοίνωσε και μια συνεργασία με έντονο συμβολισμό, καθώς ο Γιώργος Πρίντεζης αναλαμβάνει ρόλο brand ambassador.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου Zeekr 7GT πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 23 Μαρτίου 2026, με τη GEO MOBILITY HELLAS να υποδέχεται εκπροσώπους του ειδικού Τύπου και συνεργάτες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την εκδήλωση παρουσίασε η πρώην καλαθοσφαιρίστρια και νυν αθλητικογράφος, Δώρα Παντέλη, ενώ το «παρών» έδωσαν και δύο από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τη σχεδίαση του αυτοκινήτου: ο Lukas Medeisis και ο Aditya Jangid.

Οι ίδιοι ανέλυσαν τη φιλοσοφία του μοντέλου και την αισθητική προσέγγιση που ακολουθεί η Zeekr. Από ελληνικής πλευράς, ο Χρήστος Αγγελόπουλος, που δραστηριοποιείται στα κεντρικά της εταιρείας στη Σουηδία, παρουσίασε βασικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Το νέο Zeekr 7GT

Το Zeekr 7GT αποτελεί το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας και τοποθετείται στη μεσαία κατηγορία, φιλοδοξώντας να ξεχωρίσει χάρη στον συνδυασμό επιδόσεων, τεχνολογίας και πρακτικότητας. Με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα, το 7GT διαθέτει ξεκάθαρα σπορ χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί premium προσανατολισμό και ένα πολυτελές εσωτερικό.

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, το μοντέλο ξεχωρίζει για τις δυναμικές γραμμές του και έρχεται να αποτελέσει μια από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία του.

Η βραδιά έκλεισε με την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Πρίντεζη, μια προσωπικότητα που έχει ταυτιστεί με την επιτυχία, τη συνέπεια και την αξιοπιστία στον ελληνικό αθλητισμό. Με σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και με παρουσία που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και αφοσίωση, ο ρόλος του ως brand ambassador έρχεται να συνδεθεί άμεσα με τις αξίες που προβάλλει η Zeekr: αυθεντικότητα, επιμονή, δυναμισμό και διαρκή εξέλιξη.

Το Zeekr 7GT είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία, ενώ οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον προσεχή Ιούνιο, με τις τιμές να ξεκινούν από € 46.990 και πιο συγκεκριμένα:

ΕΚΔΟΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 10%-80% ΜΙΚΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 0-100 km/h ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ Core RWD 75 kWh 13 λεπτά 519 χλμ 421 hp 5,3″ € 46.990 Long Range RWD 100 kWh 16 λεπτά 655 χλμ 421 hp 5,3″ € 51.990 Privilege AWD 100 kWh 16 λεπτά 558 χλμ 646 hp 3,3″ € 58.490

Τι κρατάμε: