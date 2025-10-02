Πρώτη τιμή για το νέο Kia Stonic – Φθηνότερο από πριν το γνωστό B-SUV

Η Kia επέλεξε να ανανεώσει το Stonic, το δημοφιλές της B-SUV, με στόχο να το διατηρήσει επίκαιρο σε μια κατηγορία που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική. Το σημαντικότερο νέο; Η χαμηλότερη τιμή εκκίνησης σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο, κάτι που σπάνια βλέπουμε στις μέρες μας.

Σχεδίαση και αναβαθμίσεις

Το νέο Stonic υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία “Opposites United” της Kia, με πιο αιχμηρά φωτιστικά σώματα και φρεσκαρισμένους προφυλακτήρες που το φέρνουν πιο κοντά στα υπόλοιπα νεότερα μοντέλα της μάρκας. Στο προφίλ παραμένει γνώριμο, με μήκος 4,16 μέτρα και πλάτος 1,76 μέτρα, αλλά δείχνει πιο σύγχρονο και πιο «δεμένο» αισθητικά.

Στο εσωτερικό, η αλλαγή είναι ακόμη πιο έντονη. Το ταμπλό φιλοξενεί πλέον δύο οθόνες 12,3 ιντσών, μια για τον πίνακα οργάνων και μία για το infotainment, ενωμένες σε μία ενιαία γυάλινη επιφάνεια. Η νέα κονσόλα ενσωματώνει το Multimode Touch Display, ένα πάνελ αφής που επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει είτε το σύστημα κλιματισμού είτε το ηχοσύστημα με τα ίδια χειριστήρια.

Η πρακτικότητα παραμένει βασικό πλεονέκτημα, με χώρο αποσκευών 352 λίτρων που καλύπτει τις ανάγκες της κατηγορίας, ενώ με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται σημαντικά.

Κινητήρες και τεχνολογία

Η Kia διατήρησε τη λογική του μικρού, οικονομικού τούρμπο κινητήρα. Έτσι, το νέο Stonic ξεκινά με τον 1.0 T-GDi των 100 ίππων, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Για όσους ζητούν περισσότερη δύναμη, υπάρχει η εκδοχή των 113 ίππων, που συνδυάζεται και με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V, διαθέσιμο με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (7 DCT).

Οι επιδόσεις κινούνται σε λογικά πλαίσια για την κατηγορία: 0-100 km/h σε περίπου 11 δευτερόλεπτα για τη βασική έκδοση, ενώ η mild hybrid διαχειρίζεται λίγο καλύτερα τις επιταχύνσεις, με κατανάλωση που μένει σε χαμηλά επίπεδα.

Τιμή και εκδόσεις

Εδώ βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Η Kia ανακοίνωσε ότι η νέα τιμή εκκίνησης του Stonic στη Βρετανία είναι 21.795 λίρες, δηλαδή χαμηλότερη από την προηγούμενη τιμή των 22.085 λιρών. Σε μια εποχή που τα περισσότερα αυτοκίνητα ακριβαίνουν, το Stonic γίνεται πιο προσιτό.

Η βασική έκδοση Pure 1.0 T-GDi 100 PS με χειροκίνητο ξεκινά στα £21.795.

με χειροκίνητο ξεκινά στα £21.795. Με κιβώτιο DCT, η τιμή ανεβαίνει κατά περίπου £1.000.

Οι πιο πλούσιες εκδόσεις GT-Line ξεκινούν από £24.595, ενώ η κορυφαία GT-Line S φτάνει στα £28.295 με πλήρη εξοπλισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και η βασική έκδοση συνοδεύεται από πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό, με όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες ασφάλειας (ADAS), οθόνες, και συνδεσιμότητα.

Τοποθέτηση στην αγορά

Με το ανανεωμένο Stonic, η Kia θέλει να κερδίσει κοινό που ίσως κοιτούσε άλλες επιλογές στη κατηγορία. Η χαμηλότερη τιμή, σε συνδυασμό με το νέο εσωτερικό και την αναβαθμισμένη τεχνολογία, το καθιστούν πιο ελκυστικό από ποτέ.

Αν δούμε αντίστοιχη στρατηγική και στην ελληνική αγορά, το Stonic θα βρεθεί σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, καθώς συνδυάζει προσιτή τιμή, τεχνολογία και design — ακριβώς αυτά που ζητά το κοινό των μικρών SUV.

Τι κρατάμε;

Το Kia Stonic ανανεώθηκε σε σχεδίαση και εσωτερικό.

Διαθέτει οθόνες 12,3 ιντσών και νέο Multimode Touch Display.

Προσφέρεται με 1.0 T-GDi σε 100 και 113 ίππους, με mild hybrid επιλογές.

Ξεκινά από 21.795 λίρες, καθιστώντας το πιο φθηνό από πριν και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στην κατηγορία B-SUV.

