Πρωτομαγιά: Αναλυτικά τα μέτρα της Τροχαίας – Ποια οχήματα δεν κυκλοφορούν;

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την Πρωτομαγιά και απαγορεύσεις κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων. Δες ώρες, δρόμους και εξαιρέσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία θέτει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας για την περίοδο της Πρωτομαγιάς, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Το πλάνο καλύπτει το διάστημα από Πέμπτη 30 Απριλίου έως και Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και περιλαμβάνει εντατικούς ελέγχους στο εθνικό και αστικό οδικό δίκτυο, αλλά και απαγορεύσεις κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς άξονες της χώρας.

Αυξημένοι έλεγχοι και μηδενική ανοχή στις επικίνδυνες παραβάσεις

Η Τροχαία ξεκαθαρίζει ότι κατά την εορταστική περίοδο θα υπάρχει πλήρης δραστηριοποίηση συνεργείων τροχονομικών ελέγχων σε εναλλασσόμενα και κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Το βάρος θα πέσει σε παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με σοβαρά ατυχήματα, όπως:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

υπερβολική ταχύτητα

χρήση κινητού τηλεφώνου

μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας

αντικανονικές προσπεράσεις και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής

μη χρήση παιδικών καθισμάτων και μέσων συγκράτησης

οδήγηση από ανηλίκους ή άτομα χωρίς δίπλωμα

οδήγηση για επίδειξη ικανότητας

κυκλοφορία οχημάτων χωρίς εμπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο

φθαρμένα ελαστικά

αντικανονική κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)

Παράλληλα, θα υπάρχει ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας σε εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, σε λιμάνια, αεροδρόμια και σταθμούς, αλλά και σε περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις.

Ποια οχήματα δεν κυκλοφορούν

Οι απαγορεύσεις αφορούν όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και οδικά τμήματα που ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Από 16:00 έως 22:00

Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

Από 08:00 έως 13:00

Η απαγόρευση ισχύει στα εξής οδικά τμήματα, στην κατεύθυνση εξόδου των εκδρομέων:

Α8 (Αθήνα–Πάτρα) : από τα διόδια Ελευσίνας έως τα διόδια Ρίου, προς Πάτρα

: από τα διόδια Ελευσίνας έως τα διόδια Ρίου, προς Πάτρα Α1 (Αθήνα–Θεσσαλονίκη–Εύζωνοι) : από Αγ. Στέφανο έως Ράχες Φθιώτιδας και από Μακρυχώρι έως Λεπτοκαρυά, προς Θεσσαλονίκη

: από Αγ. Στέφανο έως Ράχες Φθιώτιδας και από Μακρυχώρι έως Λεπτοκαρυά, προς Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη–Ν. Μουδανιά : από γέφυρα Θέρμης έως κόμβο Ν. Μουδανιών, προς Χαλκιδική

: από γέφυρα Θέρμης έως κόμβο Ν. Μουδανιών, προς Χαλκιδική Α11 (Σχηματάρι–Χαλκίδα) : από τη σύνδεση με Α1 έως την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας, προς Χαλκίδα

: από τη σύνδεση με Α1 έως την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας, προς Χαλκίδα Θεσσαλονίκη–Καβάλα : από το 11ο χλμ. έως τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης, προς Καβάλα

: από το 11ο χλμ. έως τη διασταύρωση Λέων Αμφίπολης, προς Καβάλα Α5 (Ιόνια Οδός) : από τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου έως το τέλος της Ιόνιας, προς Ιωάννινα

: από τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου έως το τέλος της Ιόνιας, προς Ιωάννινα Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου) : από τον Α/Κ Κορίνθου έως τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Σπάρτης / Περιμετρική Καλαμάτας, προς Καλαμάτα

: από τον Α/Κ Κορίνθου έως τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Σπάρτης / Περιμετρική Καλαμάτας, προς Καλαμάτα Α71 (Λεύκτρο–Σπάρτη) : από τον Α/Κ Λεύκτρου έως τον Α/Κ Σπάρτης, προς Σπάρτη

: από τον Α/Κ Λεύκτρου έως τον Α/Κ Σπάρτης, προς Σπάρτη Αντίρριο–Άρτα–Ιωάννινα : προς Ιωάννινα

: προς Ιωάννινα Θεσσαλονίκη–Πολύγυρος (Ε.Ο.16) : από γέφυρα Θέρμης έως κόμβο Αγίας Αναστασίας, προς Πολύγυρο

: από γέφυρα Θέρμης έως κόμβο Αγίας Αναστασίας, προς Πολύγυρο Α3 (Κεντρικής Ελλάδος) : από τη σύνδεση με Α1 έως τον Α/Κ Καλαμπάκας, προς Καλαμπάκα

: από τη σύνδεση με Α1 έως τον Α/Κ Καλαμπάκας, προς Καλαμπάκα Α52 (Αμβρακία Οδός / σύνδεση Ακτίου): από Άκτιο έως σύνδεση με Ιόνια Οδό / Α/Κ Αμβρακίας, προς Άκτιο

Οι απαγορεύσεις επιστροφής

Κυριακή 3 Μαΐου 2026

Από 11:00 έως 23:00

Η απαγόρευση ισχύει στα ίδια βασικά οδικά τμήματα, αυτή τη φορά στην κατεύθυνση επιστροφής προς τα μεγάλα αστικά κέντρα:

Α8 (Αθήνα–Πάτρα) : από Ρίο έως Ελευσίνα, προς Αθήνα

: από Ρίο έως Ελευσίνα, προς Αθήνα Α1 (Αθήνα–Θεσσαλονίκη–Εύζωνοι) : από Λεπτοκαρυά έως Μακρυχώρι και από Ράχες Φθιώτιδας έως Αγ. Στέφανο, προς Αθήνα

: από Λεπτοκαρυά έως Μακρυχώρι και από Ράχες Φθιώτιδας έως Αγ. Στέφανο, προς Αθήνα Ν. Μουδανιά–Θεσσαλονίκη : από κόμβο Ν. Μουδανιών έως αερογέφυρα Θέρμης, προς Θεσσαλονίκη

: από κόμβο Ν. Μουδανιών έως αερογέφυρα Θέρμης, προς Θεσσαλονίκη Α11 (Χαλκίδα–Σχηματάρι) : από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας έως τη σύνδεση με Α1, προς Αθήνα

: από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας έως τη σύνδεση με Α1, προς Αθήνα Καβάλα–Θεσσαλονίκη : από διασταύρωση Λέων Αμφίπολης έως το 11ο χλμ., προς Θεσσαλονίκη

: από διασταύρωση Λέων Αμφίπολης έως το 11ο χλμ., προς Θεσσαλονίκη Α5 (Ιόνια Οδός) : από το τέλος της Ιόνιας έως τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, προς Ρίο

: από το τέλος της Ιόνιας έως τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, προς Ρίο Α7 (Κεντρικής Πελοποννήσου) : από την Περιμετρική Καλαμάτας / Σπάρτης έως τον Α/Κ Κορίνθου, προς Αθήνα

: από την Περιμετρική Καλαμάτας / Σπάρτης έως τον Α/Κ Κορίνθου, προς Αθήνα Α71 (Σπάρτη–Λεύκτρο) : από τον Α/Κ Σπάρτης έως τον Α/Κ Λεύκτρου, προς Λεύκτρο

: από τον Α/Κ Σπάρτης έως τον Α/Κ Λεύκτρου, προς Λεύκτρο Αντίρριο–Άρτα–Ιωάννινα : προς Αντίρριο

: προς Αντίρριο Θεσσαλονίκη–Πολύγυρος (Ε.Ο.16) : από κόμβο Αγίας Αναστασίας έως γέφυρα Θέρμης, προς Θεσσαλονίκη

: από κόμβο Αγίας Αναστασίας έως γέφυρα Θέρμης, προς Θεσσαλονίκη Α3 (Κεντρικής Ελλάδος) : από Α/Κ Καλαμπάκας έως τη σύνδεση με Α1, προς Λαμία – Αθήνα

: από Α/Κ Καλαμπάκας έως τη σύνδεση με Α1, προς Λαμία – Αθήνα Α52 (Αμβρακία Οδός / σύνδεση Ακτίου): από Άκτιο έως σύνδεση με Ιόνια Οδό / Α/Κ Αμβρακίας, προς Ιόνια

Ποια οχήματα εξαιρούνται

Η απαγόρευση δεν ισχύει οριζόντια για όλα τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων. Υπάρχει μακρύς κατάλογος εξαιρέσεων, με βασικότερες τις παρακάτω κατηγορίες:

οχήματα οδικής βοήθειας

φορτηγά ΕΛΤΑ

φορτηγά διανομής τύπου

φορτηγά που μεταφέρουν ζώντα ζώα

φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή τρόφιμα

φορτηγά ψυγεία με νωπά οπωροκηπευτικά

οχήματα μεταφοράς επιτραπέζιας ελιάς

φορτηγά που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση

οχήματα οργανισμών κοινής ωφέλειας για έκτακτες βλάβες

βυτιοφόρα για ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης

οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών, θεατρικών, τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών

φορτηγά που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς

οχήματα και μηχανήματα έργου για έκτακτα περιστατικά

οχήματα έκτακτης ανάγκης

φορτηγά εταιρειών παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων

φορτηγά του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

φορτηγά μεταφοράς αγωνιστικών αυτοκινήτων και service support

φορτηγά μεταφοράς στρατιωτικού υλικού

φορτηγά με υλικό αρμοδιότητας της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Τι ζητά η Αστυνομία από τους οδηγούς

Η ΕΛ.ΑΣ. επαναλαμβάνει τις βασικές συστάσεις προς όσους ταξιδέψουν το τετραήμερο:

να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημα πριν την αναχώρηση

να ενημερώνονται για καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες

να τηρούν τον ΚΟΚ

να μην χρησιμοποιούν κινητό κατά την οδήγηση

να μην οδηγούν μετά από κατανάλωση αλκοόλ

να χρησιμοποιούν ζώνες, κράνη και παιδικά καθίσματα

να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους δυνατότητες

να οδηγούν με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου

