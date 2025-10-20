quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ψέμα οι καταναλώσεις των plug-in hybrid; – Έρευνες αποκαλύπτουν την αλήθεια

ΔΕΥΤΕΡΑ | 20.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
psema-oi-katanaloseis-ton-plug-in-hybrid-erevnes-apokalyptoun-tin-alitheia-779847

Πώς τα PHEV αποδεικνύονται σχεδόν τόσο ρυπογόνα όσο και τα αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα: είναι άκυρο το περιβαλλοντικό τους άλλοθι;

Οι plug-in υβριδικές εκδόσεις παρουσιάστηκαν ως το «ενδιάμεσο βήμα» προς την ηλεκτροκίνηση: συνδυάζοντας έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα με βενζινοκινητήρα, υπόσχονταν χαμηλές εκπομπές και καθημερινή χρήση χωρίς άγχος αυτονομίας. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία ερευνών, τα plug-in υβριδικά αποδεικνύονται πολύ λιγότερο «καθαρά» απ’ ό,τι υπόσχονται και στην πράξη και ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα συμβατικά αυτοκίνητα. Οι δύο πρόσφατες αναλύσεις της Transport & Environment (T&E) – «Smoke Screen: The Growing PHEV Emissions Scandal» και «Plug-in Hybrids Pollute Almost as Much as Petrol Cars» – αποκαλύπτουν ότι το «υβριδικό άλλοθι» καταρρέει.

Πέντε φορές πάνω από τις δηλωμένες τιμές

Σύμφωνα με την T&E, τα πραγματικά επίπεδα εκπομπών CO₂ των plug-in υβριδικών είναι έως και πέντε φορές υψηλότερα από τις επίσημες τιμές που δηλώνουν οι κατασκευαστές στις εργαστηριακές δοκιμές WLTP. Τα στοιχεία από περισσότερα από 127.000 οχήματα PHEV που κυκλοφόρησαν στην ΕΕ το 2023 δείχνουν μέσες εκπομπές 135 g CO₂/km, τη στιγμή που τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα μοντέλα κινούνται γύρω στα 166 g CO₂/km.

Αυτό σημαίνει πως η διαφορά μεταξύ «καθαρού υβριδικού» και «παραδοσιακού» αυτοκινήτου έχει στην πράξη περιοριστεί σε μόλις 19%, ανατρέποντας πλήρως τη ρητορική περί «πράσινης» επιλογής

Η ψευδαίσθηση της ηλεκτρικής λειτουργίας

Τα plug-in υβριδικά στηρίζουν τη χαμηλή θεωρητική τους κατανάλωση στο ότι κινούνται σε ‘ενα  μεγάλο μέρος του χρόνου λειτουργίας τους, αμιγώς ηλεκτρικά. Στην πράξη όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της T&E, η ηλεκτρική χρήση είναι μόλις 27%, όταν οι επίσημες δοκιμές υποθέτουν ποσοστό έως και 84%.

Ακόμα και σε «ηλεκτρική λειτουργία», οι κινητήρες εσωτερικής καύσης ενεργοποιούνται συχνά – για θέρμανση, επιτάχυνση ή λόγω εξαντλημένης μπαταρίας – οδηγώντας σε εκπομπές 68 g CO₂/km ακόμη και υπό «καθαρή» χρήση. Οδηγοί που δεν φορτίζουν συχνά, καταλήγουν ουσιαστικά να κυκλοφορούν με βαριά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, τα οποία καταναλώνουν περισσότερο λόγω βάρους από το διπλό σύστημα κίνησης.

Μεγαλύτερες μπαταρίες, μεγαλύτερα ψέματα;

Ένα άλλο εύρημα της T&E είναι ότι τα μοντέλα με μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία – άνω των 75 km – δεν αποδίδουν καλύτερα. Η αυξημένη χωρητικότητα της μπαταρίας και η ισχυρότερη θερμική μονάδα τα κάνουν βαρύτερα και λιγότερο αποδοτικά όταν εξαντλείται η μπαταρία, οδηγώντας σε υψηλότερες εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες.

Επιπλέον, η κακή διαχείριση φόρτισης από τους οδηγούς, ειδικά σε χώρες με χαμηλή διαθεσιμότητα υποδομών, ακυρώνει το όποιο οικολογικό πλεονέκτημα. Για τον μέσο χρήστη, η T&E υπολογίζει επιπλέον κόστος περίπου €500 ετησίως σε καύσιμα και ενέργεια σε σχέση με τις υποσχέσεις των κατασκευαστών.

Από «πράσινα» εταιρικά σε ρυπογόνα ιδιωτικά

Η T&E υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα PHEV αγοράστηκαν ως εταιρικά οχήματα, με κίνητρο τις φοροαπαλλαγές για «καθαρά» αυτοκίνητα. Όμως, αφού οι χρήστες δεν τα φορτίζουν συστηματικά, το αποτέλεσμα είναι ότι οι κρατικές επιδοτήσεις στηρίζουν οχήματα που στην πράξη εκπέμπουν όσο ένα κανονικό SUV.

Η οργάνωση ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τον τρόπο υπολογισμού των εκπομπών CO₂ και να λάβει υπόψη δεδομένα πραγματικής χρήσης μέσω των onboard συστημάτων (OBFCM). Η νέα νομοθεσία για την ταξινόμηση «χαμηλών εκπομπών» πρέπει να πάψει να επιβραβεύει αυτοκίνητα που ρυπαίνουν πάνω από 120 g/km στην πράξη.

Στην ελληνική πραγματικότητα

Στην ελληνική αγορά, όπου οι πωλήσεις plug-in υβριδικών αυξήθηκαν θεαματικά την τελευταία διετία λόγω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», τα στοιχεία της T&E πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση. Αν οι οδηγοί δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε φόρτιση, τα PHEV δεν προσφέρουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος και τελικά επιβαρύνουν περισσότερο το πορτοφόλι και το περιβάλλον.

Ποια είναι η  Τ&Ε

Η Transport & Environment (T&E) είναι μια ευρωπαϊκή μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τις Βρυξέλλες, που ιδρύθηκε το 1990 και εξειδικεύεται στην ανάλυση και προώθηση πολιτικών βιώσιμων μεταφορών. Εκπροσωπεί ένα δίκτυο άνω των 60 περιβαλλοντικών και καταναλωτικών οργανώσεων από όλη την Ευρώπη και λειτουργεί ως ανεξάρτητο «παρατηρητήριο» της ΕΕ για θέματα εκπομπών, καυσίμων, αυτοκινητοβιομηχανίας και ναυτιλίας. Η T&E έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών κανονισμών για τα όρια CO₂ των αυτοκινήτων, την κατάργηση των θερμικών κινητήρων έως το 2035, και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των καθαρών καυσίμων. Οι αναλύσεις της βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα στόλου, ανεξάρτητες μετρήσεις και αξιολόγηση πολιτικών, συχνά φέρνοντας στο φως αποκλίσεις μεταξύ εργαστηριακών τιμών και πραγματικών εκπομπών των οχημάτων.

Τι κρατάμε

  • Τα PHEV εκπέμπουν έως και 5 × περισσότερους ρύπους CO₂ από τους επίσημους ισχυρισμούς.

  • Η πραγματική ηλεκτρική χρήση είναι μόλις 27%, αντί για 84% που υπολογίζουν τα πρότυπα.

  • Τα μεγαλύτερα PHEV δεν είναι πιο «καθαρά»· είναι βαρύτερα και λιγότερο αποδοτικά.

  • Οι κρατικές επιδοτήσεις συχνά καταλήγουν σε οχήματα με υψηλές πραγματικές εκπομπές.

Tags
#PHEV#Plug In υβριδικά#έρευνα#ρύποι
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
