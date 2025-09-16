Ψηφιακές κάμερες: Αυτό βλέπουν και «κόβουν» κλήσεις στους παραβάτες οδηγούς – Πού θα μπουν

Οι δύο πρώτες ψηφιακές κάμερες με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν τροχαίες παραβάσεις εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οι κάμερες τοποθετήθηκαν στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος των οδών Φιλίππου Νίκογλου και Κοσμά Αιτωλού, καθώς και στον Κήπο της Μνήμης.

Το σύστημα λειτούργησε δοκιμαστικά, καταγράφοντας παραβάτες χωρίς να επιδοθούν πρόστιμα, καθώς η εφαρμογή είναι πιλοτική.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι κάμερες είναι ενσωματωμένες στους φωτεινούς σηματοδότες και σε πραγματικό χρόνο καταγράφουν παραβάσεις όπως μη χρήση ζώνης, χρήση κινητού τηλεφώνου και παραβίαση κόκκινου σηματοδότη. Με την ανίχνευση της παράβασης, το όχημα φωτογραφίζεται, αναγνωρίζεται η πινακίδα και η κλήση αποστέλλεται αυτόματα στην προσωπική θυρίδα του οδηγού στο gov.gr.

Το νέο σύστημα θα ενημερώνει παράλληλα το point system, ενώ θα μπορεί να προχωρά και σε ηλεκτρονική αφαίρεση διπλώματος. Οι υποδομές θα φιλοξενούνται στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με διασύνδεση με το υπουργείο Μεταφορών, την ΑΑΔΕ, το ΕΜΕπ και την ΕΛΑΣ. Τη διαχείριση του δικτύου θα έχει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αναλυτικός χάρτης: Όλες οι κάμερες που θα μπουν στους δρόμους της Αττικής

Στην Αθήνα αναμένεται η τοποθέτηση έξι πιλοτικών καμερών σε κεντρικές λεωφόρους (Πανεπιστημίου, Μεσογείων, Μαραθώνος, Συγγρού). Σε δεύτερη φάση θα εγκατασταθούν πάνω από 2.000 κάμερες σε αστικά δίκτυα και ΜΜΜ, συμπεριλαμβανομένων αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ενιαίου Συστήματος Ψηφιακής Διαχείρισης των Τροχαίων Παραβάσεων, που υλοποιεί η Περιφέρεια με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο. Το δίκτυο θα ελέγχει μεταξύ άλλων την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, την υπέρβαση ορίου ταχύτητας και την αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου, με τις καταγραφές να διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τους 41 οδικούς άξονες στους οποίους θα τοποθετηθούν τα ψηφιακά μάτια που θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει 41 κάμερες, ενώ το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση περισσότερων από 500 συστημάτων ελέγχου μέχρι το 2026. Οι οδηγοί μπορούν επίσης να ενημερώνονται για παραβάσεις που τους αφορούν μέσω της εφαρμογής gov.gr.

Οι 41 κομβικοί άξονες

Οι κάμερες τοποθετούνται σε 17 δήμους και συγκεκριμένα σε κομβικά σημεία αυξημένης κυκλοφορίας. Αναλυτικά:

Δυτική Αττική

Ασπρόπυργος: Στη Λ. ΝΑΤΟ, στη λεωφόρο Μεγαρίδος, στη συμβολή με οδό Κρυονερίου.

Μέγαρα: Στην ΠΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, σε διάφορες εισόδους της πόλης.

Πειραιάς & Δυτικά Προάστια

Πειραιάς: Καραολή & Δημητρίου, Γρ. Λαμπράκη, Βασ. Γεωργίου, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ρετσίνα, Σκυλίτση.

Δραπετσώνα & Κερατσίνι: Λ. Σχιστού, Πόντου, Χαριλάου.

Πέραμα: Διασταυρώσεις Πειραιώς με Αγ. Γεωργίου, Κοκκινόβραχου.

Κεντρική Αθήνα & Νότια Προάστια

Αθήνα: Λ. Κηφισού & Δυρραχίου, Λ. Αθηνών (είσοδος-έξοδος), Λ. Βουλιαγμένης (είσοδος-έξοδος).

Καλλιθέα: Θησέως & Βενιζέλου, Βενιζέλου & Δαβάκη, Θησέως & Ποσειδώνος.

Μοσχάτο-Ταύρος: Πειραιώς & Χαμοστέρνας, Πειραιώς & Π. Ράλλη, Π. Ράλλη & Αγ. Άννης.

Άγιος Δημήτριος: Αλεξ. Παναγούλη & Σουλίου.

Δάφνη-Υμηττός: Αλεξ. Παναγούλη & Ηλιουπόλεως.

Άλιμος: Λ. Αμφιθέας & Αγ. Βαρβάρας, Καλαμακίου & Τσαμαδού.

Βόρεια & Δυτικά Προάστια

Μαρούσι: Λ. Κηφισίας & Νιρβάνα.

Παπάγου-Χολαργός: Μεσογείων & Καραϊσκάκη.

Χαϊδάρι: Λ. Αθηνών & Γ. Γεννηματά.

Περιστέρι: Λ. Κηφισού & Καβάλας.

Ίλιον: Ανδρέα Παπανδρέου & Μενελάου.

Η Περιφέρεια Αττικής και το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τονίζουν ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στον περιορισμό των επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Στόχος είναι η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος με 2.000 σημεία καταγραφής έως το 2026, εκ των οποίων τα 500 θα βρίσκονται σε στάσεις και λεωφορειολωρίδες. Η χρήση των ψηφιακών συστημάτων αναμένεται να βελτιώσει τη συμμόρφωση των οδηγών με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, περιορίζοντας σημαντικά τις καθημερινές παραβάσεις.

Νέα τιμή για το SUV της BMW που καίει 3,1 ευρώ ανά 100 km – Πόσο κοστίζει;

Τι αυτοκίνητα οδηγεί ο Αλπερέν Σενγκούν;

Υβριδικό B-SUV με χώρους, 204 ίππους και πλούσιο εξοπλισμό – Από 22.990 ευρώ