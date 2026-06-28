Ψηφιακή ασπίδα κατά της διαφθοράς στα διπλώματα οδήγησης: Tέλος το «λάδωμα» – Οι αλλαγές που φέρνει το υπουργείο Μεταφορών

Η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της διαφάνειας αποτελούν τον βασικό άξονα των αλλαγών που εφαρμόζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Στόχος είναι αφενός η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και αφετέρου η αντιμετώπιση χρόνιων φαινομένων διαφθοράς που για χρόνια συνόδευαν την έκδοση αδειών οδήγησης και άλλες διοικητικές διαδικασίες.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που ξεκίνησε την περίοδο κατά την οποία την πολιτική ευθύνη του τομέα Μεταφορών είχε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συνεχίζεται σήμερα από τη νέα πολιτική ηγεσία με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μετάβαση από τις χειρόγραφες διαδικασίες σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ώστε κάθε στάδιο να καταγράφεται και να περιορίζονται τα περιθώρια αδιαφανών πρακτικών.

Κάμερες στα οχήματα εξέτασης

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών. Το νέο σύστημα προβλέπει την τοποθέτηση καμερών και μικροφώνων στα οχήματα εξέτασης, ώστε να καταγράφεται ολόκληρη η διαδικασία. Ο εξεταστής θα ενεργοποιεί την καταγραφή μέσω tablet, σκανάροντας μοναδικό QR code που ταυτοποιεί το όχημα. Έτσι, κάθε πρακτική εξέταση θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, με το υλικό να αποθηκεύεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του GDPR και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών.

Παράλληλα, αναπτύσσεται νέο ενιαίο ψηφιακό σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα της εξεταστικής διαδικασίας, προσφέροντας καλύτερη εποπτεία, στατιστική παρακολούθηση και δυνατότητα εντοπισμού ύποπτων αποκλίσεων που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν φαινόμενα αδιαφάνειας. Το σύστημα βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ηρακλείου και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Πλατφόρμα για καταγγελίες

Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργεί ήδη και η πλατφόρμα report-diplomata.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες για περιστατικά χρηματισμού, απαιτήσεις για «φακελάκι», αθέμιτες πρακτικές ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Οι αναφορές αξιολογούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και, όπου απαιτείται, διαβιβάζονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω έρευνα.

Η διαδικασία υποβολής είναι απλή. Ο πολίτης συμπληρώνει τα στοιχεία του περιστατικού, όπως την Περιφέρεια, την ημερομηνία, το εξεταστικό κέντρο και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή τη σχολή οδηγών, ενώ έχει τη δυνατότητα να παραμείνει ανώνυμος.

Πλήρης ψηφιοποίηση των συναλλαγών

Οι αλλαγές όμως δεν σταματούν στις εξετάσεις. Το υπουργείο προχωρά στην πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών που σχετίζονται με άδειες οδήγησης, μεταβιβάσεις οχημάτων, ανανεώσεις και επεκτάσεις διπλωμάτων. Διαδικασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν πολλαπλές επισκέψεις στις υπηρεσίες πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, έχουν ήδη διεκπεραιωθεί περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις, ενώ καθημερινά υποβάλλονται περίπου 8.000 νέες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αυτόματη έκδοση αδειών οδήγησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής εξέτασης. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων δεν απαιτείται πλέον χειροκίνητη παρέμβαση υπαλλήλου, με αποτέλεσμα ο νέος οδηγός να βλέπει το δίπλωμά του στο Gov.gr Wallet περίπου μία εβδομάδα μετά την επιτυχία του στις εξετάσεις. Παράλληλα, περίπου 40.000 εκκρεμείς άδειες από το παλαιό σύστημα εντάσσονται πλέον στη νέα ψηφιακή διαδικασία.

Έκδοση πινακίδων ηλεκτρονικά

Αλλαγές έρχονται και στην έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, από την αίτηση και την επιλογή αριθμού μέχρι την πληρωμή των τελών και την παραλαβή των πινακίδων. Το σύστημα θα αναθέτει αυτόματα την κατασκευή τους σε πιστοποιημένο κατασκευαστή και ο πολίτης θα ενημερώνεται ψηφιακά για κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, το υπουργείο επιχειρεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, πλήρως ψηφιακό σύστημα, όπου κάθε συναλλαγή αφήνει ηλεκτρονικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη διαφάνεια, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια διαφθοράς.

Πηγή: EleftherosTypos.gr