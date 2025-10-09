quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ψηφιακό «μητρώο οχημάτων»: Η πλατφόρμα που “τσιμπάει” παραβάτες για ασφάλεια, ΚΤΕΟ και Τέλη – Δείτε τα πρόστιμα

ΠΕΜΠΤΗ | 09.10.2025
AutoTypos Team
psifiako-mitroo-ochimaton-i-platforma-pou-tsibaei-paravates-gia-asfaleia-kteo-kai-teli-deite-ta-prostima-325900

Νέα ενιαία πλατφόρμα για όλα τα στοιχεία των οχημάτων. Ποιοι θα λάβουν ειδοποιήσεις ως το τέλος Οκτωβρίου και ποια πρόστιμα προβλέπονται.

Η κυβέρνηση δημιουργεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τα οχήματα, συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία ασφάλισης, ΚΤΕΟ και τελών σε ένα ενιαίο Μητρώο.

Τι αλλάζει με μια ματιά

Η κυβέρνηση «δένει» σε ένα ψηφιακό μητρώο όλα τα κρίσιμα δεδομένα για τα οχήματα: άδεια, ασφάλιση, ΚΤΕΟ , τέλη και τυχόν οφειλές/κυρώσεις. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί στη ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με διαλειτουργικότητα με Υπ. Μεταφορών, ΑΑΔΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο, ΚΤΕΟ και ασφαλιστικές.

Γιατί δημιουργείται τώρα

Σήμερα οι βάσεις είναι αποκομμένες μεταξύ τους. Με την ενοποίηση:

  • οι υπηρεσίες θα κάνουν αυτόματους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο,
  • θα εντοπίζονται ανασφάλιστα ή χωρίς ΚΤΕΟ οχήματα,
  • θα στέλνονται ηλεκτρονικά σημειώματα χωρίς χρονοτριβή.

Τα πρώτα ευρήματα των διασταυρώσεων

  • 700.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ
  • 243.904 ανασφάλιστα
  • 113.382 χωρίς πληρωμένα τέλη

Όσοι εντοπιστούν θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση έως το τέλος Οκτωβρίου και προθεσμία συμμόρφωσης. Αν δεν ανταποκριθούν, ακολουθούν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Τα πρόστιμα — τι προβλέπει το «ποινολόγιο»

  • Ανασφάλιστο όχημα
    • 1.000 €: λεωφορεία & φορτηγά Δ.Χ.
    • 500 €: επιβατηγά & λοιπά οχήματα
    • 250 €: δίκυκλα
  • Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας (σε ανασφάλιστο):
    • Πρόστιμο ίσο με τα ετήσια τέλη + τα οφειλόμενα τέλη.
  • Χωρίς ΚΤΕΟ:
    • 3.400 €.

Σε υποτροπή: τα πρόστιμα διπλασιάζονται και αφαιρούνται άδεια & πινακίδες. Επιστρέφονται μόνο με ενεργό συμβόλαιο ασφάλισης ή ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ ή βεβαίωση μη οφειλής τελών (κατά περίπτωση) και απόδειξη πληρωμής προστίμου.

Τι σημαίνει για τον οδηγό — πρακτικά

  • Έλεγξε τώρα: ασφάλιση, ημερομηνία τελευταίου ΚΤΕΟ, πληρωμή τελών.
  • Διόρθωσε ασυμφωνίες (π.χ. αλλαγή ιδιοκτησίας/ακινησία) πριν έρθει ειδοποίηση.
  • Κράτα ψηφιακά τα αποδεικτικά (ασφάλιση/ΚΤΕΟ/τέλη) — θα ζητηθούν σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων.

Τι κρατάμε;

  • Έρχεται ενιαίο ψηφιακό μητρώο που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία οχημάτων.
  • Αυτόματες διασταυρώσεις και ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις έως τέλος Οκτωβρίου.
  • Βαριά πρόστιμα για ανασφάλιστα, χωρίς ΚΤΕΟ/τέλη — και αφαίρεση πινακίδων σε υποτροπή.
  • Κινηθείτε προληπτικά: τακτοποιήστε εκκρεμότητες πριν «χτυπήσει» η ειδοποίηση.

Το crossover της Dacia που κάνει 1.600 km με ένα γέμισμα – Στην Ελλάδα με κάτω από 20.000 ευρώ;

Αναλυτικά: Tι ισχύει τελικά με τις «41 κάμερες» της Τροχαίας στην Αττική – Tι λειτουργεί σήμερα και τι έρχεται

Το νέο Toyota Corolla Cross ήρθε στην Ελλάδα: Αναλυτικά εκδόσεις, τιμές και εξοπλισμός

