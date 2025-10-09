Νέα ενιαία πλατφόρμα για όλα τα στοιχεία των οχημάτων. Ποιοι θα λάβουν ειδοποιήσεις ως το τέλος Οκτωβρίου και ποια πρόστιμα προβλέπονται.

Η κυβέρνηση δημιουργεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τα οχήματα, συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία ασφάλισης, ΚΤΕΟ και τελών σε ένα ενιαίο Μητρώο.

Τι αλλάζει με μια ματιά

Η κυβέρνηση «δένει» σε ένα ψηφιακό μητρώο όλα τα κρίσιμα δεδομένα για τα οχήματα: άδεια, ασφάλιση, ΚΤΕΟ , τέλη και τυχόν οφειλές/κυρώσεις. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί στη ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με διαλειτουργικότητα με Υπ. Μεταφορών, ΑΑΔΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο, ΚΤΕΟ και ασφαλιστικές.

Γιατί δημιουργείται τώρα

Σήμερα οι βάσεις είναι αποκομμένες μεταξύ τους. Με την ενοποίηση:

οι υπηρεσίες θα κάνουν αυτόματους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο ,

, θα εντοπίζονται ανασφάλιστα ή χωρίς ΚΤΕΟ οχήματα,

ή οχήματα, θα στέλνονται ηλεκτρονικά σημειώματα χωρίς χρονοτριβή.

Τα πρώτα ευρήματα των διασταυρώσεων

700.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ

243.904 ανασφάλιστα

113.382 χωρίς πληρωμένα τέλη

Όσοι εντοπιστούν θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση έως το τέλος Οκτωβρίου και προθεσμία συμμόρφωσης. Αν δεν ανταποκριθούν, ακολουθούν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Τα πρόστιμα — τι προβλέπει το «ποινολόγιο»

Ανασφάλιστο όχημα 1.000 € : λεωφορεία & φορτηγά Δ.Χ. 500 € : επιβατηγά & λοιπά οχήματα 250 € : δίκυκλα

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας (σε ανασφάλιστο) : Πρόστιμο ίσο με τα ετήσια τέλη + τα οφειλόμενα τέλη.

: Χωρίς ΚΤΕΟ : 3.400 €.

:

Σε υποτροπή: τα πρόστιμα διπλασιάζονται και αφαιρούνται άδεια & πινακίδες. Επιστρέφονται μόνο με ενεργό συμβόλαιο ασφάλισης ή ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ ή βεβαίωση μη οφειλής τελών (κατά περίπτωση) και απόδειξη πληρωμής προστίμου.

Τι σημαίνει για τον οδηγό — πρακτικά

Έλεγξε τώρα: ασφάλιση, ημερομηνία τελευταίου ΚΤΕΟ, πληρωμή τελών.

ασφάλιση, ημερομηνία τελευταίου ΚΤΕΟ, πληρωμή τελών. Διόρθωσε ασυμφωνίες (π.χ. αλλαγή ιδιοκτησίας/ακινησία) πριν έρθει ειδοποίηση.

(π.χ. αλλαγή ιδιοκτησίας/ακινησία) πριν έρθει ειδοποίηση. Κράτα ψηφιακά τα αποδεικτικά (ασφάλιση/ΚΤΕΟ/τέλη) — θα ζητηθούν σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων.

Τι κρατάμε;

Έρχεται ενιαίο ψηφιακό μητρώο που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία οχημάτων.

Αυτόματες διασταυρώσεις και ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις έως τέλος Οκτωβρίου.

Βαριά πρόστιμα για ανασφάλιστα, χωρίς ΚΤΕΟ/τέλη — και αφαίρεση πινακίδων σε υποτροπή.

Κινηθείτε προληπτικά: τακτοποιήστε εκκρεμότητες πριν «χτυπήσει» η ειδοποίηση.

