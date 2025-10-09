Νέα ενιαία πλατφόρμα για όλα τα στοιχεία των οχημάτων. Ποιοι θα λάβουν ειδοποιήσεις ως το τέλος Οκτωβρίου και ποια πρόστιμα προβλέπονται.
Η κυβέρνηση δημιουργεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τα οχήματα, συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία ασφάλισης, ΚΤΕΟ και τελών σε ένα ενιαίο Μητρώο.
Τι αλλάζει με μια ματιά
Η κυβέρνηση «δένει» σε ένα ψηφιακό μητρώο όλα τα κρίσιμα δεδομένα για τα οχήματα: άδεια, ασφάλιση, ΚΤΕΟ , τέλη και τυχόν οφειλές/κυρώσεις. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί στη ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με διαλειτουργικότητα με Υπ. Μεταφορών, ΑΑΔΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο, ΚΤΕΟ και ασφαλιστικές.
Γιατί δημιουργείται τώρα
Σήμερα οι βάσεις είναι αποκομμένες μεταξύ τους. Με την ενοποίηση:
- οι υπηρεσίες θα κάνουν αυτόματους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο,
- θα εντοπίζονται ανασφάλιστα ή χωρίς ΚΤΕΟ οχήματα,
- θα στέλνονται ηλεκτρονικά σημειώματα χωρίς χρονοτριβή.
Τα πρώτα ευρήματα των διασταυρώσεων
- 700.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ
- 243.904 ανασφάλιστα
- 113.382 χωρίς πληρωμένα τέλη
Όσοι εντοπιστούν θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση έως το τέλος Οκτωβρίου και προθεσμία συμμόρφωσης. Αν δεν ανταποκριθούν, ακολουθούν πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Τα πρόστιμα — τι προβλέπει το «ποινολόγιο»
- Ανασφάλιστο όχημα
- 1.000 €: λεωφορεία & φορτηγά Δ.Χ.
- 500 €: επιβατηγά & λοιπά οχήματα
- 250 €: δίκυκλα
- Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας (σε ανασφάλιστο):
- Πρόστιμο ίσο με τα ετήσια τέλη + τα οφειλόμενα τέλη.
- Χωρίς ΚΤΕΟ:
- 3.400 €.
Σε υποτροπή: τα πρόστιμα διπλασιάζονται και αφαιρούνται άδεια & πινακίδες. Επιστρέφονται μόνο με ενεργό συμβόλαιο ασφάλισης ή ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ ή βεβαίωση μη οφειλής τελών (κατά περίπτωση) και απόδειξη πληρωμής προστίμου.
Τι σημαίνει για τον οδηγό — πρακτικά
- Έλεγξε τώρα: ασφάλιση, ημερομηνία τελευταίου ΚΤΕΟ, πληρωμή τελών.
- Διόρθωσε ασυμφωνίες (π.χ. αλλαγή ιδιοκτησίας/ακινησία) πριν έρθει ειδοποίηση.
- Κράτα ψηφιακά τα αποδεικτικά (ασφάλιση/ΚΤΕΟ/τέλη) — θα ζητηθούν σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων.
Τι κρατάμε;
- Έρχεται ενιαίο ψηφιακό μητρώο που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία οχημάτων.
- Αυτόματες διασταυρώσεις και ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις έως τέλος Οκτωβρίου.
- Βαριά πρόστιμα για ανασφάλιστα, χωρίς ΚΤΕΟ/τέλη — και αφαίρεση πινακίδων σε υποτροπή.
- Κινηθείτε προληπτικά: τακτοποιήστε εκκρεμότητες πριν «χτυπήσει» η ειδοποίηση.
