Ψηφίστηκαν τα ηλεκτρικά Ταξί – Ποιους αφορά πρώτα, πόσο είναι η επιδότηση;

Το νέο νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει τι ισχύει για τα ηλεκτρικά ταξί. Δες ποιους αφορά πρώτα η υποχρέωση και πόση είναι η επιδότηση.

Το νέο νομοσχέδιο για τις μεταφορές δεν φέρνει από το μηδέν την υποχρέωση για ηλεκτρικά ταξί, αλλά εξειδικεύει το ήδη υπάρχον πλαίσιο και βάζει πιο σαφείς όρους για το πώς θα προχωρήσει η μετάβαση. Αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο σημείο, γιατί στον δημόσιο διάλογο είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι έρχεται μια οριζόντια και άμεση ανατροπή για όλο τον κλάδο.

Στην πραγματικότητα, το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η υποχρέωση αφορά την ανανέωση άδειας και εφαρμόζεται σταδιακά, επηρεάζοντας σύμφωνα με το δελτίο Τύπου πολύ μικρό ποσοστό του στόλου. Παράλληλα, για πρώτη φορά μπαίνουν και εξαιρέσεις για ειδικές περιπτώσεις.

Ποιους αφορά πρώτα η μετάβαση στα ηλεκτρικά ταξί

Με βάση το νέο πλαίσιο, η υποχρέωση δεν ενεργοποιείται γενικά για κάθε επαγγελματία οδηγό ταξί άμεσα. Συνδέεται με τη διαδικασία ανανέωσης άδειας, άρα αφορά πρώτα εκείνους που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο και εμπίπτουν στο εφαρμοστέο πλαίσιο.

Το υπουργείο επιμένει ότι η εφαρμογή είναι σταδιακή και ότι δεν μιλάμε για κάτι που αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη τον συνολικό στόλο των ταξί.

Οι εξαιρέσεις που βάζει το νομοσχέδιο

Ένα από τα νέα στοιχεία είναι ότι προβλέπονται εξαιρέσεις για ειδικές περιπτώσεις. Το δελτίο Τύπου αναφέρει ρητά:

ιδιοκτήτες κοντά στη συνταξιοδότηση

περιπτώσεις αυξημένου οικονομικού βάρους

Αυτό δείχνει ότι το υπουργείο επιχειρεί να περιορίσει τις πιο ακραίες επιπτώσεις για επαγγελματίες που δεν έχουν το ίδιο επενδυτικό ορίζοντα ή την ίδια οικονομική δυνατότητα.

Πόση είναι η επιδότηση

Το νομοσχέδιο προβλέπει επιδότηση έως 20.000 € για την προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος ταξί. Το βασικό στοιχείο εδώ είναι ότι η ενίσχυση καταβάλλεται στην πηγή, άρα μειώνει το αρχικό κόστος της επένδυσης και δεν αφήνει όλο το βάρος να περάσει πρώτα από την τσέπη του επαγγελματία.

Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί στο ταξί το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο το συνολικό κόστος κτήσης, αλλά κυρίως το πώς μπορεί να καλυφθεί η αρχική δαπάνη.

Τι προσπαθεί να κάνει το υπουργείο

Το σκεπτικό της ρύθμισης είναι διπλό. Από τη μία να διατηρήσει τον στόχο της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση στα ταξί, από την άλλη να το κάνει με πιο ρεαλιστικό και πιο ελεγχόμενο τρόπο.

Γι’ αυτό και το δελτίο Τύπου επιμένει σε τρία σημεία:

δεν μπαίνουν νέες γενικές υποχρεώσεις πέρα από το ήδη υφιστάμενο πλαίσιο

η εφαρμογή γίνεται σταδιακά

το μέτρο αφορά στην παρούσα φάση μικρό μέρος του στόλου

Σημείωση: Θα ενημερώνουμε το άρθρο με όσες περεταίρω πληροφορίες και λεπτομέρειες προκύψουν.

