Ψηφίστηκε το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για τις γυναίκες – Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Το νέο Nissan LEAF αναδείχθηκε Supreme Winner του Women’s Worldwide Car of the Year 2026. Στην Ελλάδα αναμένεται το καλοκαίρι 2026.

Το ολοκαίνουργιο Nissan LEAF κέρδισε τον παγκόσμιο τίτλο Supreme Winner για το 2026 στον θεσμό Women’s Worldwide Car of the Year, έναν θεσμό όπου ψηφίζουν αποκλειστικά γυναίκες δημοσιογράφοι αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο. Η διάκριση έρχεται για την τρίτη γενιά του μοντέλου, που συνεχίζει την πορεία του LEAF ως ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ηλεκτρικά ονόματα της αγοράς.

Τι σημαίνει ο τίτλος WWCOTY και πώς κρίθηκε

Ο θεσμός αξιολογεί τα αυτοκίνητα με κριτήρια που έχουν πρακτική αξία για την καθημερινότητα, όπως ασφάλεια, σχεδιασμός, σχέση αξίας και τιμής, ευκολία στην οδήγηση και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η φετινή επιτροπή αποτελείται από 86 γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου από περισσότερες από 50 χώρες.

Στην ίδια διαδικασία, το νέο LEAF επικράτησε απέναντι σε 55 υποψήφια μοντέλα.

Γιατί ξεχώρισε το νέο LEAF

Το LEAF ξεχώρισε για τον συνδυασμό πιο δυναμικού και σύγχρονου σχεδιασμού, κορυφαίας αυτονομίας, προηγμένων τεχνολογιών και συνδεδεμένης εμπειρίας οδήγησης. Η λογική της αξιολόγησης δίνει βάρος στο κατά πόσο ένα αυτοκίνητο εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες και όχι μόνο στις τεχνικές επιδόσεις ως νούμερα.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το ολοκαίνουργιο LEAF είχε πάρει και τη διάκριση Best Compact Car από τον ίδιο θεσμό.

Το νέο Nissan LEAF αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026.

Τι κρατάμε;