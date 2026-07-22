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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Range Rover GT: Θα προτιμούσες αυτό αντί για ένα κλασικό Range;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 22.07.2026
Autotypos Team
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Η οικογένεια τoυ Range Rover ετοιμάζεται να αποκτήσει ένα ολοκαίνουργιο μέλος: Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Range Rover GT

Το νέο Range Rover GT θα αποτελέσει το πέμπτο μοντέλο της γκάμας και θα είναι αρκετά διαφοροποιημένο απ’ ότι μας έχει συνηθίσει η JLR, όντας το πιο «χαμηλό» και δυναμικό μοντέλο της μάρκας. Το Range Rover GT θα υιοθετεί μια χαμηλή, αεροδυναμική σχεδίαση που θυμίζει περισσότερο πολυτελές grand tourer ή σεντάν, παρά SUV.

Για αρκετούς μήνες τα πρωτότυπα που δοκιμάζονταν στους δρόμους θεωρούνταν ότι ανήκαν στη νέα γενιά του Range Rover Velar. Ωστόσο, αποδείχθηκε πως πρόκειται για ένα εντελώς νέο μοντέλο, το οποίο θα πωλείται παράλληλα με το υπάρχον Velar και δεν θα το αντικαταστήσει.

Range Rover GT

Αρχικά αποκλειστικά ως ηλεκτρικό

Το νέο GT βασίζεται στη νέα, ευέλικτη πλατφόρμα EMA της JLR και κατά το λανσάρισμά του θα διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Σύμφωνα με την εταιρεία, αργότερα στην εμπορική του πορεία θα προστεθεί και υβριδική έκδοση.

Σχεδιαστικά, το GT διατηρεί ορισμένα στοιχεία από το Range Rover Sport, όπως τη χαμηλή μάσκα και τα λεπτά φωτιστικά σώματα, όμως διαθέτει αισθητά χαμηλότερο αμάξωμα και πιο κουπέ σιλουέτα, με αναλογίες που θυμίζουν περισσότερο ένα πολυτελές grand tourer.

Εσωτερικό που αλλάζει τα δεδομένα

Το εσωτερικό του GT αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη έκπληξη. Η JLR εγκαταλείπει τη μέχρι σήμερα σχεδιαστική φιλοσοφία της Range Rover και υιοθετεί μια διάταξη εμπνευσμένη από την επερχόμενη Jaguar Type 01.

Ξεχωρίζει το νέο τιμόνι με τις χοντρές οριζόντιες ακτίνες και τα πλήκτρα αφής, ενώ η μονάδα του αερόσακου έχει τοποθετηθεί χαμηλότερα από το κέντρο του τιμονιού. Πίσω του βρίσκεται ένας λεπτός ψηφιακός πίνακας οργάνων, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μια μεγάλη οθόνη πολυμέσων που μοιάζει να αιωρείται πάνω από την κεντρική κονσόλα.

Στην αρχική του μορφή το νέο GT θα είναι τετραθέσιο, ωστόσο σε μεταγενέστερο στάδιο θα προστεθεί και έκδοση με αρκετό χώρο για πέντε επιβάτες.

Στόχος οι μεγάλες αποστάσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος της Range Rover, Martin Limpert, δήλωσε ότι το νέο GT φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των grand tourer, συνδυάζοντας δυναμική συμπεριφορά, κομψές αναλογίες και υψηλά επίπεδα άνεσης στις μεγάλες διαδρομές, προσφέροντας παράλληλα δυνατότητες που ένα συμβατικό GT δεν μπορεί να προσφέρει.

Η Range Rover αναμένεται να αποκαλύψει περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για το νέο GT μέσα στους επόμενους μήνες, χωρίς προς το παρόν να έχει ανακοινώσει πότε θα ξεκινήσουν οι πωλήσεις και οι πρώτες παραδόσεις του μοντέλου.

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Tags
#Jaguar Type 01#JLR#Range Rover#Range Rover Velar#SUV#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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