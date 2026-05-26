EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Red Bull Mad Mike Tour: Το απόλυτο drift show στην Ελλάδα – Δες το πρόγραμμα

ΤΡΙΤΗ | 26.05.2026
Autotypos Team
Ο Mad Mike έρχεται στην Ελλάδα και ετοιμάζεται να μετατρέψει Κρήτη, Πήλιο και Θεσσαλονίκη σε απόλυτες drift αρένες, μέσα από το Red Bull Mad Mike Tour.

Ο θρυλικός drifter από τη Νέα Ζηλανδία θα δώσει τρία εντυπωσιακά shows, γεμάτα καπνό, ταχύτητα και ακραία περάσματα, φέρνοντας το παγκόσμιο drift culture πιο κοντά στο ελληνικό κοινό. Η αυλαία ανοίγει στις 30 Μαΐου στο Ηράκλειο Κρήτης και στις 6 και 7 Ιουνίου, η δράση μεταφέρεται στην Ανάβαση Πορταριάς στο Πήλιο. Η τελευταία στάση του tour θα γίνει στις 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Αυλαία στις 30 Μαΐου στο Ηράκλειο

Η αυλαία ανοίγει στις 30 Μαΐου στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου το λιμάνι της πόλης θα φιλοξενήσει ένα μεγάλο drift event με triple drift runs, συγχρονισμένα περάσματα και μάχες ομάδων. Οι πύλες θα ανοίξουν στις 16:00, ενώ το show θα ξεκινήσει στις 18:00. Μαζί με τον Mad Mike θα συμμετέχουν και οι κορυφαίοι drifters, Abdo Feghali και Natalia Locsak, με κάθε έναν να ηγείται ομάδας που θα πλαισιώνεται από Έλληνες οδηγούς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προκριματικά, ημιτελικούς και μεγάλο τελικό, πριν από το θεαματικό “drift snake” finale με όλα τα αυτοκίνητα μαζί στην πίστα.

Συνέχεια σε Πήλιο και Θεσσαλονίκη

Στις 6 και 7 Ιουνίου, η δράση μεταφέρεται στην Ανάβαση Πορταριάς στο Πήλιο. Ο Mad Mike θα συμμετάσχει τόσο στα επίσημα δοκιμαστικά όσο και στον αγώνα, σε δύο ημέρες γεμάτες ταχύτητα, ένταση και θεαματικά drifts στις απαιτητικές στροφές της διαδρομής.

Η τελευταία στάση του tour θα γίνει στις 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί θα στηθεί ένα urban action show με τον Mad Mike και το εντυπωσιακό drift car του, πλαισιωμένο από τους stunt riders, Aras Gibieza και Sarah Lezito. Το event θα ξεκινήσει στις 18:00 και υπόσχεται μία ώρα γεμάτη αδρεναλίνη, stunt shows και pure Red Bull ενέργεια.

Ο Mad Mike θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του drifting παγκοσμίως. Έχει γίνει γνωστός μέσα από τα ακραία Mazda του, όπως τα MADBUL, BADBUL και το 1.000 ίππων RADBUL Mazda MX-5, ενώ έχει αφήσει το στίγμα του σε κορυφαία events όπως το Pikes Peak και το Goodwood Festival of Speed.

Τι κρατάμε:

  • Ο γνωστός drifter, Mad Mike, έρχεται στην Ελλάδα
  • Η αυλαία ανοίγει στις 30 Μαΐου στο Ηράκλειο Κρήτης
  • Συνέχεια με εντυπωσιακά show σε Πήλιο και Θεσσαλονίκη
  • Ο Mad Mike θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του drifting παγκοσμίως

Πηγή: RedBull.com/ Φωτογραφίες: Predrag Vuckovic/ Maruo Kono – Red Bull Content Pool

#drift#Goodwood FOS#Mazda MX-5#Pikes Peak#Red Bull#Ηράκλειο#Θεσσαλονίκη
