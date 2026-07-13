Renault Austral: Αναλυτικά οι νέες χαμηλότερες τιμές για το υβριδικό C-SUV

Η Renault προχωρά σε αναπροσαρμογή εμπορικής πολιτικής για το Austral στην Ελλάδα, μειώνοντας σημαντικά τις τιμές του οικογενειακού SUV και καθιστώντας την απόκτησή του πιο προσιτή

Το νέο Austral τώρα ξεκινάει από 30.500 ευρώ, με τη μείωση τιμής να φτάνει έως και τα 4.400 ευρώ στην κορυφαία έκδοση σύμφωνα με τον νέο τιμοκατάλογο της ελληνικής αντιπροσωπείας. Το ανανεωμένο οικογενειακό SUV εκφράζει τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία “Nouvelle Vague” της γαλλικής μάρκας, η οποία βασίζεται στην τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και τις προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

Νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Σχεδιαστικά, το μοντέλο έχει υιοθετήσει τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Renault, αποκτώντας εμφάνιση που το φέρνει πιο κοντά στα υπόλοιπα υβριδικά μοντέλα των κατηγοριών C και D, όπως το Rafale. Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει χάρη στο έντονα διαμορφωμένο καπό, τη νέα μάσκα με τα τρισδιάστατα ανάγλυφα στοιχεία που φιλοξενεί το ανανεωμένο λογότυπο της Renault, καθώς και τα φωτιστικά σώματα Adaptive LED Vision με τα χαρακτηριστικά φώτα ημέρας σε σχήμα μισού διαμαντιού, τα οποία συνθέτουν τη νέα φωτεινή υπογραφή του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, το Austral δίνει έμφαση στην τεχνολογία και τη συνδεσιμότητα. Διαθέτει λειτουργία αναγνώρισης οδηγού, ενώ το σύστημα πολυμέσων OpenR Link ενσωματώνει υπηρεσίες και εφαρμογές της Google, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία χρήσης. Η βάση του μοντέλου είναι η πλατφόρμα CMF-CD, με το συνολικό μήκος να έχει αυξηθεί στα 4,53 μέτρα από 4,51 μέτρα. Το μεταξόνιο των 2,67 μέτρων συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευρύχωρου θαλάμου επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 555 λίτρα στις Hybrid εκδόσεις και τα 527 λίτρα στις Full Hybrid.

Πλούσια γκάμα κινητήρων

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει δύο υβριδικές επιλογές. Η πρώτη είναι η Hybrid 150 ίππων, η οποία συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο, ενώ η δεύτερη είναι η Full Hybrid E-Tech με απόδοση 200 ίππων. Και οι δύο εκδόσεις διατίθενται με τα πακέτα εξοπλισμού techno και esprit Alpine. Με τον νέο τιμοκατάλογο, η τιμή εκκίνησης του Renault Austral στην ελληνική αγορά μειώνεται κατά 2.400 ευρώ, καθώς η βασική έκδοση κοστίζει πλέον 30.500 ευρώ αντί για 32.900 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση, που φτάνει τα 4.400 ευρώ, αφορά την κορυφαία έκδοση Full Hybrid 200 esprit Alpine.

Αναλυτικά οι νέες τιμές Renault Austral στην Ελλάδα:

Renault Austral Hybrid 150 auto techno: 30.500 ευρώ

Renault Austral Hybrid 150 auto esprit Alpine: 32.500 ευρώ

Renault Austral Full Hybrid 200 techno: 35.500 ευρώ

Renault Austral Full Hybrid 200 esprit Alpine: 37.500 ευρώ

Με τις νέες μειωμένες τιμές, το Renault Austral γίνεται ακόμη πιο ανταγωνιστικό στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, συνδυάζοντας υβριδική τεχνολογία, σύγχρονο εξοπλισμό και αναβαθμισμένη σχεδίαση σε ένα πιο ελκυστικό πακέτο για τον Έλληνα αγοραστή.