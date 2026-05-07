Renault Clio Eco-G 120 hp EDC: Πρώτη τιμή για την έκδοση με τα 1.450 km αυτονομία που θα γίνει ανάρπαστη

Το νέο Renault Clio Eco-G EDC έρχεται να προστεθεί στη γκάμα του γαλλικού best-seller, συνδυάζοντας LPG, αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και αυτονομία που αγγίζει τα 1.450 χιλιόμετρα.

Η συγκεκριμένη έκδοση έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και στην Ελλάδα. Γιατί μιλάμε για ένα Clio που υπόσχεται χαμηλό κόστος χρήσης, μεγάλη αυτονομία, αυτόματο κιβώτιο και λογική τιμή αγοράς, χωρίς να ζητά από τον οδηγό να αλλάξει τις συνήθειές του.

Νέα έκδοση LPG με περισσότερη ισχύ

Το νέο Eco-G 120 hp έρχεται να αντικαταστήσει ουσιαστικά την προηγούμενη λογική του Eco-G 100, φέρνοντας σημαντικές αναβαθμίσεις τόσο σε επιδόσεις όσο και σε καθημερινή χρηστικότητα. Η Renault χρησιμοποιεί έναν turbo τρικύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρων άμεσου ψεκασμού, ο οποίος λειτουργεί τόσο με βενζίνη όσο και με LPG. Η συνολική ισχύς φτάνει πλέον τους 120 ίππους, δηλαδή 20 περισσότερους σε σχέση με το προηγούμενο Eco-G 100, ενώ η ροπή ανεβαίνει στα 200 Nm, αυξημένη κατά 30 Nm. Πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο μηχανικό σύνολο που χρησιμοποιείται ήδη στα Renault Captur και Symbioz σε άλλες αγορές, κάτι που δείχνει πως η Renault θέλει να δημιουργήσει μια πιο ενιαία και εξελιγμένη LPG γκάμα σε περισσότερες κατηγορίες.

Μέχρι 1.450 km αυτονομία

Το δυνατό χαρτί του νέου Clio Eco-G 120 είναι ξεκάθαρα η αυτονομία του. Χάρη στη bi-fuel διάταξη και στα δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ, το νέο Clio μπορεί θεωρητικά να καλύψει έως και 1.450 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό. Η Renault αύξησε κατά 25% τη χωρητικότητα της δεξαμενής LPG, η οποία πλέον φτάνει τα 50 λίτρα αντί για 40 λίτρα στο προηγούμενο μοντέλο. Παράλληλα, υπάρχει και ρεζερβουάρ βενζίνης 39 λίτρων, δημιουργώντας ένα συνολικό πακέτο αυτονομίας που δύσκολα συναντά κανείς σήμερα σε supermini. Για όσους κάνουν πολλά χιλιόμετρα καθημερινά ή συχνά ταξίδια, η συγκεκριμένη έκδοση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μειώνει σημαντικά τόσο το κόστος χρήσης όσο και τη συχνότητα ανεφοδιασμού.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου Eco-G 120 είναι η προσθήκη του αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη EDC. Η Renault τονίζει πως το κιβώτιο χρησιμοποιεί διάταξη δύο συμπλεκτών για γρήγορες αλλαγές χωρίς απώλεια ροπής, προσφέροντας πιο ομαλή και πιο άνετη οδήγηση σε όλες τις συνθήκες. Παράλληλα, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα χειροκίνητων αλλαγών μέσω paddles πίσω από το τιμόνι. Ουσιαστικά, η Renault προσπαθεί να παντρέψει εδώ τρία στοιχεία που σπάνια συνδυάζονται μαζί σε αυτή την κατηγορία: LPG, αυτόματο κιβώτιο και χαμηλό κόστος χρήσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει η Renault, το νέο Clio Eco-G 120 καταναλώνει από 6,5 l/100 km σε λειτουργία LPG, με εκπομπές CO2 από 105 g/km. Σε λειτουργία βενζίνης, η κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,4 l/100 km, με εκπομπές CO2 από 122 g/km. Η Renault υπογραμμίζει επίσης ότι το LPG παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό οικονομικά, καθώς σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές η τιμή του βρίσκεται κοντά στο 1 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το πραγματικό κόστος μετακίνησης μπορεί να είναι αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με αντίστοιχες βενζινοκίνητες εκδόσεις. Παρά τον οικονομικό χαρακτήρα της έκδοσης, οι επιδόσεις δείχνουν απολύτως επαρκείς για καθημερινή χρήση. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 9,8 δευτερόλεπτα, ενώ η ισχύς των 120 ίππων σε συνδυασμό με τα 200 Nm ροπής υπόσχονται αισθητά καλύτερη απόκριση σε σχέση με το προηγούμενο Eco-G 100. Το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 260 λίτρων, κάτι αναμενόμενο λόγω της ύπαρξης της δεξαμενής LPG.

Η Renault ανακοίνωσε ότι η νέα έκδοση Evolution Eco-G 120 hp EDC ξεκινά από 21.900 ευρώ στη Γαλλία. Μάλιστα, η εταιρεία τονίζει ότι η τιμή αυτή είναι ίδια με την αντίστοιχη βενζινοκίνητη έκδοση Evolution TCe 115 hp EDC, κάτι που κάνει το LPG ακόμη πιο ενδιαφέρον για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα κάθε χρόνο. Οι παραγγελίες για το νέο Clio Eco-G 120 hp EDC αναμένεται να ανοίξουν σύντομα στην Ελλάδα, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στους πελάτες αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι.

