Renault Duster: Το δημοφιλέστερο SUV της Dacia απέκτησε σήματα Renault

Το νέο Renault Duster επιστρέφει με δική του πλατφόρμα, διαφορετική καμπίνα και υβριδικά σύνολα. Δεν είναι το ευρωπαϊκό Dacia Duster.

Η «επιστροφή» του Duster με σήματα Renault είναι από εκείνες τις ειδήσεις που μπερδεύουν εύκολα, ειδικά από ευρωπαϊκή σκοπιά. Στην Ευρώπη το Duster είναι συνυφασμένο με τη Dacia, όμως στην Ινδία το όνομα έχει ιστορικό βάρος ως Renault Duster. Και τώρα, η Renault παρουσιάζει δεύτερη γενιά Duster ειδικά για την ινδική αγορά, αξιοποιώντας τη δυνατή αναγνωρισιμότητα του μοντέλου, αλλά με μια προσέγγιση πολύ πιο «τοπική» σε σχεδίαση, τεχνολογία και μηχανικά μέρη.

Η κεντρική διευκρίνιση είναι κρίσιμη. Το νέο Renault Duster της Ινδίας δεν είναι απλώς ένα Dacia Duster με άλλο σήμα. Αντιθέτως, η Renault μιλά για ένα πιο bespoke προϊόν, πάνω σε προσαρμοσμένη αρχιτεκτονική, με διαφορετική καμπίνα και διαφορετικά σύνολα κίνησης, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς.

Γιατί βγαίνει το Duster ως Renault

Η Renault τοποθετεί το νέο Duster ως βασικό κομμάτι του σχεδίου ανάπτυξης εκτός Ευρώπης, με έμφαση στην Ινδία, την τρίτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτού του πλάνου, η μάρκα θέλει να αυξήσει ουσιαστικά την παρουσία της, σε μια χώρα όπου η ζήτηση για SUV έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην παρουσίαση, το πρώτο Renault Duster είχε αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην Ινδία, σε εποχή που τα SUV είχαν πολύ μικρότερο μερίδιο. Η σημερινή πραγματικότητα είναι διαφορετική, καθώς τα SUV αποτελούν πλέον μεγάλο μέρος της αγοράς, άρα η Renault βλέπει «δεύτερο γύρο» για το όνομα Duster με μεγαλύτερες προοπτικές.

Το όνομα Duster μπροστά – και όχι Renault

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο εμπρός μέρος το αυτοκίνητο δεν «φωνάζει» Renault. Η Renault επιλέγει να γράφει Duster μπροστά, ακριβώς επειδή το όνομα έχει ισχυρή αναγνωρισιμότητα στην Ινδία -και όχι μόνο- και λειτουργεί ως «συντόμευση» εμπιστοσύνης για το κοινό. Στο παρασκήνιο, αυτό δείχνει κάτι απλό. Όταν ένα όνομα έχει ιστορία σε μια αγορά, η εταιρεία προτιμά να επενδύσει πάνω σε αυτήν, αντί να ξεκινήσει από το μηδέν.

Πλατφόρμα και στήσιμο

Η Renault αναφέρει ότι το νέο Duster βασίζεται σε προσαρμοσμένη εκδοχή της CMF-B, δηλαδή της αρχιτεκτονικής που βρίσκεται και πίσω από το Dacia Duster, αλλά με διαφοροποιήσεις σε διαστάσεις και, κυρίως, σε ρυθμίσεις πλαισίου. Το στήσιμο έχει εξελιχθεί από νέο κέντρο μηχανικής της Renault στην Ινδία, με στόχο να αντέχει τις πιο απαιτητικές τοπικές συνθήκες κύλισης.

Η Renault δίνει έμφαση και σε στοιχεία που «μιλούν» στο SUV κοινό. Αναφέρονται γωνίες προσέγγισης και διαφυγής 25,7° και 29,2°, ώστε το αυτοκίνητο να έχει δυνατότητα κίνησης και πέρα από την άσφαλτο, τουλάχιστον σε επίπεδο γεωμετρίας.

Σχεδίαση

Εξωτερικά, η εικόνα παραπέμπει ξεκάθαρα σε Duster, με πιο «τετραγωνισμένη» προσέγγιση και SUV στάση. Ταυτόχρονα, η Renault ενσωματώνει δικά της σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, όπως μάσκα με τραπεζοειδή λογική και γνωστές φωτεινές υπογραφές LED που εναρμονίζονται με τη νεότερη σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας.

Καμπίνα και τεχνολογία

Η μεγαλύτερη απόκλιση σε σχέση με το ευρωπαϊκό Dacia Duster είναι στο εσωτερικό. Η Renault περιγράφει μια καμπίνα που δεν έχει σχέση με το Dacia, με αισθητική πιο κοντά στα σύγχρονα SUV της Renault στην Ευρώπη. Αναφέρονται ψηφιακές οθόνες οδηγού 7″ ή 10,25″ και κάθετη κεντρική οθόνη αφής 10,1″, με σύστημα infotainment βασισμένο σε Google, καθώς και λειτουργίες που συνδέονται με Gemini AI.

Στον εξοπλισμό, η Renault δίνει επίσης «τοπικές» προτεραιότητες. Μιλά για ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, πανοραμική οροφή, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και εφαρμογή smartphone για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργιών, με ιδιαίτερη αναφορά στη χρησιμότητα ενεργοποίησης εξαερισμού ή A/C σε μια χώρα με πολλές ζεστές ημέρες.

Κινητήρες

Για την Ινδία, η Renault έχει ανακοινώσει δύο βασικές επιλογές συστημάτων κίνησης:

TCe 100 με ήπια υβριδική λογική και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων

TCe 160 full hybrid, με προαιρετικό αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (ανάλογα με την έκδοση/αγορά)

Παράλληλα, δημοσιεύματα από την Ινδία κάνουν λόγο για ευρύτερη γκάμα και διαφορετικές ονομασίες/παραλλαγές ανάλογα με τον χρονισμό λανσαρίσματος, κάτι που συνήθως συμβαίνει σε μεγάλες αγορές με «κύματα» εκδόσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο κοινός παρονομαστής είναι ότι το νέο Duster χτίζεται πάνω σε πιο σύγχρονη υβριδική στρατηγική από αυτήν που γνωρίζουμε ιστορικά για το μοντέλο στην Ινδία.

Παραγωγή και λανσάρισμα

Η Renault έχει ανακοινώσει ότι οι πωλήσεις στην Ινδία θα ξεκινήσουν την άνοιξη του 2026, με την παραγωγή να γίνεται στο εργοστάσιο της Chennai, το οποίο η εταιρεία πλέον ελέγχει πλήρως. Μετά την έναρξη στην Ινδία, προγραμματίζονται εξαγωγές προς Νότια Αφρική και χώρες του Κόλπου σε δεύτερο χρόνο.

Τι κρατάμε;