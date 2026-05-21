Renault E-Tech days: Οδήγησε το νέο Renault 4 E-Tech πρώτος – Δες το πρόγραμμα

Η Renault φέρνει το καλοκαίρι του 2026 ένα μεγάλο πανελλαδικό roadshow, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει και να οδηγήσει ολόκληρη τη γκάμα των υβριδικών, ηλεκτρικών και bi-fuel μοντέλων της.
Τα Renault E-Tech Days ξεκινούν στις 23 Μαΐου από την Αθήνα και θα ολοκληρωθούν στις 7 Ιουλίου, περνώντας συνολικά από 20 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν test drive σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα της Renault, από το νέο Clio full hybrid E-Tech 160 και το Captur full hybrid E-Tech, μέχρι το Symbioz, το Austral και το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 300 4×4. Παράλληλα, το κοινό θα μπορεί να γνωρίσει από κοντά το ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech electric, αλλά και το ολοκαίνουργιο Renault 4 E-Tech electric, το οποίο κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα.
Το νέο Renault 4 E-Tech electric αποτελεί ένα από τα βασικά highlights της διοργάνωσης. Το νέο ηλεκτρικό B-SUV της Renault συνδυάζει ρετρό-φουτουριστική σχεδίαση, πρακτικότητα με χώρο αποσκευών 430 λίτρων και τα οδηγικά χαρακτηριστικά που γνωρίσαμε στο Renault 5, καθώς βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα RGEV small.
Κατά τη διάρκεια του roadshow θα ισχύουν και ειδικές προσφορές για τα μοντέλα της Renault, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κλείσουν online το test drive τους μέσω της ειδικής ενότητας “Renault E-Tech Days – Drive the future”.
Δείτε τους σταθμούς του Renault E–tech days σε όλη την Ελλάδα:
|Ημερομηνία
|Πόλη
|Εξουσιοδοτημένος Διανομέας
|23–24/5
|Γλυφάδα
|ALPHA AUTOTEAM
|25–26/5
|Γέρακας
|ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕ
|27/5
|Κόρινθος
|ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.
|28/5
|Πάτρα
|AUTOCLUB
|29/5
|Ναύπλιο
|ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ AUTO GROUP
|2/6
|Λαμία
|AUTOCLUB ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΕ
|3/6
|Χαλκίδα
|EVIA MOTOR
|5–6/6
|Χαϊδάρι
|Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
|7–8/6
|Αθήνα
|ΠΛΑΜΑΡ
|10/6
|Αγρίνιο
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΕ
|12–13/6
|Πειραιάς
|ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε.
|14–15/6
|Καλλιθέα
|ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
|17/6
|Πρέβεζα
|ΖΗΚΙΔΗΣ GROUP
|18/6
|Ιωάννινα
|Α. ΖΥΓΟΥΡΑΣ Α.Ε.
|19/6
|Κοζάνη
|KATAKIS AUTOGROUP
|22/6
|Αλεξανδρούπολη
|PAPAZOGLOU AUTOGROUP
|23/6
|Ξάνθη
|Α. ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
|24/6
|Καβάλα
|Γ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ – Α. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
|25/6
|Σέρρες
|ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΕ
|26/6
|Θεσσαλονίκη
|GA MOTORS
|29/6
|Θεσσαλονίκη
|VIOKAR PLUS ΕΠΕ
|30/6
|Νέα Μουδανιά
|TSIGELIDIS GROUP
|2/7
|Κατερίνη
|ΤΖΙΛΙΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|3/7
|Λάρισα
|ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
|4/7
|Καρδίτσα
|Ι. & Α. ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΗΣ Ι.Κ.Ε
|6/7
|Βόλος
|ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.