Renault E-Tech days: Οδήγησε το νέο Renault 4 E-Tech πρώτος – Δες το πρόγραμμα

Η Renault φέρνει το καλοκαίρι του 2026 ένα μεγάλο πανελλαδικό roadshow, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει και να οδηγήσει ολόκληρη τη γκάμα των υβριδικών, ηλεκτρικών και bi-fuel μοντέλων της.

Τα Renault E-Tech Days ξεκινούν στις 23 Μαΐου από την Αθήνα και θα ολοκληρωθούν στις 7 Ιουλίου, περνώντας συνολικά από 20 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν test drive σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα της Renault, από το νέο Clio full hybrid E-Tech 160 και το Captur full hybrid E-Tech, μέχρι το Symbioz, το Austral και το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 300 4×4. Παράλληλα, το κοινό θα μπορεί να γνωρίσει από κοντά το ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech electric, αλλά και το ολοκαίνουργιο Renault 4 E-Tech electric, το οποίο κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα.

Το νέο Renault 4 E-Tech electric αποτελεί ένα από τα βασικά highlights της διοργάνωσης. Το νέο ηλεκτρικό B-SUV της Renault συνδυάζει ρετρό-φουτουριστική σχεδίαση, πρακτικότητα με χώρο αποσκευών 430 λίτρων και τα οδηγικά χαρακτηριστικά που γνωρίσαμε στο Renault 5, καθώς βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα RGEV small.

Κατά τη διάρκεια του roadshow θα ισχύουν και ειδικές προσφορές για τα μοντέλα της Renault, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κλείσουν online το test drive τους μέσω της ειδικής ενότητας “Renault E-Tech Days – Drive the future”.

Δείτε τους σταθμούς του Renault E–tech days σε όλη την Ελλάδα: