EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Renault E-Tech days: Οδήγησε το νέο Renault 4 E-Tech πρώτος – Δες το πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ | 21.05.2026
Autotypos Team
Η Renault φέρνει το καλοκαίρι του 2026 ένα μεγάλο πανελλαδικό roadshow, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει και να οδηγήσει ολόκληρη τη γκάμα των υβριδικών, ηλεκτρικών και bi-fuel μοντέλων της.

Τα Renault E-Tech Days ξεκινούν στις 23 Μαΐου από την Αθήνα και θα ολοκληρωθούν στις 7 Ιουλίου, περνώντας συνολικά από 20 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν test drive σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα της Renault, από το νέο Clio full hybrid E-Tech 160 και το Captur full hybrid E-Tech, μέχρι το Symbioz, το Austral και το Rafale Hyper Hybrid E-Tech 300 4×4. Παράλληλα, το κοινό θα μπορεί να γνωρίσει από κοντά το ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech electric, αλλά και το ολοκαίνουργιο Renault 4 E-Tech electric, το οποίο κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα.

Το νέο Renault 4 E-Tech electric αποτελεί ένα από τα βασικά highlights της διοργάνωσης. Το νέο ηλεκτρικό B-SUV της Renault συνδυάζει ρετρό-φουτουριστική σχεδίαση, πρακτικότητα με χώρο αποσκευών 430 λίτρων και τα οδηγικά χαρακτηριστικά που γνωρίσαμε στο Renault 5, καθώς βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα RGEV small.

Κατά τη διάρκεια του roadshow θα ισχύουν και ειδικές προσφορές για τα μοντέλα της Renault, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κλείσουν online το test drive τους μέσω της ειδικής ενότητας “Renault E-Tech Days – Drive the future”.

Δείτε τους σταθμούς του Renault Etech days σε όλη την Ελλάδα:

Ημερομηνία Πόλη Εξουσιοδοτημένος Διανομέας
23–24/5 Γλυφάδα ALPHA AUTOTEAM
25–26/5 Γέρακας ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕ
27/5 Κόρινθος ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.
28/5 Πάτρα AUTOCLUB
29/5 Ναύπλιο ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ AUTO GROUP
2/6 Λαμία AUTOCLUB ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΕ
3/6 Χαλκίδα EVIA MOTOR
5–6/6 Χαϊδάρι Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
7–8/6 Αθήνα ΠΛΑΜΑΡ
10/6 Αγρίνιο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΕ
12–13/6 Πειραιάς ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε.
14–15/6 Καλλιθέα ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
17/6 Πρέβεζα ΖΗΚΙΔΗΣ GROUP
18/6 Ιωάννινα Α. ΖΥΓΟΥΡΑΣ Α.Ε.
19/6 Κοζάνη KATAKIS AUTOGROUP
22/6 Αλεξανδρούπολη PAPAZOGLOU AUTOGROUP
23/6 Ξάνθη Α. ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
24/6 Καβάλα Γ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ – Α. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
25/6 Σέρρες ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΕ
26/6 Θεσσαλονίκη GA MOTORS
29/6 Θεσσαλονίκη VIOKAR PLUS ΕΠΕ
30/6 Νέα Μουδανιά TSIGELIDIS GROUP
2/7 Κατερίνη ΤΖΙΛΙΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3/7 Λάρισα ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
4/7 Καρδίτσα Ι. & Α. ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΗΣ Ι.Κ.Ε
6/7 Βόλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

 

