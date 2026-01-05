Renault Filante: Το νέο SUV που θα κλέψει την παράσταση με την εμφάνιση του

Η Renault αποκαλύπτει στις το Filante, ένα νέο μεγάλο crossover με avant-garde σχεδίαση, high-tech καμπίνα και παραγωγή στη Νότια Κορέα.

Η Renault ονοματοδοτεί το επόμενο high-end crossover της ως Filante, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στη διεθνή στρατηγική αναβάθμισης (International Game Plan 2027). Πρόκειται για μοντέλο κατηγορίας E-segment, με τολμηρή, «statutory» αισθητική και καμπίνα προσανατολισμένη στην ευεξία επιβατών και στη σύγχρονη τεχνολογία. Το αυτοκίνητο θα παράγεται στο εργοστάσιο του Busan και θα λανσαριστεί αρχικά στη Νότια Κορέα, πριν επεκταθεί σε άλλες αγορές.

Όνομα με ιστορία και μήνυμα

Η επιλογή του ονόματος Filante δεν είναι τυχαία. Η Renault «συνδέει» το νέο της κορυφαίο crossover με την Etoile Filante (1956), το αεροπορικής έμπνευσης μοντέλο-ρεκόρ που έγραψε ιστορία με τις επιδόσεις του. Παράλληλα, κάνει νύξη στο πρόσφατο Filante Record 2025 (concept με ρεκόρ ενεργειακής απόδοσης), υπογραμμίζοντας ότι το νέο SUV κουβαλά κληρονομιά και καινοτομία. Σημασιολογικά, το «Filante» παραπέμπει σε διάττοντες αστέρες, ταξίδι και κομψότητα, έννοιες που συνοψίζουν τον χαρακτήρα του μοντέλου.

Σχεδίαση: avant-garde με «παρουσία»

Η μάρκα μιλά για «statutory και avant-garde» design—δηλαδή ένα αμάξωμα με έντονη παρουσία, καθαρές επιφάνειες και γλυπτές αναλογίες, που ξεχωρίζει οπτικά στην κορυφή της γκάμας. Οι πρώτες εντυπώσεις (πριν την πλήρη αποκάλυψη) συγκλίνουν σε ένα crossover με premium λεπτομέρειες, φωτιστική υπογραφή νέας γενιάς και αεροδυναμική σιλουέτα που εξυπηρετεί τόσο την αισθητική όσο και την αποδοτικότητα.

Καμπίνα: ευεξία και ψηφιακή εμπειρία

Στο εσωτερικό, η Renault υπόσχεται χώρους και αίσθηση ανώτερης κατηγορίας, ρυθμίσεις και υλικά που υπηρετούν την άνεση σε μεγάλες διαδρομές, καθώς και τεχνολογία αιχμής: προηγμένα infotainment, συνδεσιμότητα και συστήματα υποβοήθησης τελευταίας γενιάς. Ο προσανατολισμός είναι σαφής: premium ατμόσφαιρα για επιβάτες και οδηγό, με έμφαση στη χρήση και όχι μόνο στο εφέ.

Πού «κουμπώνει» στη στρατηγική Renault

Το Filante είναι το πέμπτο από τα οκτώ «κεφάλαια» της διεθνούς προϊοντικής επίθεσης μέχρι το 2027. Η Κορέα αποτελεί καίρια αγορά για D/E-segment, γι’ αυτό και η Renault Korea έχει αναλάβει να σχεδιάσει και να λανσάρει το μοντέλο από τη Busan. Στόχος: ενίσχυση της παρουσίας εκτός Ευρώπης με ένα προϊόν που εκφράζει την upscale στροφή της μάρκας, χωρίς να χάνει το γαλλικό DNA της.

Τι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη

Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά (κινητήρια σύνολα, ισχύς, ηλεκτροκίνηση/υβριδικά, διαστάσεις, αυτονομίες) και χρονοδιάγραμμα εξαγωγών θα δοθούν στην παγκόσμια αποκάλυψη. Η Renault έχει προαναγγείλει παρουσίαση στη Σεούλ, στις 13 Ιανουαρίου (08:00 CET), με ζωντανή μετάδοση και replay στην επίσημη πλατφόρμα εκδηλώσεων της εταιρείας.

