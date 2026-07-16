Renault SUV με όφελος έως 4.400 ευρώ – Καλοκαιρινή προσφορά

Η Renault ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην κατηγορία των SUV, με νέα εμπορική πολιτική για τα Captur και Austral

Με σημαντικό όφελος τιμής, που στην περίπτωση του Austral φτάνει έως και τα 4.400 ευρώ, τα δύο μοντέλα γίνονται ακόμη πιο ανταγωνιστικά, χωρίς εκπτώσεις σε τεχνολογία, εξοπλισμό και αποδοτικότητα. Το Renault Captur, ένα από τα πιο δημοφιλή B-SUV της αγοράς, διατίθεται πλέον στην έκδοση Full Hybrid E-Tech 160 evolution plus από 24.500 ευρώ, προσφέροντας μια από τις πιο προσιτές επιλογές στην κατηγορία των πλήρως υβριδικών μοντέλων.

Παράλληλα, το Renault Austral αποκτά νέα τιμή εκκίνησης 30.500 ευρώ για την έκδοση Hybrid 150 auto techno, ενώ η κορυφαία υβριδική έκδοση Full Hybrid E-Tech 200 techno ξεκινά πλέον από 35.500 ευρώ.

Renault Captur: Υβριδικό ή bi-fuel

Η γκάμα του Captur περιλαμβάνει πλέον και το νέο εργοστασιακό σύστημα bi-fuel (βενζίνη/LPG) με τον κινητήρα Eco-G Turbo 120, ο οποίος αποδίδει 120 ίππους και 200 Nm ροπής, προσφέροντας χαμηλό κόστος χρήσης και μεγάλη αυτονομία.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Full Hybrid E-Tech 160, το οποίο συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων ισχύος 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες (36 kW και HSG 15 kW), μπαταρία 1,4 kWh και το αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη (multi-mode). Η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 4,4 λτ./100 χλμ.

Renault Austral: Έως 200 ίπποι και κατανάλωση από 4,6 λτ./100 χλμ.

Το Austral συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στα C-SUV, με έμφαση στην άνεση, την ποιότητα κατασκευής και την υβριδική τεχνολογία. Η βασική υβριδική έκδοση χρησιμοποιεί τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.33 με απόδοση 150 ίππων και 270 Nm ροπής, συνδυάζοντας επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Full Hybrid E-Tech 200, όπου ο turbo κινητήρας 1,2 λίτρων συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο κιβώτιο multi-mode, αποδίδοντας συνολικά 200 ίππους και καταναλώνοντας από 4,6 λτ./100 χλμ.

Επιπλέον, οι εκδόσεις Techno εξοπλίζονται πλέον και με το Family Pack, το οποίο περιλαμβάνει:

Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών

Πίσω κάθισμα με συρόμενη έδρα, διαιρούμενη πλάτη 60/40 και υποβραχιόνιο

Καθρέπτη παρακολούθησης παιδιών

Θήκη αποθήκευσης γυαλιών

Νέες τιμές Renault Captur:

Έκδοση Τιμή TCe Turbo 115 Evolution 20.900 € Eco-G Turbo 120 Evolution Plus 22.700 € Eco-G Turbo 120 Techno 23.700 € Full Hybrid E-Tech 160 Evolution Plus 24.500 € Full Hybrid E-Tech 160 Techno 25.900 €

Νέες τιμές Renault Austral:

Έκδοση Τιμή Hybrid 150 Auto Techno 30.500 € Hybrid 150 Auto Esprit Alpine 32.500 € Full Hybrid E-Tech 200 Techno 35.500 € Full Hybrid E-Tech 200 Esprit Alpine 37.500 €

Με τις νέες τιμές, η Renault κάνει ακόμη πιο ελκυστική την υβριδική γκάμα των Captur και Austral, προσφέροντας μοντέλα με πλούσιο εξοπλισμό, σύγχρονη τεχνολογία και χαμηλό κόστος χρήσης σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.