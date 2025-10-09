Renault Twingo: Δες τις πρώτες εικόνες του φθηνότερου ηλεκτρικού της μάρκας

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας απομένει για το ντεμπούτο του νέου Twingo, το οποίο θα είναι το φθηνότερο ηλεκτρικό στη γκάμα της Renault.

Λίγος χρόνος απομένει μέχρι το ντεμπούτο του νέου Renault Twingo, του τρίτου αμιγώς ηλεκτρικού ρετροφουτουριστικού project της Renault (μετά τα Renault 5 E-Tech και 4 E-Tech Electric) που συνδυάζει ηλεκτρική ισχύ με έναν ρετρό σχεδιασμό που παραπέμπει σε άλλες, πιο ρομαντικές, εποχές. Η 4η γενιά του κλασσικού μικρού της Renault έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου του 2025 και το στυλ του, παρέα με την άκρως ανταγωνιστική του τιμή, αναμένεται να προκαλέσουν ντόρο προς κάθε κατεύθυνση.

Φθηνό, ηλεκτρικό και… ερωτεύσιμο!

Εκτός από τη σύγχρονη τεχνολογία και την τιμή που αναμένεται να είναι κάτω από 20.000 ευρώ, το Twingo έχει -ως συνήθως- άλλον έναν πολύ δυνατό σύμμαχο στη «με το μέρος του», τον υπέροχό του σχεδιασμό. Οι επίδοξοι αγοραστές προβλέπεται πως θα λατρέψουν το γλυκύτατο βλέμμα που παραπέμπει σε βατραχάκι, με το ρετροφουτουριστικό του στυλ να είναι ξεκάθαρα το δυνατό χαρτί για τη Renault, ένα χαρτί που άλλωστε έπαιξε με απόλυτη επιτυχία και στις περιπτώσεις των, Renault 5 E-Tech και 4 E-Tech Electric.

O άπαιχτος συνδυασμός ρετρό σχεδιασμού και ηλεκτρικής ισχύς κάνει ανταγωνιστές όπως, Volkswagen και BYD να ανησυχούν, κι ενώ η τελευταία έχει ήδη κάνει την κίνησή της με το νέο Surf, η πρώτη θα μείνει αρκετά πίσω στην κούρσα, αφού το ID.Every1 (το οποίο τελικά μπορεί να λέγεται και ID.Lupo) δεν θα λανσαριστεί πριν το 2027.

Εμπρός… πίσω

Πίσω σε μια εποχή που γέννησε διαχρονικά σχέδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα: η Renault, όπως έκανε πρόσφατα και με το 5 Ε-Tech, ποντάρει στη νοσταλγία, αναβιώνοντας ένα σχέδιο που είδαμε στο πρώτο Twingo του ’90. Το Twingo του χθες για το σήμερα διατηρεί το ίδιο «κοίταγμα», με τα «μάτια» του να έχουν γίνει πια LED, δημιουργώντας ένα γλυκό, σχεδόν καρτουνιστικό πρόσωπο.

Αντίστοιχη είναι η φιλοσοφία και στο πίσω μέρος, με τη μεγαλύτερη διαφορά να βρίσκεται στο ότι πρόκειται για πεντάθυρο, σε αντίθεση με το αρχικό Twingo που ήταν τρίθυρο.

Αυτό που δεν έχουμε δει ακόμα είναι το εσωτερικό του, στο οποίο η ύπαρξη μιας οθόνης αφής 10,1 ιντσών για το Infotainment και ενός πίνακα οργάνων 7,0 ιντσών είναι σχεδόν δεδομένη, κρίνοντας απ’ ότι είδαμε στο πρωτότυπο.

Όσο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το νέο Twingo αναμένεται να είναι ένα σκαλί κάτω από τους 94 ίππους με 312 χλμ. αυτονομίας του Renault 5 E-Tech, δεδομένης της χαμηλής -για τα σημερινά δεδομένα- τιμής του.

Τι κρατάμε:

Η Renault πάει να το ξανακάνει με το Twingo, όπως και με τα Renault 4 & 5

Διαχρονικός σχεδιασμός του χθες με τεχνολογία του σήμερα: συνδυασμός που… «δεν χάνει»

Πρεμιέρα στις 6 Νοεμβρίου με αρχική τιμή κάτω των 20.000 ευρώ

