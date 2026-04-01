EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ρεπορτάζ: Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 – Πήγαμε, είδαμε και σας μεταφέρουμε

ΤΕΤΑΡΤΗ | 01.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
reportaz-ekthesi-motosykletas-2026-pigame-eidame-kai-sas-metaferoume-798351

Η καρδιά των δύο τροχών χτυπά από σήμερα και μέχρι τις 5 Απριλίου στο Metropolitan ΕXPO και εμείς ήμασταν εκεί!

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 άνοιξε τις πύλες της, με την υπόσχεση ότι θα αποτελέσει τη σημαντικότερη διοργάνωση του κλάδου στη χώρα και ότι φέτος, θα είναι ανανεωμένη και πιο ουσιαστική από ποτέ, αποτυπώνοντας τις μεγάλες αλλαγές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στον κόσμο των δύο τροχών.

Και όντως έτσι είναι, όπως διαπιστώσαμε από την επίσκεψη μας σε αυτή, με τις εντυπώσεις μας να είναι οι καλύτερες! Δεν είναι μόνο οι εκθέτες που συμμετέχουν σε αυτή και οι οποίοι παρατίθενται στην σχετική λίστα πιο κάτω, είναι ότι κατέβαλαν κάθε προσπάθεια ώστε να έχουν στα περίπτερα τους πλήρεις γκάμες  αλλά και πολυαναμενόμενα νέα μοντέλα που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των Ελλήνων αναβατών.

Μοτοσυκλέτες όπως η BMW F450 GS, το Suzuki SV-7 GX και η επιστροφή της Harley – Davidson στην ελληνική αγορά, αποτελούν μερικά από τα highlights. Μια άλλη μεγάλη δυναμική που αντικατοπτρίζει το πως διαμορφώνεται πλέον η ελληνική αγορά είναι η παρουσία πολλών σινικών και ινδικών εταιρειών που “σπάνε” το παραδοσιακό δίπολο Ιαπωνίας και Ευρώπης.

Εταιρείες όπως η CF Moto (με το best seller 450 MT σε νέα χρώματα), η Voge, η QJ Motor, η Zontes, η KOVE και η νέα είσοδος της Cyclone, δίνουν δυναμικά τα παρόν με όλα τα μοντέλα τους, ενώ από την πλευρά της Ινδίας, η Royal Enfield και η επίσημη πρώτη της ΤVS, συμπληρώνουν τον “πλουραλισμό” που έχουν πλέον οι αναβάτες σε ότι αφορά στις επιλογές τους.

Οι εταιρείες που δίνουν το παρόν στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026, είναι οι εξής:

BMW, Benda, Bimota, Brixton, BSA, Can Am, CFMOTO, Cyclone, Ducati, FB Mondial, Gemini, Harley-Davidson, Husqvarna, Hyosung, Indian Motorcycle, Italjet, Kawasaki, KTM, KYMCO, Kove, Letbe, Malaguti, Moto Morini, QJ Mοτορ, Royal Alloy, Royal Enfield, Suzuki, SYM, Triumph, Voge, , Yamaha, Zontes

Επίσης οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα προϊόντα εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε:

    • Μοτοποδήλατα
    • Ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες / ηλεκτρικά ποδήλατα
    • Αξεσουάρ για μοτοσυκλέτες και αναβάτες
    • Είδη ένδυσης και προστασίας για τους αναβάτες
    • Προϊόντα lifestyle εμπνευσμένα από τον χώρο της μοτοσυκλέτας
    • Ανταλλακτικά
    • Ελαστικά
    • Προϊόντα συντήρησης, φροντίδας, βελτίωσης και λιπαντικά

Σε ότι αφορά στις παράλληλες δραστηριότητες, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα πραγματοποιούνται test rides, ενώ κατά την διάρκεια της έκθεσης θα τρέχουν διαγωνισμοί και κληρώσεις με πλούσια δώρα.

Ωράριο Λειτουργίας

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026: 14:00 – 21:00

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026: 14:00 – 21:00

Παρασκευή 3 Απριλίου 2026: 14:00 – 21:00

Σάββατο 4 Απριλίου 2026: 10:00 – 21:00

Κυριακή 5 Απριλίου 2026: 10:00 – 21:00


Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
