quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

rnlt© Athens: Το μοναδικό experience store της Renault στο κέντρο της Αθήνας – Πού θα το βρεις;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.04.2026
Autotypos Team
rnlt-athens-to-monadiko-experience-store-tis-renault-sto-kentro-tis-athinas-pou-tha-to-vreis-798786

Η Renault φέρνει μια μοναδική αυτοκινητιστική εμπειρία στο κέντρο της Αθήνας με το νέο της experience store rnlt©.

Το rnlt© είναι ένα καινοτόμο concept store που εστιάζει στην αυτοκινητιστική κουλτούρα της Renault και προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία γνωριμίας με τη μάρκα. Στόχος του είναι να φέρει τη Renault πιο κοντά στο αστικό κοινό, σε κομβικά σημεία υψηλής επισκεψιμότητας, συνδυάζοντας τεχνολογία, design και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Τα καταστήματα rnlt© τοποθετούνται στρατηγικά σε μικρότερους χώρους σε σχέση με τις παραδοσιακές εκθέσεις αυτοκινήτων, σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων και εμπορικούς προορισμούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

The Originals Renault

Σε κάθε rnlt© εκτίθενται εμβληματικά μοντέλα της Renault, ενώ οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Παράλληλα, διατίθεται και η συλλογή The Originals Renault, που περιλαμβάνει συλλεκτικά μοντέλα, αξεσουάρ και lifestyle προϊόντα, δίνοντας στους φίλους της Renault την ευκαιρία να πάρουν μαζί τους ένα κομμάτι από το σύμπαν της γαλλικής μάρκας.

Το νέο rnlt© λειτουργεί σε πλήρη συνέργεια με το υφιστάμενο δίκτυο επίσημων διανομέων και επισκευαστών της Renault στην Ελλάδα. Δεν αντικαθιστά τις κλασικές εκθέσεις, αλλά τις συμπληρώνει, δημιουργώντας νέα σημεία επαφής που εστιάζουν στην έμπνευση, την αλληλεπίδραση και την αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη.

rnlt© Athens στο Κολωνάκι

Στην Αθήνα, η Grand Automotive Hellas – αποκλειστικός εισαγωγέας Renault και Dacia στην β– εγκαινίασε το rnlt© στο Κολωνάκι, στη Σκουφά 8. Το κατάστημα βρίσκεται σε έναν από τους πιο εμβληματικούς εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας, σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία Κολωνακίου.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον CEO της Renault και Chief Growth Officer του Renault Group, κ. Fabrice Cambolive, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της γαλλικής εταιρείας, οι οποίοι εξέφρασαν τη θερμή τους υποστήριξη στην ελληνική πρωτοβουλία.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το rnlt© Athens δεν είναι απλώς ένα ακόμα κατάστημα. Πρόκειται για έναν σύγχρονο χώρο που συνδυάζει τα 127 χρόνια ιστορίας της Renault με τη δυναμική και καινοτόμο ταυτότητά της, προσφέροντας μια φρέσκια εμπειρία σε όποιον θέλει να γνωρίσει καλύτερα τη μάρκα.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Renault#Αθήνα#Κολωνάκι
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-renault-perna-stin-epithesi-36-nea-montela-eos-to-2030-795825

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.03.2026

Η Renault περνά στην επίθεση: 36 νέα μοντέλα έως το 2030
stin-ellada-to-full-hybrid-oikogeneiako-suv-tis-renault-me-tous-160-ps-kaiei-43-lt-100km-759185

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.02.2026

Στην Ελλάδα το Full Hybrid οικογενειακό SUV της Renault με τους 160 PS – Καίει 4,3 lt/100km
neo-renault-twingo-kato-apo-15-000-evro-stin-evropi-ekdoseis-kai-exoplismos-793976

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.02.2026

Νέο Renault Twingo: Κάτω από 15.000 ευρώ στην Ευρώπη – Εκδόσεις και εξοπλισμός
oi-2-markes-pou-sarosan-stin-ellada-eftasan-ta-11-079-aftokinita-791378

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.02.2026

Οι 2 μάρκες που σάρωσαν στην Ελλάδα – Έφτασαν τα 11.079 αυτοκίνητα
i-renault-fernei-tin-koryfaia-ekdosi-tou-b-suv-tis-gia-tin-elliniki-agora-1-400-km-me-ena-gemisma-792128

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.02.2026

Η Renault φέρνει την κορυφαία έκδοση του B-SUV της για την ελληνική αγορά – 1.400 km με ένα γέμισμα
renault-duster-to-dimofilestero-suv-tis-dacia-apektise-simata-renault-791177

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Renault Duster: Το δημοφιλέστερο SUV της Dacia απέκτησε σήματα Renault

Πρόσφατες Ειδήσεις