rnlt© Athens: Το μοναδικό experience store της Renault στο κέντρο της Αθήνας – Πού θα το βρεις;

Η Renault φέρνει μια μοναδική αυτοκινητιστική εμπειρία στο κέντρο της Αθήνας με το νέο της experience store rnlt©.

Το rnlt© είναι ένα καινοτόμο concept store που εστιάζει στην αυτοκινητιστική κουλτούρα της Renault και προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία γνωριμίας με τη μάρκα. Στόχος του είναι να φέρει τη Renault πιο κοντά στο αστικό κοινό, σε κομβικά σημεία υψηλής επισκεψιμότητας, συνδυάζοντας τεχνολογία, design και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Τα καταστήματα rnlt© τοποθετούνται στρατηγικά σε μικρότερους χώρους σε σχέση με τις παραδοσιακές εκθέσεις αυτοκινήτων, σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων και εμπορικούς προορισμούς.

The Originals Renault

Σε κάθε rnlt© εκτίθενται εμβληματικά μοντέλα της Renault, ενώ οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Παράλληλα, διατίθεται και η συλλογή The Originals Renault, που περιλαμβάνει συλλεκτικά μοντέλα, αξεσουάρ και lifestyle προϊόντα, δίνοντας στους φίλους της Renault την ευκαιρία να πάρουν μαζί τους ένα κομμάτι από το σύμπαν της γαλλικής μάρκας.

Το νέο rnlt© λειτουργεί σε πλήρη συνέργεια με το υφιστάμενο δίκτυο επίσημων διανομέων και επισκευαστών της Renault στην Ελλάδα. Δεν αντικαθιστά τις κλασικές εκθέσεις, αλλά τις συμπληρώνει, δημιουργώντας νέα σημεία επαφής που εστιάζουν στην έμπνευση, την αλληλεπίδραση και την αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη.

rnlt© Athens στο Κολωνάκι

Στην Αθήνα, η Grand Automotive Hellas – αποκλειστικός εισαγωγέας Renault και Dacia στην β– εγκαινίασε το rnlt© στο Κολωνάκι, στη Σκουφά 8. Το κατάστημα βρίσκεται σε έναν από τους πιο εμβληματικούς εμπορικούς δρόμους της πρωτεύουσας, σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία Κολωνακίου.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον CEO της Renault και Chief Growth Officer του Renault Group, κ. Fabrice Cambolive, παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της γαλλικής εταιρείας, οι οποίοι εξέφρασαν τη θερμή τους υποστήριξη στην ελληνική πρωτοβουλία.

Το rnlt© Athens δεν είναι απλώς ένα ακόμα κατάστημα. Πρόκειται για έναν σύγχρονο χώρο που συνδυάζει τα 127 χρόνια ιστορίας της Renault με τη δυναμική και καινοτόμο ταυτότητά της, προσφέροντας μια φρέσκια εμπειρία σε όποιον θέλει να γνωρίσει καλύτερα τη μάρκα.