Ρονάλντο: Δες τη συλλογή από supercars των 50 εκατομμυρίων ευρώ

«Τα παιχνίδια μου»: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άνοιξε το γκαράζ του και εντυπωσίασε με τη συλλογή από supercars που διατηρεί

Λένε πως οι άντρες μένουν πάντα παιδιά και δε μεγαλώνουν ποτέ, αυτά που μεγαλώνουν είναι τα… παιχνίδια τους. Αυτό φαίνεται πως ισχύει και για το Κριστιάνο Ρονάλντο, έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες της εποχής μας κι έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Ο Πορτογάλος superstar ανέβασε φωτογραφίες από το γκαράζ του στο Instagram, επιτρέποντάς μας να δούμε την εντυπωσιακή του συλλογή από supercars και hypercars, ή απλώς «τα παιχνίδια του».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Ποια μοντέλα ξεχωρίζουν στη συλλογή

Από τις φωτογραφίες φαίνεται πως η συλλογή του Ρονάλντο έχει έντονο άρωμα Ferrari, αφού περιλαμβάνει μία Ferrari 599 GTO, μία Ferrari Monza SP2, μία Ferrari Daytona SP3 και μία Ferrari Purosangue, η οποία διακρίνεται στο πίσω μέρος του γκαράζ.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η εκπροσώπηση της Bugatti, με μία Bugatti Chiron, μία Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse με καφέ carbon αμάξωμα και μια λευκή Bugatti Centodieci να ξεχωρίζει.

Στο βάθος του γκαράζ φαίνεται επίσης μία λευκή McLaren Speedtail, ενώ διακρίνεται και μία Mercedes-AMG One.

Η σπανιότερη όλων είναι η Bugatti Centodieci

Το κορυφαίο «κόσμημα» της συλλογής θεωρείται η Bugatti Centodieci, καθώς κατασκευάστηκαν μόλις 10 αντίτυπα παγκοσμίως. Η αρχική τιμή της ξεπερνούσε τα 8 εκατ. ευρώ προ φόρων, ενώ τροφοδοτείται από έναν quad-turbo W16 κινητήρα ισχύος 1.600 ίππων.

Από την άλλη, η Ferrari Monza SP1 και SP2 παρήχθησαν συνολικά σε 499 μονάδες, ενώ η ατμοσφαιρική Ferrari Daytona SP3 V12 περιορίστηκε σε μόλις 599 αντίτυπα, γεγονός που τις καθιστά από τα πιο συλλεκτικά μοντέλα της Ferrari της σύγχρονης εποχής.

Δεν ξέρει ούτε ο ίδιος πόσα αυτοκίνητα έχει

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε δηλώσει στο παρελθόν, σε συνέντευξή του στον Piers Morgan, ότι πλέον δεν γνωρίζει ακριβώς πόσα αυτοκίνητα διαθέτει. Όπως είχε αναφέρει, υπολογίζει πως η συλλογή του αριθμεί περίπου 40 ή 41 αυτοκίνητα, προσθέτοντας ότι αρκετά από αυτά τα αντιμετωπίζει περισσότερο ως επενδύσεις παρά ως μέσα μετακίνησης.

Ενώ τα αυτοκίνητα που βλέπουμε στις φωτογραφίας κοστίζουν πέριξ των 30 εκατ. ευρώ (περίπου 10 εκατ. κοστίζει μόνο η Bugatti Centodieci), η συνολική αξία ολόκληρης της συλλογής του Ρονάλντο λέγεται πως ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ.

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