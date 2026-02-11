quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ρώσος influencer έθαψε μία BMW X6M των 200.000 ευρώ σε τσιμέντο (Video)

ΤΕΤΑΡΤΗ | 11.02.2026
AutoTypos Team
rosos-influencer-ethapse-mia-bmw-x6m-ton-200-000-evro-se-tsimento-video-792836

Ρώσος influencer έθαψε BMW X6 M Competition και την κάλυψε με τσιμέντο. Στην Ελλάδα κοστίζει από 203.200 €.

Η “κακοποίηση” αυτοκινήτων για views έχει γίνει σχεδόν ξεχωριστή κατηγορία περιεχομένου, αλλά αυτή τη φορά το stunt πήγε σε άλλο επίπεδο. Ο Ρώσος influencer με προφίλ στο Instagram chebotarev_evgeny ανέβασε βίντεο όπου “θάβει” μία BMW X6 M Competition και στη συνέχεια τη σκεπάζει με τσιμέντο, μετατρέποντας ένα πανίσχυρο SUV επιδόσεων σε… μόνιμη κατασκευή.

Τι έκανε με την BMW X6 M Competition

Στο τελευταίο του video, η BMW καταλήγει μέσα σε λάκκο, με το αυτοκίνητο να καλύπτεται πλήρως από χώμα και στη συνέχεια να “σφραγίζεται” με τσιμέντο από πάνω. Το αποτέλεσμα δεν αφήνει πολλά περιθώρια: ακόμη κι αν θεωρητικά μπορούσε να βγει ξανά στην επιφάνεια, η επαφή με υγρασία, χώμα και τσιμέντο σημαίνει ζημιές παντού (ηλεκτρονικά, καλωδιώσεις, μηχανικά μέρη, εσωτερικό), ουσιαστικά ένα αυτοκίνητο εκτός παιχνιδιού.

Ποιος είναι ο chebotarev_evgeny

Το συγκεκριμένο προφίλ δεν έγινε γνωστό για “ήπιο” περιεχόμενο. Ο Chebotarev έχει χτίσει εικόνα γύρω από παρακινδυνευμένα stunts και βίντεο όπου δοκιμάζει τα όρια (και συχνά την αντοχή) των οχημάτων που χρησιμοποιεί, με καταστροφές να αποτελούν μέρος του “show”. Σε ρεπορτάζ από τη Ρωσία αναφέρεται ως κασκαντέρ που έχει σπάσει/καταστρέψει πολλαπλά αυτοκίνητα για να πετύχει συγκεκριμένα κόλπα.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα μια BMW X6 M Competition

Η ειρωνεία είναι ότι δεν μιλάμε για «φθηνό παιχνίδι». Με βάση τον ελληνικό διαμορφωτή της μάρκας, μία BMW X6 M Competition όπως αυτή του video κοστίζει στη χώρα μας από 203.200 ευρώ. Δηλαδή, σε ελληνικά δεδομένα, μιλάμε για αυτοκίνητο που βρίσκεται ξεκάθαρα στην κατηγορία των “λίγων” — και ακριβώς γι’ αυτό το stunt σοκάρει περισσότερο.

Τι κρατάμε;

  • Ένα stunt που βγάζει οριστικά εκτός μια BMW X6 M Competition.

  • Στην Ελλάδα το συγκεκριμένο μοντέλο κοστίζει από 203.200 €.

  • Ο δημιουργός περιεχομένου έχει χτίσει φήμη γύρω από ακραία stunts και καταστροφές οχημάτων.

Tags
#BMW#BMW X6
