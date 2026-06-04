RUN BIKE CARE 2026: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 7 Ιουνίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για αυτήν την Κυριακή λόγω του 6ου RUN BIKE CARE 2026 ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ

Αλλαγές στην κυκλοφορία θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, λόγω της διεξαγωγής του 6ου Αγώνα RUN BIKE CARE 2026, ο οποίος περιλαμβάνει αγώνα ποδηλασίας 10 χιλιομέτρων και αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 08:00 έως τις 12:00, με επίκεντρο την Πλατεία Συντάγματος και βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της πρωτεύουσας. Για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, η Τροχαία έχει προγραμματίσει προσωρινές και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε κεντρικές λεωφόρους και δρόμους της Αθήνας, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις μετακινήσεις των οδηγών κατά τις πρωινές ώρες.

Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες έχει ως εξής:

Αγώνας Ποδηλασίας / Αγώνας Δρόμου

Διαδρομή: Πλ. Συντάγματος (Εκκίνηση) – Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Λεωφ. Βασ. Όλγας – Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ακαδημίας – Σίνα – Πανεπιστημίου – Πλ. Συντάγματος (Τερματισμός)

Λόγω των αγώνων θα τεθούν σε ισχύ οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Την Κυριακή 7-6-2026 και κατά τις ώρες 08:00 – 12:00 θα εφαρμοστεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, Πλ. Συντάγματος

Λ εωφ . Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, Λ εωφ . Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος. Λ εωφ . Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος,

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος, Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου), στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ιπποκράτους και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ιπποκράτους και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, Λ εωφ . Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, Λ εωφ . Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ κα της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Κων/νου,

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ κα της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Κων/νου, Λ εωφ . Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού,

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού, Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, Μελ εά γρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου,

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου, Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου,

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου, Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών περιορισμών θα απαγορεύεται η κάθετη διέλευση οχημάτων από τη διαδρομή των αγώνων, με εξαίρεση τους παρακάτω ελεγχόμενους κόμβους:

Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης

Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους και να αποφύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, τη διέλευση από το κέντρο της Αθήνας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία και να αποφευχθεί η δημιουργία επιπλέον κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Πηγή: Astynomia.gr