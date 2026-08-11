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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σαφάρι κατασχέσεων πολυτελών supercars στο Λονδίνο: Η «μπάλα» πήρε και Ferrari αξίας 4,3 εκατ. ευρώ

ΤΡΙΤΗ | 11.08.2026
Autotypos Team
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Συνολικά 90 αυτοκίνητα κατασχέθηκαν στο κεντρικό Λονδίνο, σε μια επιχείρηση-ρεκόρ κατά της επικίνδυνης και αντικοινωνικής οδήγησης

Μια ιδιαίτερα σπάνια Ferrari Monza SP2, αξίας περίπου 5 εκατ. δολαρίων (περίπου 4,3 εκατ. ευρώ), βρέθηκε ανάμεσα στα 90 αυτοκίνητα που κατασχέθηκαν από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της ανασφάλιστης, επικίνδυνης και αντικοινωνικής οδήγησης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου στις περιοχές Hyde Park, Kensington και Chelsea, με την αστυνομία να πραγματοποιεί ελέγχους σε ορισμένες από τις πιο κοσμοπολίτικες περιοχές της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ferrari Monza SP2 χωρίς άδεια και ασφάλεια

Η πιο εντυπωσιακή περίπτωση αφορούσε μια Ferrari Monza SP2, ένα από τα πλέον συλλεκτικά μοντέλα της ιταλικής εταιρείας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο είχε φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις μία ημέρα πριν, ενώ ο οδηγός της πρόλαβε να την απολαύσει για λιγότερο από μισή ώρα.

Ωστόσο, φέρεται να διέθετε μόνο προσωρινή άδεια οδήγησης, χωρίς να έχει την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη. Η συγκεκριμένη Monza SP2 είναι ένα από τα πιο σπάνια μοντέλα της ιταλικής μάρκας, με ένα παράδειγμα να πωλείται πρόσφατα έναντι περίπου 5 εκατ. δολαρίων (περίπου 4,3 εκατ. ευρώ).

Ρεκόρ κατασχέσεων με 90 «θύματα»

Η φετινή επιχείρηση αποτέλεσε τη μεγαλύτερη στην πενταετή ιστορία της συγκεκριμένης δράσης, τόσο ως προς τον αριθμό των οχημάτων όσο και ως προς τη συνολική τους αξία.

Συνολικά κατασχέθηκαν 90 αυτοκίνητα συνολικής αξίας άνω των 8 εκατ. λιρών (περίπου 9.365.000 ευρώ). Εκτός από τη Monza SP2, μεταξύ των οχημάτων που κατασχέθηκαν από τις αρχές ήταν supercars όπως μια Lamborghini Revuelto, ενώ με γερανό αναχώρησαν και μια Lamborghini Urus, μια Rolls-Royce Cullinan, μια Porsche 911 GT3, μια Bentley Continental, αρκετά Range Rover, BMW και Mercedes.

Από τα 90 οχήματα, τα 15 κατασχέθηκαν άμεσα, με τις αρχές να έχουν πια το ελεύθερο να προχωρούν σε άμεση κατάσχεση αυτοκινήτων σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς να προηγηθεί κάποια προειδοποίηση. Πέρυσι, αντίστοιχη επιχείρηση είχε οδηγήσει στην κατάσχεση 72 οχημάτων.

Και άλλες παραβάσεις στους ελέγχους

Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν μόνο παραβάσεις που αφορούσαν οχήματα. Σε μία περίπτωση, ένας άνδρας συνελήφθη όταν βρέθηκαν στην κατοχή του 19 τραπεζικές κάρτες που ανήκαν σε άλλα πρόσωπα, καθώς και περισσότερα από 2.500 δολάρια σε μετρητά. Σε άλλο περιστατικό, ένας ανασφάλιστος οδηγός φέρεται να είχε μαζί του 5.500 λίρες (περίπου 6.400 ευρώ) και συνελήφθη με την υποψία αδικημάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση δεν είχε ως στόχο αποκλειστικά τα ακριβά και εξωτικά αυτοκίνητα, αλλά επικεντρώθηκε στην ανασφάλιστη και την επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και την αντικοινωνική συμπεριφορά στους δρόμους.

Πηγή: Carscoops.com

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Tags
#Ferrari#Lamborghini Urus#Lambroghini Revuelto#Porsche 911 GT3#Rolls-Royce Cullinan#supercar#Ηνωμένο Βασίλειο#Λονδίνο
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