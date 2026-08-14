Safety Coach: Η νέα εφαρμογή της Volvo που χαμηλώνει το κόστος ασφάλισης

Η νέα εφαρμογή Volvo Safety Coach προσφέρει συμβουλές σε πραγματικό χρόνο με στόχο να σε κάνει πιο ασφαλή οδηγό

Η Volvo Cars παρουσιάζει το Safety Coach, μια νέα εφαρμογή που έχει στόχο να βοηθήσει τους οδηγούς να αποκτήσουν ασφαλέστερες συνήθειες πίσω από το τιμόνι, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα για χαμηλότερο κόστος ασφάλισης.

Η προαιρετική εφαρμογή παρέχει πληροφορίες και εξατομικευμένες συμβουλές σε πραγματικό χρόνο, μέσω της οθόνης του συστήματος infotainment του αυτοκινήτου και της εφαρμογής Volvo Cars για φορητές συσκευές. Η καθοδήγηση βασίζεται στην καθημερινή οδηγική συμπεριφορά, όπως τον τρόπο με τον οποίο ο οδηγός φρενάρει, επιταχύνει και στρίβει.

Προσωπική βαθμολογία για κάθε οδηγό

Οι συμβουλές του Safety Coach αξιοποιούν τη γνώση και τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει η Volvo Cars από έρευνες πραγματικών συνθηκών οδήγησης επί δεκαετίες. Κάθε οδηγός αποκτά τη δική του δυναμική και προσωπική βαθμολογία Safety Coach, με στόχο να ενθαρρύνεται να βελτιώνει διαρκώς τον τρόπο που οδηγεί.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι πολλά ατυχήματα περιλαμβάνουν κάποιο στοιχείο έκπληξης. Αυτό που βοηθά στην πρόληψή τους είναι η προβλεψιμότητα», λέει ο Mikael Ljung Aust, Ειδικός Οδηγικής Συμπεριφοράς στη Volvo Cars. «Η κίνηση εντός των αναμενόμενων ορίων ταχύτητας και η αποφυγή απότομων ελιγμών επιτρέπει στους άλλους να προβλέπουν τον τρόπο που οδηγείτε και μειώνει την πιθανότητα σύγκρουσης. Η υποστήριξη ασφαλών οδηγικών πρακτικών είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ που χρειάζεται να λύσουμε για να πετύχουμε μηδενικές συγκρούσεις. Εργαλεία όπως το Safety Coach μπορούν να βοηθήσουν στο να μετατρέψουμε τη γνώση που διαθέτουμε σε πιο ασφαλείς καθημερινές συνήθειες».

Πρεμιέρα σε Σουηδία και Νορβηγία

Το Safety Coach θα κάνει αρχικά την εμφάνισή του στη Σουηδία και τη Νορβηγία, όπου οι οδηγοί των περισσότερων μοντέλων Volvo από το έτος μοντέλου 2020 θα μπορούν σύντομα να κατεβάσουν την εφαρμογή στο αυτοκίνητό τους.

Παράλληλα, οι πελάτες της Volvo Cars στις δύο αυτές χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ειδική προσφορά ασφάλισης βάσει χρήσης από τη Volvia, εφόσον επιλέξουν να μοιράζονται τα δεδομένα της οδήγησής τους. Με αυτόν τον τρόπο, η ασφαλέστερη οδήγηση μπορεί να μεταφραστεί και σε εξατομικευμένα ασφαλιστικά οφέλη.

Μετά τη Σουηδία και τη Νορβηγία, το Safety Coach θα επεκταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ευρωπαϊκές αγορές, ενώ προβλέπονται και νέες ασφαλιστικές προσφορές στο πλαίσιο της ανάπτυξης του προγράμματος.

Συνεργασία με την Cambridge Mobile Telematics

Η εφαρμογή αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Volvo Cars με την Cambridge Mobile Telematics (CMT), εταιρεία τηλεματικής και Τεχνητής Νοημοσύνης για την ασφαλέστερη κινητικότητα. Ο αλγόριθμος της CMT χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της βαθμολογίας Safety Coach.

«Η γνώση που συγκεντρώνεται από τα προγράμματα ασφαλούς οδήγησης της CMT δείχνει πως όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τέτοια προγράμματα, όπως το Safety Coach, μειώνεται σημαντικά η συχνότητα φαινομένων όπως η υπερβολική ταχύτητα και το απότομο φρενάρισμα», αναφέρει ο William V. Powers, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της CMT. «Πρόκειται για την αλλαγή συμπεριφοράς που μπορούν να εφαρμόσουν οι πελάτες Volvo για να χτίσουν πιο ασφαλείς συνήθειες με την πάροδο του χρόνου και για να ανταμειφθούν με εξατομικευμένα ασφαλιστικά οφέλη».

Η Volvo δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτικότητα και τη διαφάνεια. Για τη χρήση του Safety Coach απαιτείται αρχικά η συγκατάθεση του οδηγού, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να κοινοποιούνται τα δεδομένα οδήγησής του σε συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να αποκτήσει προνόμια ασφάλισης που βασίζονται στη χρήση.