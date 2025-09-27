Σάλος με την κορυφαία έκδοση αυτού του premium SUV – Την διαλέγει το 54% των αγοραστών

Το μοντέλο συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στην Ευρώπη με την ηλεκτρική του έκδοση να συνδράμει στις εξαιρετικές

Το Peugeot 3008 παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα της γαλλικής φίρμας, συνδυάζοντας γοητεία, τεχνολογία και εμπορική επιτυχία. Από την παρουσίασή του τον Σεπτέμβριο του 2023, το νέο 3008 καταγράφει σταθερά υψηλές πωλήσεις στην Ευρώπη, ενώ στη Γαλλία ηγείται της κατηγορίας των C-SUV.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η προτίμηση του κοινού στις πιο δυνατές εκδόσεις: η κορυφαία GT συγκεντρώνει το 54% των συνολικών πωλήσεων, αποδεικνύοντας ότι οι αγοραστές αναζητούν ολοκληρωμένη premium εμπειρία. Παράλληλα, οι 100% ηλεκτρικές εκδόσεις του μοντέλου αντιστοιχούν στο 22% των πωλήσεων, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Ορόσημο στην παραγωγή και η σημασία του εργοστασίου Sochaux

Στις 24 Σεπτεμβρίου, το ιστορικό εργοστάσιο του Sochaux στη Γαλλία γιόρτασε την παραγωγή του 200.000ού Peugeot 3008 σε λιγότερο από δύο χρόνια, παρουσία του CEO της Peugeot, Alain Favey, και του διευθυντή του εργοστασίου, Manuel Gentile. Το Sochaux παραμένει στο επίκεντρο της γαλλικής βιομηχανικής αλυσίδας της Peugeot, μαζί με εγκαταστάσεις όπως αυτές σε Douvrin (παραγωγή μπαταριών ACC), Trémery, Mulhouse και Sept-Fons. Για να ανταποκριθεί στη ζήτηση, το εργοστάσιο απασχολεί 6.500 εργαζόμενους και λειτουργεί σε βάρδιες, με μία ευέλικτη γραμμή συναρμολόγησης που μπορεί να κατασκευάζει διαφορετικά αμαξώματα και όλους τους τύπους κινητήρων: ηλεκτρικούς, υβριδικούς και θερμικούς.

Σχεδίαση, τεχνολογία και πλήρης γκάμα κινητήρων

Αυτό που ξεχωρίζει το νέο 3008 είναι η τολμηρή fastback SUV σχεδίαση, το εντυπωσιακό Panoramic i-Cockpit και οι πρωτοποριακές ηλεκτρικές επιδόσεις. Χάρη στην ευελιξία της νέας πλατφόρμας STLA Medium, το μοντέλο προσφέρεται σε μια γκάμα που καλύπτει κάθε ανάγκη:

145 ίπποι Hybrid

195 ίπποι Plug-in Hybrid

210 ίπποι E-3008 ηλεκτρικό

230 ίπποι E-3008 Long Range με έως 700 χλμ αυτονομίας

325 ίπποι E-3008 Dual Motor με τετρακίνηση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έκδοση Long Range, που θεωρείται σημείο αναφοράς για την αποδοτικότητα και την αυτονομία της.

Εγγύηση και υποστήριξη πελατών

Όλα τα μοντέλα της Peugeot, συμπεριλαμβανομένου του νέου 3008, καλύπτονται από το πρόγραμμα Peugeot Care Warranty, με εγγύηση έως 8 έτη ή 160.000 χλμ. (2 έτη εργοστασιακή + 6 έτη επέκταση). Με κάθε προγραμματισμένο σέρβις στο επίσημο δίκτυο, η εγγύηση παρατείνεται αυτόματα χωρίς επιπλέον κόστος.

Τι κρατάμε

Το Peugeot 3008 συνεχίζει την εμπορική του επιτυχία σε όλη την Ευρώπη

συνεχίζει την εμπορική του επιτυχία σε όλη την Ευρώπη Η κορυφαία έκδοση GT επιλέγεται από το 54% των αγοραστών

επιλέγεται από το Οι ηλεκτρικές εκδόσεις αντιπροσωπεύουν ήδη το 22% των πωλήσεων

αντιπροσωπεύουν ήδη το Το εργοστάσιο Sochaux παρήγαγε το 200.000ό όχημα μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια

μέσα Η πλατφόρμα STLA Medium επιτρέπει μεγάλη ευελιξία, με υβριδικά, plug-in και ηλεκτρικά σύνολα

