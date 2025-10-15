quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάλος στη Formula 1: Πρώην νοσοκόμα του Μίκαελ Σουμάχερ καταγγέλει ότι βιάστηκε

ΤΕΤΑΡΤΗ | 15.10.2025
Autotypos Team
salos-sti-formula-1-proin-nosokoma-tou-mikael-soumacher-katangelei-oti-viastike-621705

Μια από τις νοσοκόμες του Μίκαελ Σουμάχερ καταγγέλλει πως βιάστηκε μέσα στην οικογενειακή του έπαυλη.

Οδηγός αγώνων, φίλος του γιού του Μίκαελ Σουμάχερ, κατηγορείται πως βίασε μια από τις νοσοκόμες του Γερμανού θρύλου της Formula 1. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η γυναίκα, αυτό έγινε μέσα στην έπαυλη της οικογένειας Σουμάχερ στην Ελβετία, σύμφωνα με το ελβετικό μέσο, 24 Heures.

Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι Αυστραλός οδηγός αγώνων, φέρεται να επιτέθηκε στη νοσοκόμα που φρόντιζε τον Σουμάχερ κατά την ανάρρωσή του από το σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η νοσοκόμα είχε πιεί ένα κοκτέιλ ενώ έπαιζε μπιλιάρδο και στη συνέχεια παραπονέθηκε πως δεν αισθανόταν καλά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε δωμάτιο που προοριζόταν για το προσωπικό, όπου οι συνάδελφοί της την έβαλαν στο κρεβάτι. Στη συνέχεια, ο νεαρός άνδρας -που διέμενε στο διπλανό δωμάτιο- πήγε στο δωμάτιό της και τη βίασε δύο φορές, όπως υποστηρίζει το θύμα.

Δύο συνάδελφοί της δήλωσαν πως δεν είδαν ούτε άκουσαν τίποτα, ωστόσο, το θύμα εντόπισε «υλικό αποδεικτικό στοιχείο» την επόμενη μέρα. Σε μηνύματα που εντόπισαν οι εισαγγελείς, η γυναίκα κατηγορεί τον Αυστραλό οδηγό για βιασμό, κάτι που δίστασε να καταγγείλει άμεσα φοβούμενη ότι θα χάσει τη δουλειά της.

Σημειώνεται ότι κανένα μέλος της οικογένειας Σουμάχερ δεν ήταν παρόν κατά την καταγγελλόμενη σεξουαλική επίθεση, σύμφωνα με τις αρχές, και δεν έχουν σχολιάσει την υπόθεση.

Η κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ παραμένει επτασφράγιστο μυστικό από το 2013, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια σκι στις Άλπεις. Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως, με την οικογένεια να προστατεύει αυστηρά την ιδιωτικότητά του στη βίλα τους στη λίμνη της Γενεύης.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Όλες οι ειδήσεις

Full Hybrid B-SUV: Toyota Yaris Cross ή Renault Captur – Ποιο προτιμάς;

Η τελευταία ευκαιρία να πάρεις diesel supermini – Πόσο κοστίζει;

Οδική ασφάλεια: Τι καλύπτει και πότε «χρεώνει»

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Formula 1#Μίκαελ Σουμάχερ
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

aftoi-einai-oi-11-finalist-gia-to-aftokinito-tis-chronias-2025-740497

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.11.2024

Αυτοί είναι οι 11 φιναλίστ για το “Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025”
telos-oi-enimeroseis-gia-ta-bloka-sto-viber-synelifthisan-oi-diacheiristes-kindynevoun-ta-perissotera-apo-200-000-meli-777126

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.10.2025

Τέλος οι ενημερώσεις για τα μπλόκα στο Viber: Συνελήφθησαν οι διαχειριστές – Κινδυνεύουν τα περισσότερα από 200.000 μέλη;
synelifthisan-dyo-atoma-pou-enimeronan-gia-bloka-tis-trochaias-oi-omades-eichan-pano-apo-200-000-meli-687469

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.10.2025

Συνελήφθησαν δύο άτομα που ενημέρωναν για μπλόκα της Τροχαίας – Οι ομάδες είχαν πάνω από 200.000 μέλη
to-fanari-pou-1-stous-4-pernaei-me-kokkino-pou-einai-kai-giati-779240

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.10.2025

Το φανάρι που 1 στους 4 περνάει με κόκκινο – Πού είναι και γιατί;
dorean-diodia-stin-ellada-poioi-ta-dikaiountai-pos-ypovalleis-aitisi-693640

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.10.2025

Δωρεάν Διόδια στην Ελλάδα: Ποιοι τα δικαιούνται – Πώς υποβάλλεις αίτηση
kleistes-2-lorides-stin-ethniki-odo-gia-10-meres-ti-metaferoun-761972

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.10.2025

Κλειστές 2 λωρίδες στην Εθνική Οδό για 10 μέρες – Τι μεταφέρουν;

Πρόσφατες Ειδήσεις