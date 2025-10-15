Σάλος στη Formula 1: Πρώην νοσοκόμα του Μίκαελ Σουμάχερ καταγγέλει ότι βιάστηκε

Μια από τις νοσοκόμες του Μίκαελ Σουμάχερ καταγγέλλει πως βιάστηκε μέσα στην οικογενειακή του έπαυλη.

Οδηγός αγώνων, φίλος του γιού του Μίκαελ Σουμάχερ, κατηγορείται πως βίασε μια από τις νοσοκόμες του Γερμανού θρύλου της Formula 1. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η γυναίκα, αυτό έγινε μέσα στην έπαυλη της οικογένειας Σουμάχερ στην Ελβετία, σύμφωνα με το ελβετικό μέσο, 24 Heures.

Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι Αυστραλός οδηγός αγώνων, φέρεται να επιτέθηκε στη νοσοκόμα που φρόντιζε τον Σουμάχερ κατά την ανάρρωσή του από το σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η νοσοκόμα είχε πιεί ένα κοκτέιλ ενώ έπαιζε μπιλιάρδο και στη συνέχεια παραπονέθηκε πως δεν αισθανόταν καλά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε δωμάτιο που προοριζόταν για το προσωπικό, όπου οι συνάδελφοί της την έβαλαν στο κρεβάτι. Στη συνέχεια, ο νεαρός άνδρας -που διέμενε στο διπλανό δωμάτιο- πήγε στο δωμάτιό της και τη βίασε δύο φορές, όπως υποστηρίζει το θύμα.

Δύο συνάδελφοί της δήλωσαν πως δεν είδαν ούτε άκουσαν τίποτα, ωστόσο, το θύμα εντόπισε «υλικό αποδεικτικό στοιχείο» την επόμενη μέρα. Σε μηνύματα που εντόπισαν οι εισαγγελείς, η γυναίκα κατηγορεί τον Αυστραλό οδηγό για βιασμό, κάτι που δίστασε να καταγγείλει άμεσα φοβούμενη ότι θα χάσει τη δουλειά της.

Σημειώνεται ότι κανένα μέλος της οικογένειας Σουμάχερ δεν ήταν παρόν κατά την καταγγελλόμενη σεξουαλική επίθεση, σύμφωνα με τις αρχές, και δεν έχουν σχολιάσει την υπόθεση.

Η κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ παραμένει επτασφράγιστο μυστικό από το 2013, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια σκι στις Άλπεις. Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως, με την οικογένεια να προστατεύει αυστηρά την ιδιωτικότητά του στη βίλα τους στη λίμνη της Γενεύης.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

