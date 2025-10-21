Sanae Takaichi: H πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας αγαπά τα… ντόπια γκάζια και το metal!

Από τα drums, την Toyota Supra και το Kawasaki Z400GP, στην κορυφή μιας συντηρητικής κυβέρνησης

Για δεκαετίες η ιαπωνική πολιτική σκηνή χαρακτηριζόταν από ανδρικές φιγούρες, αυστηρές γραβάτες και πειθαρχία. Κι όμως, η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου εξέλεξε ως πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό τη Sanae Takaichi, μια γυναίκα που ανατρέπει κάθε στερεότυπο: πρώην ντράμερ σε φοιτητική heavy-metal μπάντα, λάτρης της ταχύτητας και ιδιοκτήτρια Toyota Supra.

Η Takaichi συνδυάζει την πειθαρχία του συντηρητικού πολιτικού με την ψυχή μιας ροκ περσόνας. Η διαδρομή της είναι σπάνια στην ιστορία της Ιαπωνίας – μια ιστορία που πλέον γράφεται με ρυθμό metal.

Άγριο νιάτο και οι συνήθειες που δεν κόβονται

Η αγάπη της για τα αυτοκίνητα δεν είναι τυχαία. Μεγαλωμένη στην επαρχία Νάρα, κόρη εργαζόμενου σε εταιρεία υπό την ομπρέλα της Toyota, η Takaichi ένιωσε νωρίς τη γοητεία της μηχανής και του μετάλλου. Δεν άργησε να οδηγήσει η ίδια και η επιλογή της αρχικά ήταν μια μοτοσυκλέτα: Kawasaki Z400GP.

Φοιτήτρια τότε, αγαπούσε τις μοτοσυκλέτες και τη μουσική με την ίδια ένταση. Οι συμφοιτητές της τη θυμούνται με ροζ ανταύγειες, δερμάτινο μπουφάν και μόνιμο χαμόγελο. Έπαιζε ντραμς σε μια φοιτητική heavy-metal μπάντα, διασκευάζοντας Black Sabbath και Iron Maiden.

Ήταν μάλιστα τόσο δυναμική στα τύμπανα, που έπαιρνε πάντα μαζί της δύο ζευγάρια μπαγκέτες, γιατί πολύ συχνά έσπαγε το κύριο σετ. Ακόμη και σήμερα, όπως παραδέχθηκε σε συνέντευξή της, διατηρε ένα ηλεκτρονικό drum kit στο σπίτι της, το οποίο το… κοπανά σε metal τέμπο, ως μέσο καταπολέμησης του άγχους.

Τα drums μπορεί να έμειναν αλλά δεν συνέβη το ίδιο και με τις μοτοσυκλέτες τις οποίες εγκατέλειψε όταν εισήλθε στην πολιτική, για λόγους ασφάλειας. Το προσωπικό μέσο μετακίνησης της επιλογής της, είναι εδώ και 20 χρόνια λοιπόν μια Toyota Supra των late 80s. Με 3.0 λίτρα εξακύλινδρο εν σειρά κινητήρα, ήταν το αυτοκίνητο που απέδειξε πως η Ιαπωνία μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια τις ευρωπαϊκές sport σχολές — και για την Takaichi, το σύμβολο της ανεξαρτησίας της.

<

世襲じゃない 裕福な家庭育ちでもない 大学時代はバイトで学費を稼ぐ ヘビメタ好きでバンドではドラムを担当 70スープラに22年乗り続ける 旦那さんの介護をしながら議員生活 議員同士の付き合いが苦手 こんな俺たちの総理大臣を待ってたんだ。 高市早苗さん、日本初の女性首相、おめでとう！！ pic.twitter.com/hYRQZFR74t — あーぁ (@sxzBST) October 21, 2025

Από τη ροκ σκηνή στη Βουλή

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1993, χωρίς να ανήκει σε καμία δυναστεία. Από ανεξάρτητη βουλευτής, βρέθηκε στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP), επανεξελέγη εννέα φορές και ανέλαβε κρίσιμα υπουργεία, από την Ισότητα Φύλων έως την Οικονομική Ασφάλεια.

Εμπνευσμένη από τη Μάργκαρετ Θάτσερ, την οποία θαυμάζει ανοιχτά, δημιούργησε το δόγμα “Sanaenomics”, που υπόσχεται κρατικές δαπάνες για ανάπτυξη, αλλά με έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία και την εθνική αυτάρκεια.

Η πιο συντηρητική επανάσταση

Πίσω από τη ροκ εικόνα, η Takaichi είναι βαθιά συντηρητική.

Υποστηρίζει την αναθεώρηση του άρθρου 9 του Συντάγματος, ώστε η Ιαπωνία να αποκτήσει ενεργό στρατό (δηλαδή πολιτικά ορθά διατυπωμένο ότι πέραν της άμυνας, θα μπορεί και να επιτεθεί…).

Είναι μέλος της Nippon Kaigi , λόμπι που προωθεί «πατριωτική εκπαίδευση» και αναβίωση των παραδοσιακών αξιών.

Θέλει να στηρίξει τη γεννητικότητα μέσω φοροαπαλλαγών και προγραμμάτων για οικογένειες, αντί για μετανάστευση.

Επιδιώκει μια πιο ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, με το σύνθημα “Sanaenomics”, εμπνευσμένο από το “Abenomics” του μέντορά της, Shinzo Abe.

Οι επικριτές της τη βλέπουν ως «σιδηρά κυρία της Δεξιάς». Οι υποστηρικτές της ως γυναίκα που συνδυάζει πειθαρχία, εθνική υπερηφάνεια και προσωπική τόλμη.

Τι κρατάμε

Η Sanae Takaichi είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας .

Ήταν ντράμερ σε φοιτητική heavy-metal μπάντα και διατηρεί το πάθος της για μουσική.

Οδηγεί Toyota Supra και παλαιότερα είχε Kawasaki Z400GP .

Είναι συντηρητική και μέλος της Nippon Kaigi .

Υπόσχεται μια νέα οικονομική κατεύθυνση — τη Sanaenomics — που συνδυάζει αναπτυξιακές δαπάνες με παραδοσιακές αξίες.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Διαψεύδει fake news για πρόστιμα στον νέο ΚΟΚ – Δείτε ποια είναι αυτά

Ψέμα οι καταναλώσεις των plug-in hybrid; – Έρευνες αποκαλύπτουν την αλήθεια

Το φθηνότερο 7-θεσιο hybrid SUV της Peugeot που καίει 5,8 lt/100km