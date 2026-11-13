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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Sanrivatti One: Ένα supercar που το οδηγάς… γονυπετής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13.11.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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AI
Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

H Sanrivatti θέλουν να αλλάξουν τη σχέση οδηγού και αυτοκινήτου, αλλά η πιο παράξενη θέση οδήγησης που έχουμε δει εδώ και χρόνια σε τετράτροχο, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα

Από τότε που κατασκευάστηκαν τα πρώτα αυτοκίνητα, σχεδόν τα πάντα έχουν αλλάξει. Οι κινητήρες, τα συστήματα μετάδοσης, οι αναρτήσεις, τα υλικά κατασκευής και, φυσικά, οι επιδόσεις. Υπάρχει όμως κάτι που παρέμεινε ουσιαστικά ίδιο και αυτό είναι η θέση οδήγησης. Ο χειριστής ενός τετράτροχου, είτε πρόκειται για μπουλντόζα, είτε για hyper car, κάθεται σε ένα κάθισμα, με την πλάτη του σχετικά όρθια και τα πόδια απλωμένα μπροστά.

Φανταστείτε λοιπόν ότι μπαίνετε σε ένα αυτοκίνητο και  ξεκινάτε να οδηγείτε με το κεφάλι μπροστά και τα πόδια πίσω, σε μια στάση που μοιάζει σαν να κάνεις κάτι (ή να σου κάνουν κάτι) το οποίο δεν μπορώ να το γράψω.

Αυτή είναι η πρόταση της ολλανδικής Sanrivatti, η οποία στις 13 Νοεμβρίου αποκάλυψε περισσότερα στοιχεία για τη σχεδίαση του πρώτου της μοντέλου, που έχει το πολύ πρωτότυπο (για πρώτο αυτοκίνητο) όνομα, One.

Τι κερδίζεις όταν οδηγείς σε αυτή την στάση;

Το προφανέστερο πλεονέκτημα της θέσης οδήγησης που η Sanrivatti ονομάζει «Apex Position», είναι η ορατότητα. Με το κεφάλι τοποθετημένο μπροστά και περικλειόμενο από έναν γυάλινο θόλο που θυμίζει αυτόν των μαχητικών αεροσκαφών, ο οδηγός αποκτά διαφορετική οπτική της πίστας, ιδιαίτερα στις εισόδους των στροφών.

Η Sanrivatti ισχυρίζεται ότι σε προσομοιώσεις στο Silverstone η νέα θέση οδήγησης εξασφάλισε κατά μέσο όρο 3,2 φορές μεγαλύτερη θέαση της πίστας, σε σχέση με άλλα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.

Από την άλλη βέβαια, δημιουργούνται και προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις δυνάμεις που εφαρμόζονται στο σώμα ενός οδηγού που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Κοντά σε αυτή την «χωροταξική» τοποθέτηση του σώματος βρίσκονται οι μοτοσυκλέτες, οι οποίες όμως πλαγιάζουν. Τα αυτοκίνητα πάλι όχι, οπότε οι πλευρικές επιταχύνσεις στις στροφές θα μπορούσαν να αποδειχθούν μεγάλο πακέτο.

Για να το αντιμετωπίσει αυτό, η Sanrivatti μελετά ένα σύστημα το οποίο αποκαλεί G-force Neutralising System (GNS), που θα επιτρέπει ελεγχόμενες μεταβολές της στάσης του σώματος ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα οι δυνάμεις που θα ασκούνται  στον οδηγό.

Προσοχή όμως, μιλάμε μόνο για διαχείριση δυνάμεων, όχι για «μετάφραση» των κινήσεων του σώματος σε εντολές κατεύθυνσης ή χειρισμό του οχήματος. Μιλώντας για χειρισμό, η Sanrivatti αναφέρει ότι αυτός θα γίνεται μέσω τιμονιού αυτοκινήτου και πεντάλ στα πόδια αν και δεν αναμένεται οι υλοποιήσεις τους να είναι ακριβώς συμβατικές και συνηθισμένες.

Κατά τα άλλα , εντυπωσιακό

Mε την θέση οδήγησης να αποτελεί το highlight, τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου επισκιάζονται, παρότι είναι εντυπωσιακά. Για αρχή ο ατμοσφαιρικός V10 της Judd με χωρητικότητας 5,5 λίτρων, αναμένεται να αποδίδει 800 ίππους στις 9.000 σ.α.λ., ενώ η μετάδοση θα γίνεται στους πίσω τροχούς, μέσω σειριακού κιβωτίου έξι σχέσεων της Hewland.

Το επιδιωκόμενο ξηρό βάρος είναι 1.100 κιλά, με ανθρακονημάτινο μονοκόκ πλαίσιο, αγωνιστικές αναρτήσεις και φρένα AP Racing. Πάντως οι Ολλανδοί της Sanrivatti δεν προσπαθούν να επανεφεύρουν τον κινητήρα ή το πλαίσιο αλλά να παρουσιάσουν έναν νέο τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος κάθεται – ή μάλλον δεν κάθεται – μέσα στο αυτοκίνητο.

Το αν όλο αυτό θα  αποτελέσει πραγματικότητα ή θα παραμείνει στο στάδιο μιας περίπλοκης άσκησης σχεδιαστικής πρωτοτυπίας, θα αποδειχθεί αρχικά στις πίστες. Και δεδομένου του ότι υπάρχει μοντέλο φυσικού μεγέθους και μια πρωτότυπη κατασκευή βασισμένη σε Porsche Boxster, θα το μάθουμε.

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Tags
#Hypercars#Sanrivatti#Sanrivatti One#V10
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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