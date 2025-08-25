Σαρώνει η Τροχαία: 1.293 πρόστιμα και 6 συλλήψεις οδηγών σε 3 μέρες στην Αθήνα

Η Τροχαία Αττικής προχώρησε σε 1.293 πρόστιμα και 6 συλλήψεις μέσα σε 3 μέρες στην Αθήνα. Δες ποιες παραβάσεις «κυριάρχησαν».

Σε μόλις τρεις μέρες, η Τροχαία Αττικής βεβαίωσε 1.293 παραβάσεις .

6 οδηγοί συνελήφθησαν , οι δύο για οδήγηση με υψηλό αλκοόλ στο αίμα.

Οι πιο συχνές παραβάσεις: υπερβολική ταχύτητα (162) , οδήγηση υπό αλκοόλ (98) , μη χρήση κράνους (102) .

Ακινητοποιήθηκαν 188 οχήματα και αφαιρέθηκαν 241 διπλώματα οδήγησης.

Εκτεταμένη εξόρμηση στην πρωτεύουσα

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε μια από τις πιο στοχευμένες επιχειρήσεις της χρονιάς, από τις 22 έως τις 24 Αυγούστου 2025, με έμφαση στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Οι έλεγχοι έγιναν σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, όπου καθημερινά καταγράφεται μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος.

Συμμετείχαν αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας και τις ειδικές Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.). Το αποτέλεσμα ήταν να καταγραφούν 1.293 παραβάσεις και να συλληφθούν έξι οδηγοί – ανάμεσά τους δύο που οδηγούσαν με αλκοόλ στο αίμα πάνω από το επιτρεπτό όριο (>0,60 mg/L εκπνεόμενου αέρα).

Οι συχνότερες παραβάσεις

Παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων τους τελευταίους μήνες, οι οδηγοί στην Αττική συνεχίζουν να παραβιάζουν βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας. Από τα στοιχεία της Τροχαίας ξεχωρίζουν:

162 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα

102 για μη χρήση κράνους από αναβάτες δικύκλων

98 για οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ

30 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Εκτός από τα πρόστιμα, η Τροχαία προχώρησε σε ακινητοποίηση 188 οχημάτων, καθώς και σε αφαίρεση 63 αδειών κυκλοφορίας και 241 αδειών οδήγησης. Οι παραβάτες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα με δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους.

Στο στόχαστρο οι επικίνδυνες συμπεριφορές

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση των πιο επικίνδυνων συμπεριφορών στην άσφαλτο:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

υπερβολική ταχύτητα,

μη χρήση ζώνης και κράνους,

χρήση κινητού τηλεφώνου.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση, αυτές οι παραβάσεις συγκαταλέγονται στις κύριες αιτίες σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας, που εξακολουθεί να καταγράφει υψηλούς δείκτες θνησιμότητας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τι κρατάμε;

Η Τροχαία Αττικής κατέγραψε πάνω από 1.200 παραβάσεις σε τρεις μέρες , δείχνοντας ότι η παραβατικότητα παραμένει έντονη.

Οι συλλήψεις για αλκοόλ και τα δεκάδες διπλώματα που αφαιρέθηκαν αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος.

Οι έλεγχοι δεν θα σταματήσουν· αντίθετα θα ενταθούν, καθώς στόχος είναι να μειωθούν τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

