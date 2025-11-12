Σαρώνει η Τροχαία: 34.000 ελέγχους σε 15 ημέρες – Η παράβαση των 350 ευρώ που κυνηγούν

Συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από την Τροχαία: πάνω από 3.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν της τελευταίες εβδομάδες

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει τους ελέγχους και τις ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Πάνω από 2.000 έλεγχοι την ημέρα

Το διάστημα 27/10/2025 – 9/11/2025 πραγματοποιήθηκαν 33.999 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.664 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 101 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 375 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.857 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 111 διανομείς), 317 επιβάτες δίκυκλων, 424 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 4 οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-1.352- στην Αττική,

-260- στα Ιόνια Νησιά,

-215- στην Κρήτη,

-215- στη Δυτική Ελλάδα,

-174- στη Θεσσαλία,

-171- στο Νότιο Αιγαίο,

-148- στη Θεσσαλονίκη,

-146- στην Πελοπόννησο,

-86- στη Στερεά Ελλάδα,

-86- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

-82- στην Κεντρική Μακεδονία,

-78- στην Ήπειρο,

-19- στο Βόρειο Αιγαίο και

-7- στη Δυτική Μακεδονία.

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

-350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη). -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

δικύκλων. -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές που έφερε ο νέος ΚΟΚ στις ποινές

Η νέα εκστρατεία που πραγματοποιείται από την Τροχαία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή αντίληψης οδηγών και επιβατών σχετικά με τη χρήση κράνους, υπενθυμίζοντας πως το κράνος δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά μια ευθύνη που σώζει ζωές.

Τι κρατάμε:

Η Τροχαία συνεχίζει δυναμικά τους ελέγχους στα πλαίσια της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Σε διάστημα περίπου δυο εβδομάδων οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σχεδόν 34.000 ελέγχους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους

Η εκστρατεία αποσκοπεί στην αλλαγή αντίληψης οδηγών κι επιβατών σχετικά με τη χρήση κράνους

Πηγή: Astynomia.gr

