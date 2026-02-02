quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάρωσε την Αττική η Τροχαία: 3.671 παραβάσεις σε 3 μέρες – Ποια ήταν η συχνότερη;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 02.02.2026
AutoTypos Team
sarose-tin-attiki-i-trochaia-3-671-paravaseis-se-3-meres-poia-itan-i-sychnoteri-791769

Σε 3 ημέρες η Τροχαία Αττικής έκανε 20.909 ελέγχους και βεβαίωσε 3.671 παραβάσεις. Πρώτη «αιτία» η ταχύτητα, 139 για αλκοόλ.

Ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιανουαρίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου 2026, με συμμετοχή των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας.

Το αποτέλεσμα ήταν 20.909 έλεγχοι και συνολικά 3.671 παραβάσεις, ενώ συνελήφθησαν 13 οδηγοί στο πλαίσιο των δράσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα βασικά νούμερα της εξόρμησης

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, οι έλεγχοι οδήγησαν σε:

  • 3.671 βεβαιωμένες παραβάσεις (συνολικά)

  • 187 αφαιρέσεις αδειών κυκλοφορίας

  • 694 αφαιρέσεις αδειών ικανότητας οδήγησης

  • 212 αφαιρέσεις πινακίδων κυκλοφορίας

  • 484 ακινητοποιήσεις οχημάτων

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, βεβαιώθηκαν 139 παραβάσεις. Από αυτές, 4 οδηγοί συνελήφθησαν με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l.

Ποια ήταν η συχνότερη παράβαση

Η Τροχαία δημοσιοποίησε ενδεικτικά κατηγορίες παραβάσεων που βεβαιώθηκαν στο τριήμερο. Από τα στοιχεία που αναφέρονται, η υπερβολική ταχύτητα ήταν η συχνότερη, με 332 παραβάσεις.

Ακολουθούν, επίσης ενδεικτικά, άλλες κατηγορίες που καταγράφηκαν:

  • 248 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

  • 214 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

  • 104 για χρήση κινητού τηλεφώνου

  • 22 για παραβίαση σηματοδοτών

  • 7 για κίνηση στη Λ.Ε.Α.

Τι δείχνει η εικόνα των ελέγχων

Το «μίγμα» των παραβάσεων (ταχύτητα, κράνος, κινητό, σήματα) αποτυπώνει την κλασική καθημερινή επικινδυνότητα στους δρόμους της Αττικής, ενώ ταυτόχρονα οι 139 παραβάσεις για αλκοόλ δείχνουν ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι παραμένουν κρίσιμος παράγοντας πρόληψης, ειδικά σε ώρες και σημεία αυξημένου κινδύνου.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής προαναγγέλλει ότι αντίστοιχες εξορμήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Τι κρατάμε;

  • Σε 3 ημέρες έγιναν 20.909 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.671 παραβάσεις.

  • Από τις κατηγορίες που ανακοινώθηκαν, η συχνότερη ήταν η υπερβολική ταχύτητα (332).

  • Καταγράφηκαν 139 παραβάσεις για αλκοόλ, με 4 συλλήψεις για ένδειξη >0,60 mg/l.

  • Αφαιρέθηκαν 694 διπλώματα και ακινητοποιήθηκαν 484 οχήματα.

Tags
#αστυνομία#Έλεγχοι#Τροχαία Αττικής
Πρόσφατες Ειδήσεις