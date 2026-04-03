Σχέδιο-σοκ στην ΕΕ για καύσιμα και ενέργεια

Στο τραπέζι δελτίο καυσίμων, με τους Financial Times να αποκαλύπτουν σενάρια μακράς ενεργειακής κρίσης που μπορεί να αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητα στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο να περάσει σε μια εποχή μόνιμης ενεργειακής αστάθειας, με τα σενάρια που αποκαλύπτουν οι Financial Times να περιλαμβάνουν ακόμα και την επιβολή δελτίου καυσίμων. Το θέμα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως προσωρινή κρίση, αλλά ως μια δομική αλλαγή στο ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αναλυτές εκτιμούν ότι η ήπειρος πρέπει να προετοιμαστεί για ένα «μακροχρόνιο ενεργειακό σοκ», το οποίο μπορεί να διαρκέσει χρόνια και να επηρεάσει βαθιά τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνική συνοχή.

Προετοιμασία για ακραία μέτρα

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται σενάρια διαχείρισης κρίσης που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ακραία. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η πιθανότητα επιβολής δελτίου καυσίμων, ειδικά σε περίπτωση που υπάρξει σοβαρή ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Οι Βρυξέλλες φαίνεται να κινούνται προς μια πιο «πολεμική» λογική στη διαχείριση της ενέργειας, όπου η ιεράρχιση των αναγκών θα καταστεί απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας ή ομάδες πληθυσμού ίσως έχουν προτεραιότητα στην πρόσβαση σε καύσιμα.

Ο ρόλος της γεωπολιτικής και του LNG

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, αλλά παγκόσμιο. Η αυξανόμενη ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ιδιαίτερα από την Ασία, δημιουργεί έντονο ανταγωνισμό για τους ίδιους ενεργειακούς πόρους.

Παράλληλα, η Ευρώπη εξακολουθεί να προσπαθεί να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, γεγονός που έχει αναδιαμορφώσει πλήρως τις ροές ενέργειας.

Πίεση σε βιομηχανία και μεταφορές

Οι μεγαλύτερες πιέσεις αναμένεται να ασκηθούν στη βιομηχανία και στις μεταφορές, δηλαδή στους τομείς με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Σε ένα σενάριο δελτίου, δεν αποκλείεται να υπάρξουν περιορισμοί στη χρήση καυσίμων για ιδιώτες, αλλά και προτεραιοποίηση κρίσιμων υποδομών.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις, στο κόστος παραγωγής και κατ’ επέκταση στις τιμές προϊόντων.

Η ενεργειακή μετάβαση δεν αρκεί (ακόμα)

Παρά τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι FT επισημαίνουν ότι η μετάβαση δεν μπορεί να καλύψει άμεσα το ενεργειακό κενό. Οι επενδύσεις απαιτούν χρόνο, ενώ η ζήτηση παραμένει υψηλή.

Έτσι, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση υψηλού ρίσκου, όπου η ενεργειακή επάρκεια δεν είναι δεδομένη και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης επανέρχονται στο προσκήνιο.

