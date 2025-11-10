Σχεδόν 20 χρόνια μετά, βγήκε νέο Honda S2000 με 580 ίππους

Υπάρχουν αυτοκίνητα που ποτέ δεν «γέρασαν» και το Honda S2000 είναι ένα από αυτά. Ένα roadster που στα τέλη των ’90s απέδειξε πως η ιαπωνική σχολή μπορούσε να φτιάξει κάτι πιο εκλεπτυσμένο και ακριβές απ’ ό,τι πίστευε η Δύση.

Είκοσι χρόνια μετά τη διακοπή παραγωγής του, το όνομά του επιστρέφει — όχι μέσα από κάποια εργοστασιακή αναβίωση, αλλά μέσα από ένα έργο τέχνης με βίδες και ανθρακονήματα.

Το δημιούργημα της Bulletproof Automotive, με την ονομασία BP25, παρουσιάστηκε φέτος στη SEMA του Λας Βέγκας για να γιορτάσει την 25η επέτειο της εταιρείας. Η βάση είναι ένα αυθεντικό S2000, όμως το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο supercar παρά roadster της δεκαετίας του 2000. Με widebody kit της Varis, carbon hard-top, και λεπτομέρειες που συνδυάζουν JDM αισθητική με σύγχρονα υλικά, μοιάζει έτοιμο να μπει στη γραμμή παραγωγής — αν η Honda τολμούσε να ξανακάνει κάτι τόσο αγνό.

580 ίπποι – και 10.000 στροφές

Ο δίλιτρος κινητήρας F20C παραμένει η καρδιά του αυτοκινήτου, αλλά όχι η γνωστή. Πάνω του έχει τοποθετηθεί supercharger Vortech, ενισχυμένο σύστημα τροφοδοσίας, intercooler, εξάτμιση τιτανίου Amuse και ηλεκτρονικά της MoTeC, με αποτέλεσμα η ισχύς να εκτοξεύεται στους 580 ίππους και ο κόφτης να ανεβαίνει στις 10.000 σ.α.λ..

Η ισχύς μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μέσω του εξατάχυτου μηχανικού κιβωτίου που έχει εξελιχθεί με ενισχυμένους συνδέσμους και νέα διαφορικά, ενώ οι αναρτήσεις προέρχονται από την KW Suspension. Η αίσθηση του παλιού S2000 παραμένει, αλλά με τις αντιδράσεις ενός hyper-roadster.

Τι σημαίνει αυτό για τη Honda

Αν και πρόκειται για ανεξάρτητη δημιουργία, το BP25 ξαναφέρνει τη συζήτηση για το αν η Honda θα μπορούσε —ή θα έπρεπε— να αναβιώσει το S2000. Η μάρκα έχει ήδη επαναφέρει το Civic Type R στην κορυφή της κατηγορίας του και δείχνει πως υπάρχει κοινό για αυθεντικά οδηγοκεντρικά μοντέλα. Ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό S2000 του μέλλοντος ίσως να μην ήταν τόσο παράλογο όσο ακούγεται.

Για την ώρα, όμως, το BP25 λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η ιαπωνική κουλτούρα των performance icons δεν έχει σβήσει. Και πως ακόμη κι ένα project-car μπορεί να μετατραπεί σε έργο τέχνης, αν πίσω του υπάρχει όραμα — και σεβασμός.

Τι κρατάμε;

Το Honda S2000 BP25 της Bulletproof Automotive αποδίδει 580 ίππους και κόφτη στις 10.000 σ.α.λ.

της Bulletproof Automotive αποδίδει και κόφτη στις Η κατασκευή βασίζεται σε αυθεντικό S2000, με supercharger, αναρτήσεις KW και εξάτμιση τιτανίου .

. Εμφάνιση και λεπτομέρειες που συνδυάζουν JDM heritage με supercar αισθητική .

. Μια υπενθύμιση του τι σημαίνει πραγματική οδηγική εμπειρία — χωρίς φίλτρα, χωρίς ρεύμα, μόνο στροφές.

Δοκιμή BMW 330e (LCI) 2025: Περισσότερη αυτονομία, μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο business sedan

F1 GP Βραζιλίας: Νίκη για τον Norris που κάνει το τέλειο Σαββατοκύριακο

Γιατί η εκκίνηση με σπρώξιμο ή σε κατηφόρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητο σου