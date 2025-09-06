quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε αυτή την περιοχή το δίπλωμα οδήγησης θα γίνει πολύ δυσκολότερο

ΣΑΒΒΑΤΟ | 06.09.2025
Autotypos Team
se-afti-tin-periochi-to-diploma-odigisis-tha-ginei-poly-dyskolotero-773535

Μέχρι τώρα το μόνο που έπρεπε να κάνει κάποιος για να πάρει το δίπλωμα οδήγησης στα χέρια του ήταν να περάσει ένα γραπτό τεστ.

  • Δυσκολεύουν τα πράγματα για όσους κάτω των 21 ετών θέλουν να πάρουν δίπλωμα
  • Μέχρι τώρα η διαδικασία ήταν απλή, ωστόσο, τα 200.000 ατυχήματα σε 5 χρόνια έκαναν τις αρχές να το ξανασκεφτούν
  • Το να πάρεις στα χέρια σου το δίπλωμα στην Αμερική εξακολουθεί να είναι απείρως πιο εύκολο απ’ ότι σε χώρες όπως η Γερμανία

To να πάρουν δίπλωμα στο Οχάιο μέχρι σήμερα οι κάτω των 21 ετών ήταν μία σχετικά εύκολη υπόθεση, μιας και το μόνο που έπρεπε να κάνουν για να βγουν νόμιμα στους δρόμους ήταν να περάσουν ένα γραπτό τεστ. Το αποτέλεσμα ήταν να μετράμε περίπου 200.000 ατυχήματα στα οποία οι οδηγοί ήταν κάτω των 21 από το 2020, με περίπου 600 να χάνουν τη ζωή τους.

Σημαντικές αλλαγές στον ορίζοντα

Μαθήματα, εκπαίδευση και οδήγηση υπό εποπτεία ενηλίκου θα έχουν σύντομα στον δρόμο τους για το δίπλωμα οδήγησης οι κάτω των 21 στο Οχάιο. Συγκεκριμένα: 24 ώρες «στα θρανία», 8 ώρες μάθημα οδήγησης και άλλες 50 υπό την εποπτεία ενήλικου οδηγού. Κι αν όλα αυτά σας ακούγονται απολύτως λογικά, στο Οχάιο πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν.

Διαβάστε επίσης: gov.gr: Νέες υπηρεσίες για Άδειες Οδήγησης και Άδειες Κυκλοφορίας

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Οχάιο λέει πως μια αλλαγή του νόμου θα οδηγήσει σε προβλήματα στο εργατικό δυναμικό και συγκεκριμένα στους εργαζόμενους από 18 μέχρι 20 ετών που δεν έχουν κοντά τους κάποια σχολή οδήγησης. Στην αντίπερα όχθη, ο κυβερνήτης του Οχάιο, Mike DeWine, πιστεύει πως αυτή είναι μια αλλαγή προς το καλύτερο, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα της παρούσας κατάστασης.

«Έχουμε τόσους πολλούς νέους που γίνονται 18 ετών και δεν έχουν κάνει ποτέ εκπαίδευση οδήγησης, και τελικά —μερικές φορές μετά από πολλές αποτυχίες— περνούν (το τεστ)».

Μάλλον είναι υπερβολικά εύκολο

Το να πάρεις στα χέρια σου το δίπλωμα οδήγησης μάλλον είναι υπερβολικά εύκολο αυτή τη στιγμή, ακόμα κι αν δεν έχεις κλείσει τα 21. Μπορεί στο Οχάιο κάποιοι να δυσανασχετούν με την εν λόγω αλλαγή, ωστόσο, η κατάσταση δεν παύει να είναι «μέρα-νύχτα» όταν συγκρίνουμε το Οχάιο με μια χώρα όπως η Γερμανία.

Εκεί, για να καταφέρεις να πάρεις δίπλωμα οδήγησης χρειάζεται να περάσεις αρκετές ώρες εκμάθησης και εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα τα ατυχήματα μεταξύ των νέων οδηγών να είναι πολύ λιγότερα.

Τι κρατάμε:

  • Αντιδράσεις στο Οχάιο επειδή θα πρέπει να κάνουν και λίγο μάθημα πριν πιάσουν νόμιμα τιμόνι – Που να ζούσαν στη Γερμανία…
  • 24 ώρες μάθημα στην τάξη, 8 στον δρόμο και 50 υπό επίβλεψη σύντομα
  • Ο λόγος; 200.000 ατυχήματα και 600 νεαροί οδηγοί έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία 5 χρόνια

Πηγή: Carscoops.com

Όλες οι ειδήσεις

Επίσημο: Ποια θρυλική έκδοση του SUV της Mercedes επιστρέφει;

Το Ford Ranger MS-RT τώρα έγινε πιο ισχυρό και καίει λιγότερο από ποτέ

Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα

car-prices
google-news
Tags
#Δίπλωμα οδήγησης
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

poia-marka-vrethike-gia-proti-fora-ektos-top-10-stis-pagkosmies-poliseis-aftokiniton-meta-apo-16-chronia-763355

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.08.2025

Ποια μάρκα βρέθηκε για πρώτη φορά εκτός Top 10 στις παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων μετά από 16 χρόνια;
afxanetai-i-astynomefsi-se-3-perioches-tis-elladas-des-pou-tha-kykloforoun-ta-nea-ochimata-tis-trochaias-770505

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.08.2025

Αυξάνεται η αστυνόμευση σε 3 περιοχές της Ελλάδας – Δες πού θα κυκλοφορούν τα νέα οχήματα της Τροχαίας
tora-i-suzuki-prosferei-engyisi-eos-10-chronia-mathe-ta-panta-edo-749283

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.07.2025

Τώρα η Suzuki προσφέρει εγγύηση έως 10 χρόνια – Μάθε τα πάντα εδώ
peiragmeni-hayabusa-375-ippon-den-borei-na-piasei-tin-koenigsegg-video-769073

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.07.2025

Πειραγμένη Hayabusa 375 ίππων δεν μπορεί να πιάσει την Koenigsegg (video)
cheiropedes-se-pasignosto-ellina-influencer-odigouse-motosykleta-choris-diploma-718607

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.06.2025

Χειροπέδες σε πασίγνωστο Έλληνα influencer: Οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς δίπλωμα
epitelous-me-aftomato-kivotio-ta-yvridika-suzuki-vitara-s-cross-deite-pote-erchontai-ellada-709347

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.06.2025

Επιτέλους με αυτόματο κιβώτιο τα υβριδικά Suzuki Vitara & S-Cross – Δείτε πότε έρχονται Ελλάδα

Πρόσφατες Ειδήσεις