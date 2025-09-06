Σε αυτή την περιοχή το δίπλωμα οδήγησης θα γίνει πολύ δυσκολότερο

Μέχρι τώρα το μόνο που έπρεπε να κάνει κάποιος για να πάρει το δίπλωμα οδήγησης στα χέρια του ήταν να περάσει ένα γραπτό τεστ.

Δυσκολεύουν τα πράγματα για όσους κάτω των 21 ετών θέλουν να πάρουν δίπλωμα

Μέχρι τώρα η διαδικασία ήταν απλή, ωστόσο, τα 200.000 ατυχήματα σε 5 χρόνια έκαναν τις αρχές να το ξανασκεφτούν

Το να πάρεις στα χέρια σου το δίπλωμα στην Αμερική εξακολουθεί να είναι απείρως πιο εύκολο απ’ ότι σε χώρες όπως η Γερμανία

To να πάρουν δίπλωμα στο Οχάιο μέχρι σήμερα οι κάτω των 21 ετών ήταν μία σχετικά εύκολη υπόθεση, μιας και το μόνο που έπρεπε να κάνουν για να βγουν νόμιμα στους δρόμους ήταν να περάσουν ένα γραπτό τεστ. Το αποτέλεσμα ήταν να μετράμε περίπου 200.000 ατυχήματα στα οποία οι οδηγοί ήταν κάτω των 21 από το 2020, με περίπου 600 να χάνουν τη ζωή τους.

Σημαντικές αλλαγές στον ορίζοντα

Μαθήματα, εκπαίδευση και οδήγηση υπό εποπτεία ενηλίκου θα έχουν σύντομα στον δρόμο τους για το δίπλωμα οδήγησης οι κάτω των 21 στο Οχάιο. Συγκεκριμένα: 24 ώρες «στα θρανία», 8 ώρες μάθημα οδήγησης και άλλες 50 υπό την εποπτεία ενήλικου οδηγού. Κι αν όλα αυτά σας ακούγονται απολύτως λογικά, στο Οχάιο πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν.

Διαβάστε επίσης: gov.gr: Νέες υπηρεσίες για Άδειες Οδήγησης και Άδειες Κυκλοφορίας

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Οχάιο λέει πως μια αλλαγή του νόμου θα οδηγήσει σε προβλήματα στο εργατικό δυναμικό και συγκεκριμένα στους εργαζόμενους από 18 μέχρι 20 ετών που δεν έχουν κοντά τους κάποια σχολή οδήγησης. Στην αντίπερα όχθη, ο κυβερνήτης του Οχάιο, Mike DeWine, πιστεύει πως αυτή είναι μια αλλαγή προς το καλύτερο, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα της παρούσας κατάστασης.

«Έχουμε τόσους πολλούς νέους που γίνονται 18 ετών και δεν έχουν κάνει ποτέ εκπαίδευση οδήγησης, και τελικά —μερικές φορές μετά από πολλές αποτυχίες— περνούν (το τεστ)».

Μάλλον είναι υπερβολικά εύκολο

Το να πάρεις στα χέρια σου το δίπλωμα οδήγησης μάλλον είναι υπερβολικά εύκολο αυτή τη στιγμή, ακόμα κι αν δεν έχεις κλείσει τα 21. Μπορεί στο Οχάιο κάποιοι να δυσανασχετούν με την εν λόγω αλλαγή, ωστόσο, η κατάσταση δεν παύει να είναι «μέρα-νύχτα» όταν συγκρίνουμε το Οχάιο με μια χώρα όπως η Γερμανία.

Εκεί, για να καταφέρεις να πάρεις δίπλωμα οδήγησης χρειάζεται να περάσεις αρκετές ώρες εκμάθησης και εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα τα ατυχήματα μεταξύ των νέων οδηγών να είναι πολύ λιγότερα.

Τι κρατάμε:

Αντιδράσεις στο Οχάιο επειδή θα πρέπει να κάνουν και λίγο μάθημα πριν πιάσουν νόμιμα τιμόνι – Που να ζούσαν στη Γερμανία…

24 ώρες μάθημα στην τάξη, 8 στον δρόμο και 50 υπό επίβλεψη σύντομα

Ο λόγος; 200.000 ατυχήματα και 600 νεαροί οδηγοί έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία 5 χρόνια

Πηγή: Carscoops.com

Επίσημο: Ποια θρυλική έκδοση του SUV της Mercedes επιστρέφει;

Το Ford Ranger MS-RT τώρα έγινε πιο ισχυρό και καίει λιγότερο από ποτέ

Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα