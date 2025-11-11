Σε δοκιμές το ηλεκτρικό sedan των 800 χλμ. αυτονομίας και των 1300 ίππων στην κορυφαία του έκδοση

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στο δρόμο με καμουφλαζ… αλλά δύσκολα κρύβεται η ταυτότητα του

Ένα μοντέλο παραγωγής της νέας BMW i3 φωτογραφήθηκε στους ιταλικούς δρόμους, με έναν αναγνώστη του Quattoruote να εντοπίζει το sedan της νέας ηλεκτρικής Σειράς 3, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής οδήγησης.

Μια νέα αρχή στο στυλ και την τεχνολογία

Η εικόνα δείχνει μόνο ένα μέρος του αυτοκινήτου που είναι καλυμμένο με φιλμ αφαιρετικών γραμμών αλλά ακόμα και έτσι, η σχεδιαστική ταυτότητα της BMW –και ειδικά των δυναμικών μοντέλων- είναι δύσκολο να κρυφτεί.

To πιο χαρακτηριστικό σημείο είναι το λεγόμενο Hofmeister kink φινιστρίνι στην πίσω πόρτα, ενώ άλλα στοιχεία είναι η επίπεδη στεφάνη του τιμονιού καθώς και η κλίση του καπό. Η BMW i3, έχει προφανώς «συγγένεια» με το νεο iX3 και βασίζεται στην πλατφόρμα Neue Klasse.

Διαθέσιμο στις αντιπροσωπείες στα τέλη του 2026

Σύμφωνα με φήμες, η παραγωγή του i3 θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους. Η γκάμα θα χωριστεί σε εκδόσεις με έναν ή δύο κινητήρες και διαφορετικά επίπεδα ισχύος, αντιγράφοντας την εξέλιξη των εκδόσεων που θα παρουσιαστούν στο iX3 και με δυνατότητα αυτονομίας άνω των 800 χλμ.

Σε ότι αφορά στην ισχύ, ενδιαφέρον έχουν οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για απόδοση μέχρι και 1300 ίππους στην Μ έκδοση του i3!

