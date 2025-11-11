quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε δοκιμές το ηλεκτρικό sedan των 800 χλμ. αυτονομίας και των 1300 ίππων στην κορυφαία του έκδοση

ΤΡΙΤΗ | 11.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
se-dokimes-to-ilektriko-sedan-ton-800-chlm-aftonomias-kai-ton-1300-ippon-stin-koryfaia-tou-ekdosi-782572

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στο δρόμο με καμουφλαζ… αλλά δύσκολα κρύβεται η ταυτότητα του

Ένα μοντέλο παραγωγής της νέας BMW i3 φωτογραφήθηκε στους ιταλικούς δρόμους, με έναν αναγνώστη του Quattoruote να εντοπίζει το sedan της νέας ηλεκτρικής Σειράς 3, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής οδήγησης.

Μια νέα αρχή στο στυλ και την τεχνολογία

Το Quattroruote σχεδίασε ψηφιακά την πιθανή μορφή του μοντέλου παραγωγής με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης «spy» φωτογραφίας

Η εικόνα δείχνει μόνο ένα μέρος του αυτοκινήτου που είναι καλυμμένο με φιλμ αφαιρετικών γραμμών αλλά ακόμα και έτσι, η σχεδιαστική ταυτότητα της BMW –και ειδικά των δυναμικών μοντέλων- είναι δύσκολο να κρυφτεί.

To πιο χαρακτηριστικό σημείο είναι το λεγόμενο Hofmeister kink φινιστρίνι στην πίσω πόρτα, ενώ άλλα στοιχεία είναι η επίπεδη στεφάνη του τιμονιού καθώς και η κλίση του καπό. Η BMW i3, έχει προφανώς «συγγένεια» με το νεο iX3 και βασίζεται  στην πλατφόρμα Neue Klasse.

Διαθέσιμο στις αντιπροσωπείες στα τέλη του 2026

Σύμφωνα με φήμες, η παραγωγή του i3 θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους. Η γκάμα θα χωριστεί σε εκδόσεις με έναν ή δύο κινητήρες και διαφορετικά επίπεδα ισχύος, αντιγράφοντας την εξέλιξη των εκδόσεων που θα παρουσιαστούν στο iX3 και με δυνατότητα αυτονομίας άνω των 800 χλμ.

Σε ότι αφορά στην ισχύ, ενδιαφέρον έχουν οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για απόδοση μέχρι και 1300 ίππους στην Μ έκδοση του i3!

Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Εντατικοί έλεγχοι από την Τροχαία: Τι γίνεται αν δεν έχεις δίπλωμα/άδεια/ασφαλεία πάνω σου; – Πόσο πληρώνεις

Το εντυπωσιακό οικογενειακό SUV της Honda που μπορεί να κάνει 82 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
