Σε ένα μέρος οι τιμές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 47% και αλλού στερεύουν τα πρατήρια

«Χάος» στην αγορά καυσίμων με τους καταναλωτές να τραβάνε τα μαλλιά τους με τις τιμές σε κάποια μέρη και να τρέχουν να προλάβουν σε άλλα

Ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ συνεχίζουν να ανεβαίνουν, μάλιστα με ρυθμούς ρεκόρ σε μερικές πολιτείες. Η αβεβαιότητα έρχεται σε μια εποχή που οι τιμές συνηθίζουν να ανεβαίνουν, με τις αυξήσεις να κυμαίνονται γύρω στο 30% στις περισσότερες πολιτείες και μια να ξεχωρίζει με άνοδο… 47%!

Βασικός λόγος ο πόλεμος στο Ιράν

Ενώ έχουμε μπει στην άνοιξη – εποχή του χρόνου όπου η άνοδος των τιμών συνηθίζεται – η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε απότομες αυξήσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι βενζίνη να έχει ξεπεράσει τα 3 δολάρια ανά γαλόνι (περίπου 80 λεπτά/λίτρο), ενώ σε μια πολιτεία έχει φτάσει και τα 5 δολάρια το γαλόνι (περίπου 1,32 δολάρια/λίτρο).

Αυτή είναι το Νέο Μεξικό, όπου πριν από έναν μήνα η μέση τιμή της βενζίνης ήταν 2,61 δολάρια το γαλόνι και σήμερα έχει φτάσει τα 3,84 δολάρια. Αν σκεφτεί κανείς ότι το μέσο αυτοκίνητο στις ΗΠΑ έχει ρεζερβουάρ περίπου 15 γαλόνια, το γέμισμα πριν από έναν μήνα κόστιζε 39,15 δολάρια, ενώ πλέον πλησιάζει τα 60 δολάρια.

Απότομη αύξηση την τελευταία εβδομάδα

Η AAA (American Automobile Association) αναφέρει ότι ο εθνικός μέσος όρος αυξήθηκε κατά 28 σεντ μόνο την τελευταία εβδομάδα, ενώ η συνηθισμένη εποχική άνοδος λόγω της άνοιξης επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά. Η απόφαση του Λευκού Οίκου να διαθέσει 172 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου δεν έχει φέρει άμεσα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να συνεχίζουν να βλέπουν τις τιμές καυσίμων να ανεβαίνουν κι άλλο καθώς αυξάνεται η ζήτηση.

Με άλλα λόγια, το Νέο Μεξικό δεν αποτελεί εξαίρεση. Σύμφωνα με το Business Insider, αρκετές ακόμη πολιτείες ακολουθούν από κοντά, με το Κεντάκι, την Οκλαχόμα, τη Λουιζιάνα, την Αριζόνα, το Τέξας, το Κολοράντο, την Ιντιάνα, το Μισισίπι και το Τενεσί να καταγράφουν αυξήσεις από 40% έως 44% μέσα στο ίδιο διάστημα. Σε πολλές περιπτώσεις, μεγάλες πόλεις πλησιάζουν ξανά τα 4 δολάρια ανά γαλόνι.

Κατάταξη Πολιτεία Μέση Τιμή Μέση Τιμή (πριν 1 μήνα) Αλλαγή (%) 20 Minnesota $3.44 $2.57 34.0% 19 Missouri $3.40 $2.52 35.0% 18 South Carolina $3.60 $2.66 35.2% 17 Florida $3.95 $2.91 35.7% 16 Iowa $3.34 $2.45 36.2% 15 Arkansas $3.37 $2.46 36.8% 14 Alabama $3.60 $2.63 36.8% 13 Ohio $3.73 $2.70 38.0% 12 Indiana $3.83 $2.75 39.1% 11 Georgia $3.79 $2.71 39.9% 10 Tennessee $3.62 $2.58 40.1% 9 Mississippi $3.51 $2.49 41.0% 8 Arizona $4.46 $3.16 41.1% 7 Texas $3.60 $2.55 41.3% 6 Louisiana $3.55 $2.51 41.4% 5 Colorado $3.92 $2.76 42.0% 4 Oklahoma $3.26 $2.29 42.2% 3 Wisconsin $3.63 $2.55 42.4% 2 Kentucky $3.73 $2.59 44.0% 1 New Mexico $3.84 $2.61 47.0%

Παρά τη σημαντική άνοδο, οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από τα ιστορικά υψηλά του Ιουνίου του 2022, όταν σε αρκετές πολιτείες ξεπερνούσαν κατά μέσο όρο τα 4,50 δολάρια ανά γαλόνι. Ωστόσο, ο ρυθμός της τρέχουσας αύξησης θεωρείται ασυνήθιστα γρήγορος και ανησυχητικός.

Σύμφωνα με την AAA, η απότομη αυτή άνοδος οφείλεται κυρίως στον συνδυασμό εποχικής ζήτησης και αυξημένων τιμών πετρελαίου. Η άνοιξη φέρνει παραδοσιακά περισσότερες μετακινήσεις και κατανάλωση καυσίμων κι όταν αυτό συνδυάζεται με γεωπολιτικές εντάσεις, όπως ο πόλεμος στο Ιράν, και ανησυχίες για την προσφορά, το αποτέλεσμα είναι οι τιμές που βλέπουμε σήμερα.

Τι κρατάμε:

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ συνεχίζουν να ανεβαίνουν

Η AAA αναφέρει ότι ο μέσος όρος αυξήθηκε κατά 28 σεντς μόνο την τελευταία εβδομάδα

Στο Νέο Μεξικό πριν από έναν μήνα η τιμή της βενζίνης 2,61 δολάρια το γαλόνι και σήμερα έχει φτάσει τα 3,84

Η απότομη άνοδος οφείλεται στον συνδυασμό εποχικής ζήτησης και των αυξημένων τιμών πετρελαίου

Πηγή: Carscoops.com