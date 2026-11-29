Για πρώτη φορά οι προδιαγραφές Euro θέτουν απαιτήσεις για την απόδοση των μπαταριών στα ηλεκτρικά, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα σωματίδια από φρένα και ελαστικά

Από σήμερα, 29 Νοεμβρίου 2026, οι νέες Euro 7 προδιαγραφές περνούν στη φάση της εφαρμογής τους, φέρνοντας νέες απαιτήσεις για τα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τα βασικά όρια καυσαερίων για τα επιβατικά αυτοκίνητα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στα επίπεδα του Euro 6, εκεί όπου βρίσκεται το πραγματικό ενδιαφέρον είναι αλλού: στα φρένα, στα ελαστικά και, κυρίως, στις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι αύριο δεν αλλάζουν ξαφνικά οι προδιαγραφές για όλα τα αυτοκίνητα. Η εφαρμογή αφορά τα νέα αυτοκίνητα που θα χρειαστεί να πάρουν ευρωπαϊκή έγκριση τύπου. Επομένως, τα μοντέλα που έχουν ήδη λάβει έγκριση τύπου με βάση το προηγούμενο κανονιστικό πλαίσιο, δεν χρειάζεται να αλλάξουν προδιαγραφές. Το Euro 7 αφορά πρωτίστως τον τρόπο με τον οποίο θα εξελίσσονται και θα πιστοποιούνται τα αυτοκίνητα που σχεδιάζονται σήμερα, για το αύριο.

Αυτό σημαίνει ότι καινούργια αυτοκίνητα Euro 6 και οι παρτίδες αυτών που έχουν παραχθεί πριν την 29η Νοεμβρίου 2026, θα συνεχίσουν να διατίθενται κανονικά και νόμιμα στην αγορά για ένα έτος, δηλαδή μέχρι 29 Νοεμβρίου 2027. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, όλα τα νέα μοντέλα που πωλούνται, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά, προδιαγραφών Euro 7.

Τα μεταχειρισμενα, δεν επηρεάζονται από τις νέες προδιαγραφές και δεν υπάρχει καμία απολύτως υποχρέωση να συμμορφωθούν με αυτές, συνεχίζουν να κυκλοφορούν κανονικά, αρκεί να περνάνε τους τεχνικούς ελέγχους (ΚΤΕΟ).

Τα καυσαέρια δεν αλλάζουν όσο θα περίμενε κανείς

Οι περισσότεροι, έχουν συνδέσει τις Euro προδιαγραφές με του ρύπους, στην προκειμένη περίπτωση όμως, δεν σημειώνεται κάποια σημαντική αλλαγή στις εκπομπές καυσαερίων. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά, τα βασικά αριθμητικά όρια εκπομπών για τους σημαντικότερους ρύπους παραμένουν ουσιαστικά στα επίπεδα του Euro 6. Δεν έχουμε, δηλαδή, μια νέα γενιά προδιαγραφών που απαιτεί από τους κατασκευαστές να επανασχεδιάσουν από την αρχή τους κινητήρες βενζίνης και diesel.

Το Euro 7 επεκτείνει τη μέτρηση των στερεών σωματιδίων, καθώς πλέον λαμβάνονται υπόψη και τα μικρότερα σωματίδια με διάμετρο από 10 νανόμετρα, αντί για το προηγούμενο όριο των 23 νανομέτρων. Παράλληλα, αυξάνονται οι απαιτήσεις για τη διατήρηση των επιδόσεων των συστημάτων αντιρρύπανσης σε βάθος χρόνου.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, η περίοδος συμμόρφωσης φτάνει πλέον τα 160.000 χιλιόμετρα ή τα οκτώ χρόνια (όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο), ενώ προβλέπεται και πρόσθετη περίοδος παρακολούθησης. Με απλά λόγια, δεν αρκεί ένα αυτοκίνητο να είναι «καθαρό» όταν βγαίνει από το εργοστάσιο. Πρέπει να εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις και μετά από αρκετά χρόνια χρήσης.

Φρένα και ελαστικά: Ποιες είναι οι νέες απαιτήσεις

Τα φρένα και τα ελαστικά μπαίνουν στο «στόχαστρο» των Euro 7 προδιαγραφών αλλά όχι με τον τρόπου που θα περίμενε κανείς, καθώς οι νέες οδηγίες, δεν έχουν να κάνουν με αποστάσεις πέδησης και πρόσφυση. Για πρώτη φορά, εισάγονται προδιαγραφές για τα σωματίδια που παράγονται από τη φθορά των φρένων και των ελαστικών. Εν ολίγοις, στο κάδρο μπαίνουν η «σκόνη» που παράγεται από την τριβή των τακακιών και των δίσκων και τα υπολείμματα από την φθορά των ελαστικών.

Ξεκινώντας από τα φρένα, θεσπίζονται συγκεκριμένα όρια εκπομπών σωματιδίων από τα συστήματα πέδησης. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, το αρχικό όριο διαμορφώνεται στα 3 mg/km για τα αμιγώς ηλεκτρικά και στα 7 mg/km για τις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως τα συμβατικά, τα υβριδικά και τα plug-in hybrid.

Η επιλογή έχει ενδιαφέρον, καθώς ακόμη και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο δεν εκπέμπει καυσαέρια κατά την κίνησή του, εξακολουθεί να παράγει σωματίδια από τα φρένα του. Η αναγεννητική πέδηση περιορίζει τη χρήση των συμβατικών φρένων, αλλά δεν την καταργεί.

Ανάλογη είναι η λογική και στην περίπτωση των ελαστικών. Το Euro 7 πρότυπο, εισάγει για πρώτη φορά ευρωπαϊκά όρια αποτριβής, με διαφορετικές απαιτήσεις ανάλογα με την κατηγορία του ελαστικού. Εδώ, πάντως, η εφαρμογή είναι μεταγενέστερη. Για τα ελαστικά C1, που χρησιμοποιούνται στα επιβατικά αυτοκίνητα, οι απαιτήσεις για νέους τύπους αρχίζουν την 1η Ιουλίου 2028, ενώ για τις κατηγορίες C2 και C3, που αφορούν κυρίως επαγγελματικά οχήματα, οι αντίστοιχες ημερομηνίες είναι η 1η Απριλίου 2030 και η 1η Απριλίου 2032.

Στην πράξη, οι νέες απαιτήσεις για φρένα και ελαστικά, αφορούν περισσότερο τους προμηθευτές των αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίο θα χρειαστεί να εξελίξουν και προσαρμόσουν τα προϊόντα τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προδιαγραφές, χωρίς φυσικά να θυσιάζουν τις υπόλοιπες κρίσιμες ιδιότητες, όπως την ισχύ του φρεναρίσματος η την πρόσφυση.

Η μεγάλη αλλαγή στις μπαταρίες των ηλεκτρικών

Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα καινούργια απαίτηση του Euro 7 για τον καταναλωτή. Για πρώτη φορά στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών Euro, θεσπίζονται συγκεκριμένα ελάχιστα όρια διατήρησης της ενεργειακής χωρητικότητας των μπαταριών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Για τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα plug-in hybrid επιβατικά μοντέλα, η μπαταρία θα πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής ενεργειακής της χωρητικότητας μέχρι τα πέντε χρόνια ή τα 100.000 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια, μέχρι τα οκτώ χρόνια ή τα 160.000 χιλιόμετρα, το ελάχιστο όριο διαμορφώνεται στο 72%.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγορά μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η κατάσταση της μπαταρίας είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία, αλλά και την εμπορική αξία ενός μεταχειρισμένου EV. Μέχρι σήμερα, ο αγοραστής βασιζόταν κυρίως στην εργοστασιακή εγγύηση και στις μετρήσεις υγείας της μπαταρίας. Με το Euro 7 αποκτά πλέον ένα επιπλέον, νομοθετικά καθορισμένο σημείο αναφοράς.

Χρειάζεται βέβαια να διευκρινίσουμε ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν αποτελούν μια ενιαία εμπορική εγγύηση οκτώ ετών για κάθε κατασκευαστή. Είναι ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις που οφείλει να καλύπτει το όχημα.

Θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι τιμές σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά;

Αυτό είναι ίσως το ερώτημα που ενδιαφέρει περισσότερο τον μελλοντικό υποψήφιο αγοραστή. Η απάντηση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο θα ήθελαν όσοι αναζητούν μια απλή πρόβλεψη.

Οι νέες απαιτήσεις δημιουργούν πρόσθετες υποχρεώσεις για τους προμηθευτές εξαρτημάτων. Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα πέδησης, τακάκια, δίσκους και ελαστικά θα χρειαστεί να προσαρμόσουν την παραγωγή και την εξέλιξη των προϊόντων τους.

Το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές μπαταριών, οι οποίοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αντοχής που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι εύλογο ένα μέρος του κόστους εξέλιξης και προσαρμογής να μετακυληθεί στην τελική τιμή των αυτοκινήτων. Δεν υπάρχει, ωστόσο, κάποια ασφαλής εκτίμηση για το ύψος αυτής της επιβάρυνσης, ούτε μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι κάθε πρόσθετο κόστος θα βαρύνει τελικά τον καταναλωτή. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον ανταγωνισμό, τις οικονομίες κλίμακας και τις εμπορικές αποφάσεις των κατασκευαστών.

Επιπλέον, επειδή τα βασικά όρια καυσαερίων των επιβατικών δεν γίνονται δραματικά αυστηρότερα, η πίεση για ριζικές αλλαγές στους κινητήρες είναι σαφώς μικρότερη από εκείνη που θα προκαλούσε μια νέα γενιά πολύ αυστηρότερων ορίων ρύπων. Αυτό ήταν κάτι που θα κόστιζε αρκετά.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για εμάς;

Για τον σημερινό ιδιοκτήτη η απάντηση είναι απλή: τίποτα δεν αλλάζει άμεσα. Οι Euro 7 προδιαγραφές, δεν επιβάλλει μετατροπές σε αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ήδη, ούτε απαιτούν αντικατάσταση καταλύτη, φίλτρου σωματιδίων, φρένων ή ελαστικών. Δεν δημιουργεί νέα διαδικασία τεχνικού ελέγχου και δεν καθιστά παράνομα τα αυτοκίνητα παλαιότερων προδιαγραφών.

Ούτε ο υποψήφιος αγοραστής χρειάζεται να αναθεωρήσει τα κριτήριά του από αύριο. Τα καινούργια μοντέλα θα ενσωματώνουν σταδιακά τις απαιτήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αλλάξουν υποχρεωτικά οι επιδόσεις, η κατανάλωση ή η συμπεριφορά τους στον δρόμο.

Εκεί όπου μπορεί να υπάρξει πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή είναι στην αγορά μεταχειρισμένων ηλεκτρικών. Η ύπαρξη συγκεκριμένων ελάχιστων απαιτήσεων για τη διατήρηση της χωρητικότητας της μπαταρίας προσφέρει ένα επιπλέον μέτρο αξιολόγησης, σε μια αγορά όπου η κατάσταση της μπαταρίας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό ερώτημα για τον αγοραστή.

Το Euro 7, λοιπόν, δεν πρόκειται να αλλάξει την καθημερινότητα του οδηγού. Δεν σημαίνει ότι θα χρειαστεί να πληρώνει ακριβότερα κάθε φορά που αλλάζει τακάκια ή ελαστικά, ούτε ότι το επόμενο αυτοκίνητό του θα είναι υποχρεωτικά ακριβότερο. Δημιουργεί όμως νέες απαιτήσεις για τη βιομηχανία και τους προμηθευτές της, με το κόστος αυτής της μετάβασης να αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό.