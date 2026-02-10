quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε ισχύ το νέο όριο των 30 km/h σε κατοικημένες περιοχές – Πού δόθηκαν 93 πρόστιμα μέσα σε 4 ημέρες;

ΤΡΙΤΗ | 10.02.2026
AutoTypos Team
se-ischy-to-neo-orio-ton-30-km-h-se-katoikimenes-perioches-pou-dothikan-93-prostima-mesa-se-4-imeres-771687

Στην Αττική βεβαιώθηκαν 93 πρόστιμα για υπέρβαση του ορίου 30 km/h σε κατοικημένες περιοχές, μέσα σε 4 ημέρες ελέγχων.

Το νέο όριο των 30 km/h σε κατοικημένες περιοχές δεν είναι πια «θεωρία». Μέσα σε τέσσερις ημέρες εντατικών ελέγχων, κόπηκαν 93 πρόστιμα αποκλειστικά για υπέρβαση αυτού του ορίου, δείχνοντας ότι η εφαρμογή του περνά σε φάση αυστηρής επιτήρησης.

Πού δόθηκαν τα 93 πρόστιμα

Οι 93 παραβάσεις βεβαιώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, στο πλαίσιο δράσεων που αναπτύχθηκαν στο λεκανοπέδιο της Αττική. Με απλά λόγια: τα πρόστιμα «έπεσαν» στην Αθήνα, σε δρόμους εντός κατοικημένων περιοχών όπου ισχύει το νέο όριο των 30 km/h.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα των ελέγχων

Η εξόρμηση «έτρεξε» από τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Φεβρουαρίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Φεβρουαρίου 2026. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το τετραήμερο καταγράφηκαν οι 93 παραβάσεις για το όριο των 30 km/h.

Παράλληλοι έλεγχοι για αλκοόλ στην Αττική

Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν 41.689 έλεγχοι αλκοολομέτρησης σε οδικούς άξονες της Αττικής. Από αυτούς προέκυψαν 282 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ 9 οδηγοί συνελήφθησαν με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα.

Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί των Ο.Ε.Π.Τ.Α. και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.


Τι σημαίνει πρακτικά για τους οδηγούς

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το όριο των 30 km/h σε κατοικημένες περιοχές μπαίνει στο επίκεντρο της επιτήρησης, ειδικά σε αστικό περιβάλλον. Και επειδή τέτοιοι έλεγχοι «γράφουν» με βάση συγκεκριμένα σημεία και διαδρομές, το ασφαλές συμπέρασμα για όποιον κινείται καθημερινά σε πόλη είναι ότι το 30άρι αντιμετωπίζεται πλέον ως κανόνας εφαρμογής, όχι ως σύσταση.

Tags
#αστυνομία#όριο ταχύτητας#Πόλη#πρόστιμα
Πρόσφατες Ειδήσεις