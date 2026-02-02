quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε ποια ομάδα παίζει ο 29χρονος μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος για 300 μέτρα σε γραμμές τρένου;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 02.02.2026
Autotypos Team
se-poia-omada-paizei-o-29chronos-basketbolistas-pou-synelifthi-na-odigei-methysmenos-gia-300-metra-se-grammes-trenou-791732

O 29χρονος μπασκετμπολίστας μπήκε στις γραμμές παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του τρένου για μεγάλο χρονικό διάστημα

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών ο 29χρονος μπασκετμπολίστας της ομάδας της Χαλκίδας, Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός παίχτης της Χαλκίδας δεν είχε καν τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα!

Οδήγησε για 300 μέτρα στις γραμμές του τρένου

Το πρωτοφανές συμβάν πραγματοποιήθηκε στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της 31ης Ιανουαρίου και είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Μπράιαντ εισήλθε στις γραμμές του τρένου και κινήθηκε πάνω σε αυτές με το αυτοκίνητό του για περίπου 300 μέτρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετά από αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη διαπιστώθηκε πως ο μπασκετμπολίστας της Χαλκίδας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: Astynomia.gr

#τροχαία#Χαλκίδα
